Как прошла Регата The Village

Регата The Village проходила два дня. Главным развлечением стали, как понятно из названия, — яхты и все, что с ними связано. Желающие могли покататься на лодках вместе с инструкторами парусной школы «Сила ветра» и узнать основы управления судном. А на территории Johnnie Bar и Captain Bar— послушать лекции из курса капитанов.

Именно Johnnie Bar был VIP-зоной этого мероприятия, где гостям дарили подарки, угощали напитком Johnnie & Lemon и сахарной ватой. Кроме того, на фуд-корте работал Treat Bar, который предлагал напитки со знаменитым сливочным вкусом в фирменной подаче с кофе, десертами и мороженым.

Возле открытого бассейна Pink Pool гости делали летние фото с надувными фламинго, а также пробовали яркий розовый Pink Tonic с ягодным ароматом.

Самой яркой точкой Регаты стал красный корабль Captain Boat, пришвартованный у берега водохранилища — где веселились с Капитаном и его командой, а вечером в субботу запускали салют.

Также на фестивале была возможность обновить гардероб — здесь работал корнер с винтажными вещами и украшениями от Bon Appartement, «Контркультуры», Blue Velvet Vintage и еще нескольких московских магазинов.

Для тех, кто выбирает активный отдых, на фестивале было много спортивных активностей — зоны с волейболом, пинг-понгом и петанком. Утром можно было позаниматься йогой, а днем боксом или потренироваться на Sup-бордах от бордшопа «Траектория».

Накормить гостей фестиваля нам помогал петербургский проект «Они пожрать любят». Команда привезла на фуд-корт зеленые завтраки, блюда из утки, мидии, поке, матча и еще кучу блюд и напитков от интересных гастрономических проектов. Отдельное спасибо Innocent, которые бесплатно поили гостей смузи и соками.

Ну и главным развлечением Регаты, кроме яхт, пожалуй, стал концерт, где два дня (совершенно бесплатно, что приятно) можно было слушать самых модных московских музыкантов. В первый день отыграли Maiden Obey, Ha-HaBiBi, «Казускома», Sewage sour и хедлайнеры — «Аигел». Второй день Регаты открыли Соня Тарасова и Аглая Демиденко, после них «Лауд» впервые исполнили свой новый трек вместе с Антохой MC, затем свои сеты отыграли Yasen Krasen и Кирилл Шаповалов, а любителей гитарной музыки раскачивали «Хадн Дадн» и «Пасош». Спасибо за все это ребятам из JBL, которые стали генеральным музыкальным партнером.

За видео-съемку Регаты спасибо Maffick Moscow.

Отдельно хотим поблагодарить команду Mercure Arbat за гостеприимство.