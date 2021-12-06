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Плейлист6 декабря 2021

Скриптонит и Шостакович в плейлисте Кати Павловой из «Обе две»

Скриптонит и Шостакович в плейлисте Кати Павловой из «Обе две»
АвторСоня Глухова

В рубрике «Плейлист» The Village Екатеринбург собирает любимые треки классных людей. В предыдущих выпусках мы узнали, как составляет плейлисты для своих магазинов основательница So.simple.store Алена Подгорная, где постоянно шазамит музыку креатор Никита Харисов, что читают и слушают участники группы «Курара» и что входит в дорожный плейлист музыканта Кости Бащенко.

11 декабря в «Фабрике» пройдет презентация нового альбома группы «Обе две» — «Мне это не подходит». В свежем выпуске рубрики «Плейлист» солистка группы Катя Павлова рассказывает о любимых треках и делится плейлистом с читателями The Village.

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Катя Павлова

солистка группы «Обе две»

Почему редко слушает музыку

Во время рутинных дел меня сопровождают либо подкасты, либо аудиокниги, либо передачи «Серебряного Дождя», а работаю я обычно в тишине. Дело в том, что если я не на вечеринке, то воспринимаю музыку как работу. Поэтому очень мало слушаю ее в целом, а делать это фоном вообще не умею, даже когда еду в машине.

Тем не менее, иногда для меня крайне важен музыкальный фон в общественных местах, где я либо пишу, либо танцую. И в первом случае нужен ненавязчивый общий шум, а вот во втором — может быть хорош и «Мохнатый шмель на душистый хмель» при определенных обстоятельствах (романс Андрея Петрова на слова Редьярда Киплинга в переводе Григория Кружкова, который впервые прозвучал в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» — Прим. ред.)

Еще музыка нужна мне для пробежек. Я подбираю песни, которые не будут бесить меня так, как те, что включены в готовые плейлисты «Для фитнеса» или «Для бега» на стриминговых сервисах. Не представляю, как их собирают — по BPM что ли? (BPM — это количество ударов в минуту. В основном произведения пишутся в области 30-260 bpm, от медленного к быстрому — Прим. ред.). Такие плейлисты получаются либо монотонные, либо раздражающе жизнерадостное — одним словом совершенно не годятся мне для пробежек.

В моей медиатеке есть Скриптонит и «Аигел», Билли Айлиш, Бейонсе и Gorillaz, Джон Колтрейн и Гил Эванс, Дмитрий Шостакович и Петр Чайковский. Я слушаю либо песни, проверенные годами, либо что-то из рекомендаций людей, чьим вкусам я доверяю. Иногда, кстати, включаю чьи-то миксы или плейлисты от малознакомых людей, но чей вкус через инстаграм мне кажется визуально или текстово интересным.

Про уральский рок и трек на четырех аккордах

В мой плейлист для The Village вошло несколько самых важных треков уходящего года для меня, хотя часть из них появилась уже давно, но активно я слушала их именно сейчас. Например, «Life is not the same» — для меня это великая песня. Когда я вспоминаю, что она построена без выкрутасов и на четырех классических аккордах, то хочется просто сделать низкий поклон Джеймсу Блейку.

Также включила в подборку релиз этого года — «Гастроли». Говоря о Скриптоните, я фанатка такого порядка, что вся его музыка мне нравится априори. Его песни уносят меня в юность, когда я слушала «Крэк» и «Ассаи», знала, у кого ключи от крыши панельки, носила гриндерсы и мутила с новым мальчиком каждые два месяца.

Еще в плейлисте есть трек «Indigo night от Tamino», в котором очень много красоты и боли. Мне кажется, что это очень талантливый парень, хотя я ничего о нем не знаю, и ничего, кроме этой песни, не слушаю. И если когда-то я узнаю, что он написал ее не сам, то это разобьет мне сердце.

Не обошлось в подборке и без «Курары», с которой у нас общий культурный код. Я не сентиментальная, но вот включу уральский рок и нахлынет приятная ностальгия.

А с классической музыкой у меня отношения примерно как с поэзией — я неприлично мало знаю. Неизвестно, каким методом она ко мне вдруг попадает, но если да, становится чем-то сакраментальным. Что сподвигло меня в Стамбуле во время одиночного отпуска набрать «Шостакович» в поисковике Apple Music, большой вопрос. Но в итоге мы с ним так и гуляли практически все десять дней.

Плейлист

Обложка: «Обе две»

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