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Выходные в Петербурге24 мая 2018

Сайнс-арт в Эрмитаже, вечеринка «Рабицы», документальный спектакль «Пытки-2018» и День города Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных

Сайнс-арт в Эрмитаже, вечеринка «Рабицы», документальный спектакль «Пытки-2018» и День города
На фотографии: Børns

Концерты

Леонид Федоров

Лидер «Аукцыона» на крыше

С приходом тепла возобновляются концерты на крыше клуба Hi-Hat на Аптекарском проспекте. В пятницу здесь с сольным концертом выступит Леонид Федоров — лидер группы «Аукцыон», участник множества коллабораций и автор песен на стихи обэриутов и современных поэтов-авангардистов.

Когда

25 мая, 18:00

Где

Hi-Hat (Аптекарский пр-т., 4)

Стоимость

от 1 300 рублей

hihat-rooftop

Børns

Первый в России концерт новой звезды электропопа

Свою первую пластинку «Candy» Гаррет Борнс выпустил в 2015 году и почти сразу стал популярен. Его главный хит Electric Love звучал на разогреве у Ланы Дель Рей и крупных музыкальных фестивалях: Lollapalooza, Coachella, Hangout и многих других. В январе артист презентовал свой второй альбом — «Blue Madonna», — а теперь гастролирует с ним по миру.

Когда

27 мая, 20:00

Где

«Зал ожидания» (наб. Обводного канала, 118)

Стоимость

от 1 800 рублей

zal

На фотографии: Jacaszek/Freeform_02

Вечеринки

«О голосе и Доларе»

Вечеринка в честь выхода книги важного словенского философа

В этом году Издательство Ивана Лимбаха выпустила книгу словенского философа Младена Долара «Голос и ничего больше» — важное антропологическое исследование феномена голоса в самых разных аспектах от физики до этики. Презентацию в Музее звука на Пушкинской, 10, решили провести в формате вечеринки с сетом от электронного музыканта Дмитрия Шубина, видеоартом Татьяны Ахметгалиевой и Яны Михалиной и вокальными этюдами Юлии Кравченко.

Когда

25 мая, 20:00

Где

Музей звука (Лиговский пр-т., 53)

Стоимость

350 рублей

facebook

«Рабица» в «Клубе»

Масштабный шоукейс закрытого московского клуба

«Клуб» на Боровой улице принимает в гостях «Рабицу» — один из важнейших танцевальных проектов Москвы, закрытый прошлым летом после полицейской облавы. Хедлайнерами вечеринки заявлены немецкий дуэт Fallbeil и его участник Wosto, но главными артистами в этом случае все равно станут резиденты «Рабицы»: Poima, Sarim, Sofia Rodina, Current Call и другие.

Когда

25 мая, 23:00

Где

«Клуб» (Боровая ул., 116)

Стоимость

1 000 рублей

facebook

Открытие сезона в «Дюнах»

Лето в знаменитом баре-песочнице

Вечеринка по случаю открытия летнего сезона в знаменитом баре с пляжем во дворах на Лиговском проспекте. Дворик привели в порядок: почистили песок, расставили садовую мебель, развесили гамаки и подготовили мангал для бургеров. А еще составили программу, в которой заявлены больше 10 музыкантов из Петербурга и Москвы.

Когда

26 мая, 19:00

Где

«Дюны» (Лиговский пр-т., 50, корп. 2)

Стоимость

бесплатно

facebook

Freeform_02

Атмосферные аудиоколлажи польского композитора

В клубе «КПД» в рамках серии Freeform, коллекционирующей музыку вне привычных жанров, выступит Михал Яцашек — польский композитор, сочетающий неоклассику с эмбиентом и вставками посторонних звуков вроде шелеста книжных страниц, голосов или скрипа дверей. Компанию музыканту составят московский дуэт Chorda и петербургский проект Tuk-Tuk.

Когда

26 мая, 19:00

Где

«КПД» (Кожевенная линия, 40)

Стоимость

600 рублей

facebook

На фотографии: «Космос. Истории людей»

Выставки

«Новые романтики»

Неоакадемики и не только

В пространстве «Порт Севкабель» в эти выходные проходит выставка «Новые романтики» — подборка работ ленинградских неоакадемистов, участников движения «Новые художники», а также близких по духу современных авторов. Стоит поспешить: на то, чтобы увидеть работы Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Тимура Новикова, Дениса Егельского и других, есть всего четыре дня.

Когда

24–27 мая

Где

«Порт Севкабель» (Кожевенная линия, 40)

Стоимость

100–200 рублей

facebook

«Скульптуры Сальвадора Дали»

Сюрреалист в бронзе

Много выставок Сальвадора Дали было в Петербурге в последние годы. И вот еще одна. В 60-е итальянский коллекционер Беньямино Леви заказал у Дали серию скульптур по мотивам ранних живописных работ, которые позднее и стали основой передвижной выставки (ее уже успели показать где только можно — от Парижа до Беверли-Хиллз). Следует признать за коллекционером Леви большой организаторский талант. Возить такое трудно: например, скульптура «Постоянство памяти» (расплавленные часы на ветке) в высоту достигает двух метров, а бронзовый «Космический слон», сделанный по мотивам живописной работы 1946 года «Искушение святого Антония», — и вовсе трехметровый.

