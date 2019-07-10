Moscow Music Week объявил первую волну музыкантов Фестиваль откроется выступлением конголезской арт-группы Kokoko!
Организаторы пятого шоукейс-фестиваля Moscow Music Week, который пройдет с 4 по 7 сентября на 13 столичных площадках, объявили первую волну музыкантов.
Фестиваль откроется выступлением конголезской арт-группы Kokoko! в клубе Aglomerat. Группа создает свою музыку, используя металл, банки, детали двигателя, пластиковые контейнеры и другие объекты, которые можно легко найти на улицах Киншасы, столицы Конго.
Кроме того, в лайн-апе представлены шведская постпанк-группа Viagra Boys и австрийские рокеры HTRK, а также Егор Забелов, Lucidvox, Rosemary Loves A Blackberry, Poko Cox, «Созвездие Отрезок», Usssy и другие артисты.
В первой волне шоукейсов — «Hate Rock Showcase», «Русская Тоска», «Dark Jazz Showcase», «Короли Китай-Города», «New Siberian Order» и шоукейс фестиваля «Боль».
«Moscow Music Week дал старт многим молодым музыкантам, которые сейчас собирают полные залы. Среди них — Монеточка, Хаски, Shortparis, «Мальбек», «Лето в городе» и другие. За пять лет фестиваль сформировал новую волну популярных артистов. Гости MMW 2019 услышат первыми тех, кто станет ведущим голосом отечественной музыки уже через пару лет», — отметил основатель фестиваля и соорганизатор «Боли» Степан Казарьян.
Приобрести билет на все шоукейсы сейчас можно по цене от 2 500 рублей.
Всего на фестивале выступят более 120 исполнителей, также ожидается конференция с лекциями и дискуссиями на тему музыки.
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Источник: представители фестиваля
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