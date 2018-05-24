Сайнс-арт в Эрмитаже, вечеринка «Рабицы», документальный спектакль «Пытки-2018» и День города

Выставки

«Новые романтики»

Неоакадемики и не только

В пространстве «Порт Севкабель» в эти выходные проходит выставка «Новые романтики» — подборка работ ленинградских неоакадемистов, участников движения «Новые художники», а также близких по духу современных авторов. Стоит поспешить: на то, чтобы увидеть работы Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Тимура Новикова, Дениса Егельского и других, есть всего четыре дня.

Когда 24–27 мая Где «Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40) Стоимость 100–200 рублей facebook

«Скульптуры Сальвадора Дали»

Сюрреалист в бронзе

Много выставок Сальвадора Дали было в Петербурге в последние годы. И вот еще одна. В 60-е итальянский коллекционер Беньямино Леви заказал у Дали серию скульптур по мотивам ранних живописных работ, которые позднее и стали основой передвижной выставки (ее уже успели показать где только можно — от Парижа до Беверли-Хиллз). Следует признать за коллекционером Леви большой организаторский талант. Возить такое трудно: например, скульптура «Постоянство памяти» (расплавленные часы на ветке) в высоту достигает двух метров, а бронзовый «Космический слон», сделанный по мотивам живописной работы 1946 года «Искушение святого Антония», — и вовсе трехметровый.

Когда 25 мая — 23 сентября Где «Эрарта» (29-я линия В.О., 2) Стоимость 500 рублей erarta

«Космос. Истории людей»

История освоения космоса в документах и работах современных художников

В KGallery до конца лета проходит выставка «Космос. Истории людей» — интерактивный, межжанровый проект, посвященный освоению космоса. Часть экспозиции будет исторической: покажут документы и артефакты из частных и государственных архивов, связанные с космической программой СССР, а также представят аудиовизуальные инсталляции. Вторая часть — подборка современного искусства из коллекции «Газпромбанка», в том числе работы Арсения Жиляева, Сергея Шутова, Александра Повзнера, арт-группы «МишМаш» и многих других.

Когда 25 мая — 26 августа Где KGallery (наб. реки Фонтанки, 21) Стоимость 200 рублей kgallery

«Инновация как художественный прием»

Технологическое искусство и сайнс-арт

Открывающаяся в рамках Петербургского экономического форума (только этим и можно объяснить чудовищный канцелярско-бюрократический заголовок) выставка в манеже Малого Эрмитажа представляет собой компактную, но показательную подборку технологического искусства и сайнс-арта от авторитетных современных художников. Здесь можно будет увидеть инсталляцию ирландца Кевина Абоша — холщовые мешки, на которых напечатаны уникальные блокчейн-адреса с утерянными паролями доступа; серию рисунков Павла Пеперштейна — результат коллаборации с Центром высоких технологий «ХимРар», видеоинсталляцию британки Марты Файнс с фигурой Марии с младенцем на фоне постоянно меняющегося ландшафта; биоморфную скульптуру Дмитрия Каварги и эффектное «Деревянное зеркало» Даниэла Розина — состоящее из почти 800 деревянных «пикселей, в реальном времени создающих схематичный портрет стоящего перед ними человека.