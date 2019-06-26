Фестиваль науки Science Bar Hopping в восьми барах Екатеринбурга

9 июля в Екатеринбурге пройдет научный фестиваль Science Bar Hopping — 16 ученых расскажут о своих исследованиях в барах уральской столицы. Вход на все события фестиваля будет свободным

Концепция фестиваля в Екатеринбурге — «Удивительные вещи». Для многих людей ученый — это непоколебимый эксперт, который всегда уверен в своих знаниях. Организаторы хотят расшатать этот стереотип и показать, что наука — профессия, полная неожиданностей и настоящих эмоций.

Лекции пройдут в барах New Bar, EverJazz, InTouch, «Географ», «Опыт», «Бунин Бар», «Шалом, Шанхай» и «Шейк». Ученые расскажут про наночастицы на кухне, ультрафиолет в повседневной жизни, изучение истории по Инстаграму и другие исследования. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Полная программа лекций и расписание опубликованы на сайте https://sciencebarhopping.ru/