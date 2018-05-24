Сайнс-арт в Эрмитаже, вечеринка «Рабицы», документальный спектакль «Пытки-2018» и День города Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных
Концерты
Леонид Федоров
Лидер «Аукцыона» на крыше
С приходом тепла возобновляются концерты на крыше клуба Hi-Hat на Аптекарском проспекте. В пятницу здесь с сольным концертом выступит Леонид Федоров — лидер группы «Аукцыон», участник множества коллабораций и автор песен на стихи обэриутов и современных поэтов-авангардистов.
Когда
25 мая, 18:00
Где
Hi-Hat (Аптекарский пр-т., 4)
Стоимость
от 1 300 рублей
Børns
Первый в России концерт новой звезды электропопа
Свою первую пластинку «Candy» Гаррет Борнс выпустил в 2015 году и почти сразу стал популярен. Его главный хит Electric Love звучал на разогреве у Ланы Дель Рей и крупных музыкальных фестивалях: Lollapalooza, Coachella, Hangout и многих других. В январе артист презентовал свой второй альбом — «Blue Madonna», — а теперь гастролирует с ним по миру.
Когда
27 мая, 20:00
Где
«Зал ожидания» (наб. Обводного канала, 118)
Стоимость
от 1 800 рублей
Вечеринки
«О голосе и Доларе»
Вечеринка в честь выхода книги важного словенского философа
В этом году Издательство Ивана Лимбаха выпустила книгу словенского философа Младена Долара «Голос и ничего больше» — важное антропологическое исследование феномена голоса в самых разных аспектах от физики до этики. Презентацию в Музее звука на Пушкинской, 10, решили провести в формате вечеринки с сетом от электронного музыканта Дмитрия Шубина, видеоартом Татьяны Ахметгалиевой и Яны Михалиной и вокальными этюдами Юлии Кравченко.
Когда
25 мая, 20:00
Где
Музей звука (Лиговский пр-т., 53)
Стоимость
350 рублей
«Рабица» в «Клубе»
Масштабный шоукейс закрытого московского клуба
«Клуб» на Боровой улице принимает в гостях «Рабицу» — один из важнейших танцевальных проектов Москвы, закрытый прошлым летом после полицейской облавы. Хедлайнерами вечеринки заявлены немецкий дуэт Fallbeil и его участник Wosto, но главными артистами в этом случае все равно станут резиденты «Рабицы»: Poima, Sarim, Sofia Rodina, Current Call и другие.
Когда
25 мая, 23:00
Где
«Клуб» (Боровая ул., 116)
Стоимость
1 000 рублей
Открытие сезона в «Дюнах»
Лето в знаменитом баре-песочнице
Вечеринка по случаю открытия летнего сезона в знаменитом баре с пляжем во дворах на Лиговском проспекте. Дворик привели в порядок: почистили песок, расставили садовую мебель, развесили гамаки и подготовили мангал для бургеров. А еще составили программу, в которой заявлены больше 10 музыкантов из Петербурга и Москвы.
Когда
26 мая, 19:00
Где
«Дюны» (Лиговский пр-т., 50, корп. 2)
Стоимость
бесплатно
Freeform_02
Атмосферные аудиоколлажи польского композитора
В клубе «КПД» в рамках серии Freeform, коллекционирующей музыку вне привычных жанров, выступит Михал Яцашек — польский композитор, сочетающий неоклассику с эмбиентом и вставками посторонних звуков вроде шелеста книжных страниц, голосов или скрипа дверей. Компанию музыканту составят московский дуэт Chorda и петербургский проект Tuk-Tuk.
Когда
26 мая, 19:00
Где
«КПД» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость
600 рублей
Выставки
«Новые романтики»
Неоакадемики и не только
В пространстве «Порт Севкабель» в эти выходные проходит выставка «Новые романтики» — подборка работ ленинградских неоакадемистов, участников движения «Новые художники», а также близких по духу современных авторов. Стоит поспешить: на то, чтобы увидеть работы Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Тимура Новикова, Дениса Егельского и других, есть всего четыре дня.
Когда
24–27 мая
Где
«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость
100–200 рублей
«Скульптуры Сальвадора Дали»
Сюрреалист в бронзе
Много выставок Сальвадора Дали было в Петербурге в последние годы. И вот еще одна. В 60-е итальянский коллекционер Беньямино Леви заказал у Дали серию скульптур по мотивам ранних живописных работ, которые позднее и стали основой передвижной выставки (ее уже успели показать где только можно — от Парижа до Беверли-Хиллз). Следует признать за коллекционером Леви большой организаторский талант. Возить такое трудно: например, скульптура «Постоянство памяти» (расплавленные часы на ветке) в высоту достигает двух метров, а бронзовый «Космический слон», сделанный по мотивам живописной работы 1946 года «Искушение святого Антония», — и вовсе трехметровый.
Когда
25 мая — 23 сентября
Где
«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)
Стоимость
500 рублей
«Космос. Истории людей»
История освоения космоса в документах и работах современных художников
В KGallery до конца лета проходит выставка «Космос. Истории людей» — интерактивный, межжанровый проект, посвященный освоению космоса. Часть экспозиции будет исторической: покажут документы и артефакты из частных и государственных архивов, связанные с космической программой СССР, а также представят аудиовизуальные инсталляции. Вторая часть — подборка современного искусства из коллекции «Газпромбанка», в том числе работы Арсения Жиляева, Сергея Шутова, Александра Повзнера, арт-группы «МишМаш» и многих других.