Когда

25 мая — 23 сентября

Где

«Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость

500 рублей

erarta

«Космос. Истории людей»

История освоения космоса в документах и работах современных художников

В KGallery до конца лета проходит выставка «Космос. Истории людей» — интерактивный, межжанровый проект, посвященный освоению космоса. Часть экспозиции будет исторической: покажут документы и артефакты из частных и государственных архивов, связанные с космической программой СССР, а также представят аудиовизуальные инсталляции. Вторая часть — подборка современного искусства из коллекции «Газпромбанка», в том числе работы Арсения Жиляева, Сергея Шутова, Александра Повзнера, арт-группы «МишМаш» и многих других.

Когда

25 мая — 26 августа

Где

KGallery (наб. реки Фонтанки, 21)

Стоимость

200 рублей

kgallery

«Инновация как художественный прием»

Технологическое искусство и сайнс-арт

Открывающаяся в рамках Петербургского экономического форума (только этим и можно объяснить чудовищный канцелярско-бюрократический заголовок) выставка в манеже Малого Эрмитажа представляет собой компактную, но показательную подборку технологического искусства и сайнс-арта от авторитетных современных художников. Здесь можно будет увидеть инсталляцию ирландца Кевина Абоша — холщовые мешки, на которых напечатаны уникальные блокчейн-адреса с утерянными паролями доступа; серию рисунков Павла Пеперштейна — результат коллаборации с Центром высоких технологий «ХимРар», видеоинсталляцию британки Марты Файнс с фигурой Марии с младенцем на фоне постоянно меняющегося ландшафта; биоморфную скульптуру Дмитрия Каварги и эффектное «Деревянное зеркало» Даниэла Розина — состоящее из почти 800 деревянных «пикселей, в реальном времени создающих схематичный портрет стоящего перед ними человека.

Когда

25 мая — 3 июня

Где

Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2)

Стоимость

400 рублей

hermitagemuseum

На фотографии: «Пытки-2018»

Лекции

CreativeMornings: Олег Гаркуша

Завтрак с фронтменом «Аукцыона»

Утром в пятницу во дворе «Голицын-лофта», в рамках проекта CreativeMornings, пройдет лекция участника группы «Аукцыон» Олега Гаркуши. Он расскажет о своей карьере музыканта и созданном им некоторое время назад благотворительном фонде «Гаркундель», поддерживающим молодых исполнителей. По традиции встречу совместят с завтраком.

Когда

25 мая, 9:00

Где

«Голицын-лофт» (наб. реки Фонтанки, 20)

Стоимость

бесплатно

creativemornings

«Кольвиц и Барлах в Германии и России»

Лекции Ивана Чечота и Анастасии Гроховской

Лекторий Cultura в субботу проведет последнюю в этом сезоне встречу, которая будет посвящена проходящей в Мраморном дворце выставке немецких художников-гуманистов Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц. О творчестве Барлаха и истории его семьи расскажет руководитель Центра искусствознания Смольного университета Иван Чечот, а искусствовед Анастасия Гроховская посвятит свое выступление литературным источникам в произведениях Кольвиц.

Когда

26 мая, 13:00

Где

Михайловский замок (Садовая ул., 2)

Стоимость

бесплатно

culturaclub

Презентация книги-каталога «Д137»

История одной из главных петербургских галерей

В воскресенье в Social Club пройдет презентация книги-каталога «Д137» Ольги Остерберг — основателя и бессменного директора легендарной петербургской галереи. В программе вечера — рассказ об истории проекта, показ видеоинтервью с Георгием Гурьяновым и Владиславом Мамышевым-Монро, а также диджей-сет Артемия Троицкого.

Когда

27 мая, 19:00

Где

Social Club (ул. Рубинштейна, 40)

Стоимость

бесплатно

facebook

А также

День города

Велопарад, Фестиваль мороженого и концерт на Дворцовой

В субботу и воскресенье состоится традиционный праздничный марафон в честь Дня города. Задействован почти весь центр: на площади Островского пройдет Фестиваль мороженого, в субботу по Невскому проспекту пройдет парад мотоциклистов, а воскресенье — велосипедистов; на Дворцовой площади запланирован концерт классической музыки, а ночью на Адмиралтейской набережной состоится светомузыкальное шоу «Поющие мосты» под аккомпанемент симфонического оркестра. Также запланированы парад ретротранспорта, «Бал национальностей», театрализованный парад барабанщиков и оркестров и другие мероприятия.

Когда

26–27 мая

Где

адреса площадок уточняйте на сайте администрации города

Стоимость

бесплатно

piterzavtra

«Пытки-2018»

Документальный спектакль «Театр.doc» в день города

В День города запланировано и совершенно иное по тональности мероприятие. В пространстве иммерсивного шоу «Безликие» на Дворцовой набережной, где раньше была «Тайга», в воскресенье пройдет показ третьей части документального театрального проекта «Пытки-2018» от команды «Театр.doc». Правозащитники, журналисты и бывшие политические заключенные прочтут зрителям свидетельства участников «дела антифашистов», которые заявили о пытках ФСБ, а также рассказы их родителей, друзей и близких.

UPD: Как сообщили организаторы, спектакль в пространстве иммерсивного шоу «Безликие» отменен по просьбе арендатора площадки. Участники проекта все равно намерены показать его в Петербурге 27 мая. Спектакль пройдет в Интерьерном театре на Невском проспекте. Начало показа перенесено на 22:00.

Когда

27 мая, 22:00

Где

Интерьерный театр (Невский пр., 104)

Стоимость

бесплатно

facebook

Фотографии: обложка – HERMITAGEMUSEUM, 1 – Interscope Records, 2 – Ghostly International, 3 – KGALLERY, 4 – «Театр.doc»

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