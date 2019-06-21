От песчаного пляжа до плавающего дома: 18 мест для отдыха в окрестностях Екатеринбурга Гид The Village по местам на Урале, где можно насладиться летом
Жара на Урале — это явление такое же редкое, как одинаковые обложки газет трех разных изданий. Поэтому в теплые дни лета большинство екатеринбуржцев не остаются дома. Для тех, кто хочет вырваться из каменных джунглей города, но не готов к полному единению с природой, The Village Екатеринбург рассказывает про 18 мест для комфортного загородного отдыха.
Плавбаза «Острова»
Для тех, кто ищет необычный отдых в компании друзей
Местоположение
Как добраться
Личный автомобиль, автобус № 147
Цены
посуточная аренда плавающего дома на 5 человек: 15 000 рублей в будни, 20 000 рублей — в выходные
Озеро Таватуй — одно из любимых мест для загородного отдыха у екатеринбуржцев. Вокруг озера есть множество баз отдыха, но только одна располагается прямо на воде. Здесь можно выбрать один из двух дизайнерских передвижных домов, полностью оборудованных для комфортного проживания 5 человек. Катер отвезет вас в любую точку озера, где можно бросить якорь, позагорать в полном уединении, устроить барбекю на палубе и полюбоваться закатом из панорамного окна спальни. Также есть различные дополнительные услуги для активного отдыха: от водных лыж до конных прогулок.
База находится на озере Таватуй в 50 километрах от Екатеринбурга. Проще всего добраться на машине — по Тагильскому тракту до указателя «Таватуй», свернуть налево и проехать еще 3-4 километра. Также от Северного автовокзала Екатеринбурга дважды в сутки ходит автобус по маршруту № 147. Время отправления от вокзала: 07:15 и 16:00, а время в пути — 1,5 часа.
База отдыха «Алоха»
Для уральских серферов
Местоположение
Как добраться:
Личный автомобиль, общественный транспорт
Цены:
номера: от 1 000 рублей за день,
бунгало: от 1 500 рублей,
въезд на машине: 100 рублей,
тестовый урок кайтсерфинга: 1 000 рублей в час,
База отдыха Aloha расположена на берегу озера Аргази. В распоряжении посетителей большая охраняемая территория, оборудованный пляж со всеми удобствами, зона для кемпинга и палаточный городок. Также можно остановиться в комфортабельных домиках с террасой и уютных номерах. Место хорошо подходит для любителей активного отдыха: здесь можно поиграть в футбол или волейбол, а можно прокатиться на байдарке, банане или взять урок серфинга.
База находится недалеко от Челябинска, в 200 километрах от Екатеринбурга. Проще всего добраться на машине — ехать по Челябинскому тракту, примерно через 90 километров повернуть на Касли, затем на Карабаш и повернуть у села Новоандреевка налево, после чего по указателям доехать до озера. На общественном транспорте тоже можно добраться до базы: сначала доехать до Челябинска, там в 8:31 и в 18:00 по местному времени с автовокзала у ДС «Юность» отправляется автобус 681 маршрута. Он следует до Аргаяша через деревню Байрамгулово на берегу озера Аргази. Выйти нужно будет на станции «Аргази».
Загородный конный клуб «Белая лошадь»
Для фанатов лошадей
деревня Кадниково
Как добраться
Личный транспорт
Цены
Проживание: от 6 500 рублей за ночь в номере на пять человек,
посещение SPA-центра с пляжем и термальным бассейном: от 1 400 рублей
конная прогулка: 2 400 рублей,
Загородный клуб располагается в Сысертском районе в окружении соснового леса, зеленых лугов, рек и уральских гор. Это уникальное по своей инфраструктуре место, в котором каждый найдет себе занятие по душе. Для комфортного отдыха на территории клуба есть гостиничный комплекс и ресторан, а провести свое время можно либо в SPA-центре с термальным бассейном под открытым небом, либо на занятии по конному спорту.
Загородный клуб находится рядом с Сысертью и добраться до него можно на машине: от Екатеринбурга нужно двигаться в сторону Челябинского тракта до поста ГАИ, который располагается у поворота на город Сысерть. Не доезжая до полицейского кордона, повернуть направо, а затем сразу налево (под мост), после чего за деревней Кадниково повернуть налево.
