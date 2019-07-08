Новости8 июля 2019
Регистрация на новую встречу Death Cafe в Екатеринбурге ГЦСИ начал набор желающих поговорить о смерти открыто
ГЦСИ начал набор желающих принять участие в новой встрече Death Cafe. Ссылка на форму регистрации появилась в официальном сообществе.
Сама встреча пройдет уже 14 июля —около 15 участников в формате кофейни будут говорить о смерти, ее восприятии и своих взглядах на это явление. Ранее мы рассказывали, зачем уральцы ходят на эти встречи и что там происходит.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
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