Когда
25 мая — 26 августа
Где
KGallery (наб. реки Фонтанки, 21)
Стоимость
200 рублей
«Инновация как художественный прием»
Технологическое искусство и сайнс-арт
Открывающаяся в рамках Петербургского экономического форума (только этим и можно объяснить чудовищный канцелярско-бюрократический заголовок) выставка в манеже Малого Эрмитажа представляет собой компактную, но показательную подборку технологического искусства и сайнс-арта от авторитетных современных художников. Здесь можно будет увидеть инсталляцию ирландца Кевина Абоша — холщовые мешки, на которых напечатаны уникальные блокчейн-адреса с утерянными паролями доступа; серию рисунков Павла Пеперштейна — результат коллаборации с Центром высоких технологий «ХимРар», видеоинсталляцию британки Марты Файнс с фигурой Марии с младенцем на фоне постоянно меняющегося ландшафта; биоморфную скульптуру Дмитрия Каварги и эффектное «Деревянное зеркало» Даниэла Розина — состоящее из почти 800 деревянных «пикселей, в реальном времени создающих схематичный портрет стоящего перед ними человека.
Когда
25 мая — 3 июня
Где
Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2)
Стоимость
400 рублей
Лекции
CreativeMornings: Олег Гаркуша
Завтрак с фронтменом «Аукцыона»
Утром в пятницу во дворе «Голицын-лофта», в рамках проекта CreativeMornings, пройдет лекция участника группы «Аукцыон» Олега Гаркуши. Он расскажет о своей карьере музыканта и созданном им некоторое время назад благотворительном фонде «Гаркундель», поддерживающим молодых исполнителей. По традиции встречу совместят с завтраком.
Когда
25 мая, 9:00
Где
«Голицын-лофт» (наб. реки Фонтанки, 20)
Стоимость
бесплатно
«Кольвиц и Барлах в Германии и России»
Лекции Ивана Чечота и Анастасии Гроховской
Лекторий Cultura в субботу проведет последнюю в этом сезоне встречу, которая будет посвящена проходящей в Мраморном дворце выставке немецких художников-гуманистов Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц. О творчестве Барлаха и истории его семьи расскажет руководитель Центра искусствознания Смольного университета Иван Чечот, а искусствовед Анастасия Гроховская посвятит свое выступление литературным источникам в произведениях Кольвиц.
Когда
26 мая, 13:00
Где
Михайловский замок (Садовая ул., 2)
Стоимость
бесплатно
Презентация книги-каталога «Д137»
История одной из главных петербургских галерей
В воскресенье в Social Club пройдет презентация книги-каталога «Д137» Ольги Остерберг — основателя и бессменного директора легендарной петербургской галереи. В программе вечера — рассказ об истории проекта, показ видеоинтервью с Георгием Гурьяновым и Владиславом Мамышевым-Монро, а также диджей-сет Артемия Троицкого.
Когда
27 мая, 19:00
Где
Social Club (ул. Рубинштейна, 40)
Стоимость
бесплатно
А также
День города
Велопарад, Фестиваль мороженого и концерт на Дворцовой
В субботу и воскресенье состоится традиционный праздничный марафон в честь Дня города. Задействован почти весь центр: на площади Островского пройдет Фестиваль мороженого, в субботу по Невскому проспекту пройдет парад мотоциклистов, а воскресенье — велосипедистов; на Дворцовой площади запланирован концерт классической музыки, а ночью на Адмиралтейской набережной состоится светомузыкальное шоу «Поющие мосты» под аккомпанемент симфонического оркестра. Также запланированы парад ретротранспорта, «Бал национальностей», театрализованный парад барабанщиков и оркестров и другие мероприятия.
Когда
26–27 мая
Где
адреса площадок уточняйте на сайте администрации города
Стоимость
бесплатно
«Пытки-2018»
Документальный спектакль «Театр.doc» в день города
В День города запланировано и совершенно иное по тональности мероприятие. В пространстве иммерсивного шоу «Безликие» на Дворцовой набережной, где раньше была «Тайга», в воскресенье пройдет показ третьей части документального театрального проекта «Пытки-2018» от команды «Театр.doc». Правозащитники, журналисты и бывшие политические заключенные прочтут зрителям свидетельства участников «дела антифашистов», которые заявили о пытках ФСБ, а также рассказы их родителей, друзей и близких.
UPD: Как сообщили организаторы, спектакль в пространстве иммерсивного шоу «Безликие» отменен по просьбе арендатора площадки. Участники проекта все равно намерены показать его в Петербурге 27 мая. Спектакль пройдет в Интерьерном театре на Невском проспекте. Начало показа перенесено на 22:00.
Когда
27 мая, 22:00
Где
Интерьерный театр (Невский пр., 104)
Стоимость
бесплатно
Фотографии: обложка – HERMITAGEMUSEUM, 1 – Interscope Records, 2 – Ghostly International, 3 – KGALLERY, 4 – «Театр.doc»