Парк-отель «Ровесник»
Для тех, кто хочет насладиться красивой природой
Местоположение
Каменский район, деревня Брод, ул. Гагарина, 50
Как добраться
Автобус, личный автомобиль
Цены
проход на пляж: 250 рублей,
аренда беседки: от 500 рублей до 700 рублей,
аренда коттеджа: от 1 000 рублей в час
Шезлонги, пляжные зонтики, душ и раздевалка, пирс, спортивное поле для игры в футбол и волейбол, теннисный стол, прокат инвентаря, доставка блюд из ресторана — в этом парке-отеле есть условия как для ленивого, так и для активного отдыха. Окружающие леса полны жизни, здесь вы сможете увидеть много диких зверей и птиц, а еще познакомиться с уникальным памятником Уральской природы — скалой «Раструс», которая высится на левом берегу Исети.
Парк-отель находится в 90 километрах от Екатеринбурга. Добраться можно как на машине, так и на общественном транспорте: нужно доехать на междугороднем автобусе до Каменск-Уральска, а там сесть на 203 автобус и на нем добраться до деревни Брод.
Эко-пространство «Здрава дача»
Для любителей здорового отдыха
Местоположение
Ревдинский район, д. Кунгурка, ул. Свободы, д. 25
Как добраться
Автобус, личный автомобиль
Цены
romantic weekend на двоих: от 7 100 рублей за выходные,
посуточная аренда номера: от 2 400 рублей
«Здрава дача» — это эко-пространство для тихого и спокойного отдыха на природе. Гостям комплекса предлагаются бани, массажи, услуги русского и индийского спа, а также другие оздоровительные программы. В этом пространстве объединены древние знания аюрведы и русские традиции живого и образного парения. Оздоровительный комплекс создает все условия для сохранения и поддержания телесного, ментального и душевного здоровья гостей. Так, например, на период пребывания можно сдать свои электронные устройства в сейф, отключиться от внешнего мира и побыть наедине с собой.
Оздоровительный комплекс находится в 30 километрах от Екатеринбурга. Добраться до места отдыха можно как на машине, следуя по маршруту до деревни Кунгурка, либо на общественном транспорте: с Южного автовокзала на автобусе 143/66.
Уют-клуб «Тепло»
Для отдыха с детьми
Местоположение
ул. Норильская 80
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
Цены
аренда настольных игр: 300 рублей,
аренда бани: 2 500 рублей в час,
гриль-домик: от 1 000 рублей в час
Клуб расположен в живописном месте недалеко от озера Шарташ, вокруг него растет настоящий сосновый лес. Здесь можно сходить на квест и взять урок верховой езды, а можно арендовать баню и вечером прогуляться у пруда с золотыми рыбками. Здесь есть все условия для комфортного отдыха с детьми: детский клуб, услуга няни, детская площадка, мини-зоопарк и детские квесты.
Клуб находится в 10 минутах езды из Екатеринбурга. Добраться до него можно как на машине, доехав до озера Шарташ, так и на общественном транспорте: ехать на автобусе 0150 до Норильской улицы, а потом идти около 10 минут.
Отель «ФонГрад»
Для спа-выходных
Местоположение
г. Миасс, озеро Тургояк
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
цены
посуточное проживание в пансионе: 4 750 рублей в будни, 5 450 рублей — в выходные
SPA-отель «ФонГрад» расположен на берегу знаменитого озера Тургояк в окружении величественных Уральских гор. Здесь не слышно городского шума, сказочно красивая природа и современные технологии индустрии гостеприимства — гарантия полноценного и запоминающегося отдыха. Отель предоставляет различные туры и комплексы спа-процедур — каждый может выбрать себе что-то по душе.
База отдыха находится рядом с городом Миасс. Добраться до нее можно на машине: двигаться по Челябинскому тракту, а въехав в Миасс по главной дороге прямо на улицу 8 Марта, затем по кольцу, после проехать промышленную зону, лесную зону и сразу после лесной зоны на перекрестке повернуть налево, проехав автомобильный мост, выехать на тройную развилку и там по указателям доехать до отеля. Еще можно доехать на общественном транспорте: с автовокзала рейсовым автобусом Екатеринбург — Миасс, а от автовокзала до отеля нужно будет ехать на такси.
Отель Ramada
Для тех, кто не хочет уезжать из города
Местоположение
10 км Кольцовского шоссе, 15
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
цены
посуточная аренда номера: от 5 500 рублей,
посещение SPA: 2 000 рублей в будни, 3 000 рублей — в выходные
«Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa» — гостиница с открытым теплым бассейном, расположенная в 15 минутах езды от города. Комплекс предоставляет гостям разнообразие возможностей для проведения приятного досуга, в частности, уникальный спа-центр, в котором кроме бассейна есть, сауна, турецкая баня и джакузи с карловарской солью. Посещение открытого и закрытого бассейнов, сауны и турецкого хаммама бесплатно для гостей отеля.
Отель находится на пути из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово, так что добраться до него можно без проблем как на машине, так и на общественном транспорте: на 19 автобус доехать до улицы Дагестанской (остановка «Поликлиника») и дойти пешком до Карасье-Озерского лесопарка.
Кемпинг «Европа — Азия»
Для тех, кто хочет отдохнуть без суеты
Местоположение
г. Первоуральск, д. Решеты, Московский тракт 27 км
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
Цены
аренда шезлонга 300 рублей,
аренда открытого места для пикника на 8 человек: от 3 000 рублей
аренда номера в гостинице — от 2 000 рублей
Кемпинг располагается в сосновом бору на берегу чистого озера. Там есть благоустроенный пляж, открытые и закрытые места для пикника на природе, русские бани, гостиничный комплекс с уютными номерами и рестораном.
Кемпинг находится в 20 километрах от Екатеринбурга. Можно доехать за 6 остановок на общественном транспорте — на междугороднем автобусе по маршруту 510/66, либо на машине по Ново-Московскому тракту.
Загородный клуб «Мистер Фишер»
Для компании рыбаков и тех, кто хочет провести время в гармонии с природой
Местоположение
ул. Норильская 82
Как добраться
Личный транспорт, такси
Цены
посуточная аренда домика на 15 человек: 3 500 рублей в будни, 5 000 рублей — в выходные,
посуточный прокат мангала: 500 рублей
«Мистер Фишер» — настоящий рай для любителей рыбалки и отдыха на природе. Клуб находится в экологически чистом месте на озере Щучьем. Остановиться можно как в теплом домике, так и в палатке или чуме. Всю пойманную рыбу можно забрать с собой бесплатно, либо приготовить прямо на месте, на арендованном мангале. На случай, если же ничего поймать не удастся — на территории клуба есть демократичное кафе.
Клуб находится на озере Щучьем и добраться туда можно только на машине. Дорога займет меньше чем полчаса, а такси стоит примерно 300 рублей.
Cuba Beach Club
Для тех, кто хочет оторваться с друзьями
Местоположение
полуостров Большой Конный, 6
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
Цены
неограниченное посещение бассейна: 500 рублей
В комплексе на берегу Верх-Исетского пруда почти каждые выходные организовываются различные тематические вечеринки. Днем в развлекательном комплексе можно позагорать на шезлонге, поплавать в бассейне, поучаствовать в активных играх на пляже, устроить барбекю, сходить в баню, а ночью потанцевать под открытым небом на дискотеке, посидеть с друзьями в баре или лаунж-зоне.
Клуб находится на Большом Конном полуострове. Добраться можно на машине, либо на общественном транспорте — ехать на 11 трамвае до конечной остановки и от нее идти чуть меньше километра пешком.
Загородный отель «Гринвальд by Usta Hotels»
Для тех, кто ищет уединения
Местоположение
пос. Верхняя Сысерть
Как добраться
Личный автомобиль
Цены
посуточное проживание в номере на двоих: от 5 400 рублей
Загородный отель «Гринвальд» расположен в живописном сосновом бору на берегу Верх-Сысертского водохранилища. Его особенностью является закрытая территория, на которой могут отдыхать только гости, проживающие в отеле, а также обладатели клубных карт. Здесь можно увидеть первозданную природу, посидеть у озера с чистой водой и вдохнуть свежий воздух. На территории отеля есть спа-центр с бассейном под открытым небом, джакузи, купелью, финской сауной и кабинетом для массажа. Также в отеле есть собственный песчаный пляж, теннисный корт, площадка для пляжного волейбола и можно взять в прокат любой спортивный инвентарь.
Отель расположен в 60 километрах от Екатеринбурга. Добраться до него можно только на машине, время пути составит 30-35 минут — двигаетесь по Челябинскому тракту в сторону города Сысерть, в Сысерти двигаетесь всегда по главной дороге, у небольшой голубой часовни поворачиваете налево в сторону выезда из города. Далее попадаете в поселок Верхняя Сысерть, двигаетесь по главной дороге в сторону выезда из поселка. Выехав из Верхней Сысерти, двигаетесь всегда по прямой, доезжая до зеленых ворот с указателем отеля поворачивайте налево и далее с правой стороны — въезд в отель «Гринвальд».
Клуб-отель «Золотой пляж»
Для отдыха в экологичном месте
Местоположение
г. Миасс, озеро Тургояк
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
Цены
аренда теннисного корта: 600 рублей,
прогулка на яхте: 4 000 рублей в час,
посуточная аренда номера: от 6 400 рублей
Инфраструктура клуб-отеля «Золотой пляж» лаконично вписывается в природное окружение. Все корпуса построены с максимальным применением природных материалов: натурального камня и дерева с минимальным вмешательством в ландшафт. Интерьер номеров также выполнен в эко-стиле с мебелью из натурального дерева и природными мотивами в оформлении. Прогуливаясь по эко-тропе в сосновом бору или по каменной набережной озера вы почувствуете себя частью величественной природы Урала.
База отдыха находится рядом с городом Миасс. Добраться до него можно на машине: двигаться по Челябинскому тракту, а въехав в Миасс по главной дороге прямо: ул. 8-е Марта, затем по кольцу, после проехать промышленную зону, затем лесную зону и сразу после лесной зоны на перекрестке повернуть налево, проехав автомобильный мост, выехать на тройную развилку и там по указателям доехать до отеля. Еще можно доехать на общественном транспорте: с автовокзала рейсовым автобусом Екатеринбург — Миасс, а от автовокзала до отеля нужно будет ехать на такси.
Пляж «Огонь»
Для тех, кто хочет отдохнуть с детьми
Местоположение
оз. Балтым, пос. Санаторный, ул. Набережная 2д
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт, такси
Цены
парковка: 300 рублей в будни, 500 рублей — в выходные
гостевой домик на двоих: от 3 000 рублей в сутки
Пляж «Огонь» оборудован шезлонгами и душевыми кабинами. Есть развлечения, как для детей — большая детская площадка, так и для взрослых — оборудование и программа активного отдыха на воде. На территории работает ресторан и коктейльный бар, а при желании можно арендовать беседку с мангалом или номер в гостевом домике.
Пляж находится на озере Балтым. Можно добраться на машине: по Верхотурскому тракту до поворота на поселок Санаторный, проехать по улице Огородной на Набережную, но можно и на общественном транспорте: от станции метро «Машиностроителей» с автобусной остановки «Педуниверситет» ходит автобус по маршруту № 161 до поселка Санаторный. С конечной остановки нужно будет идти около километра вдоль улицы Набережной.
Загородный клуб «Пески»
Для авантюристов и любителей активного отдыха
Местоположение
ул. Пески, д. 13
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт, такси
Цены
средний чек в ресторане: 490 рублей,
аренда домика: от 1 400 рублей,
командный квест: 700 рублей за человека
Загородный клуб располагаемся в черте города на обширной территории соснового леса. Здесь расположены: двухэтажный ресторан «Таверна Пиратос» с большим банкетным залом, уникальный комплекс русских бань на дровах, русские избы, домики, беседки, веранды, юрты, один из крупнейших парков приключений в городе. В этом парке приключений «Казаки-Разбойники» проводятся различные командообразующие квесты, игры в пейнтбол и лазертаг, веревочные курсы. Также есть мини-гольф, скалодром, тир и многое другое.
Клуб расположен на берегу озера Шарташ. Добраться до него можно за 15-20 минут на машине, а также в течение получаса на общественном транспорте, если ехать до конечной остановки на автобусе по маршруту №25. Клуб находится в 5 минутах ходьбы от остановки.
Отель-клуб «Раздолье»
Для тех, кому нужно, чтобы все было включено
Местоположение
с. Косулино
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
Цены
номер на двоих на выходные (пансион): от 7 500 рублей
В отель-клубе есть уютные домики на маленькую компанию и коттеджи для шумной тусовки, детские площадки и все, что понадобится для активного отдыха. На территории отеля есть спа, ресторан, открытый бассейн с шезлонгами. В окружении красивейшей природы будет приятно поиграть в игры, устроить пикник, прогуляться, а еще поплавать.
Загородный спа-отель «Раздолье» расположен в 20 минутах езды от центра. Чтобы добраться туда на машине — нужно ехать по трассе «Екатеринбург — Тюмень» и на 27 км повернуть по указателям «Косулино», далее по главной дороге направо по улице Ленина. Вид на «Раздолье» откроется слева после того, как проедете Храм в честь Святых Флора и Лавра. Можно доехать и на общественном транспорте — от Северного автовокзала до конечной остановки, на маршрутном такси по маршруту № 120.
Термальные источники «Баден-Баден»
Для тех, кто хочет устроить себе спа-выходной
Местоположение
Зимняя 23
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт, такси
Цены
1 час посещения терм: от 350 рублей
посуточное проживание на двух человек с безлимитным посещением термального комплекса и завтраками: от 4 100 рублей
Термальный курорт «Баден-Баден» на Уктусе — самый большой термальный бассейн на Урале. Кроме самого термального бассейна, там есть игровая комната, кафе, две бани, которые топятся на березовых дровах, зоны отдыха и спа-центр. Кабинеты спа-центра расположены в двухэтажном бревенчатом доме, посреди сосен на склоне горы. А для тех, кто захочет остаться подольше, на курорте также есть гостиница, из которой открывается живописный вид на склоны и водоем.
«Баден-Баден» расположен в в Чкаловском районе. Добраться до термального бассейна можно как на машине, так и на общественном транспорте — на автобусах, идущих по маршрутам № 6, 1, 17, 19, и 38. От остановки до горячих источников нужно будет идти не более 10 минут.
Спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая»
Для тех, кто хочет уехать в дальнее романтическое путешествие для двоих
Местоположение
пос. Уралец
Как добраться
Личный автомобиль, общественный транспорт
Цены
билет на двоих (суточное проживание, завтрак и романтический ужин, 1 час велопрогулки, 1 час сауны, 1 посещение бассейна) — 5 500 рублей
Хотя гору Белую и принято в первую очередь считать горнолыжным курортом, летом здесь тоже предоставлены все условия для комфортного отдыха. Это может быть активный отдых — есть отличные пешие и велосипедные маршруты, веревочный парк, экстремальный картинг, пейнтбол-арена, бассейн и тренажерный зал. Либо же, можно просто устроить пикник в беседке и прокатиться на кресельном подъемнике, чтобы полюбоваться умопомрачительными видами окрестностей с горы. Остановиться можно в гостинице, расположенной на территории комплекса.
От Екатеринбурга до курорта ехать около 165 километров. Можно добраться на машине по Серовскому тракту: объехать Нижний Тагил, свернуть по указателям на Уралец, далее прямо до стелы «Европа — Азия», а потом налево. На общественном транспорте придется делать пересадки: сначала на электричке, например, на «Ласточке» (2 часа; обычный поезд идет 3 часа 10 минут). Прямо у ж/д вокзала Нижнего Тагила находится автовокзал, откуда до Горы Белой курсирует автобус № 113, в пути 1 час 15 минут, отправление дважды в день: около 11:00 и 15:00.
фотографии: обложка, 2 — База отдыха «Алоха», 1 — Плавбаза «Острова», 3 — Загородный конный клуб «Белая лошадь», 4 — Парк-отель «Ровесник», 5 — Здрава дача, 6 — Уют-клуб «Тепло», 7 —ФонГрад, 8 — Ramada, 9 — Михаил Фролов, 10 — Загородный клуб «Мистер Фишер», 11 — CUBA BEACH CLUB, 12 — Загородный отель «Гринвальд by USTA Hotels», 13 — Золотой пляж, 14, 18 — Сергей Потеряев/The Village Екатеринбург, 15 —