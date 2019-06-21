От песчаного пляжа до плавающего дома: 18 мест для отдыха в окрестностях Екатеринбурга

Плавбаза «Острова»

Для тех, кто ищет необычный отдых в компании друзей

Местоположение пос. Приозерный, озеро Таватуй Как добраться Личный автомобиль, автобус № 147 Цены посуточная аренда плавающего дома на 5 человек: 15 000 рублей в будни, 20 000 рублей — в выходные ostrova-project

Озеро Таватуй — одно из любимых мест для загородного отдыха у екатеринбуржцев. Вокруг озера есть множество баз отдыха, но только одна располагается прямо на воде. Здесь можно выбрать один из двух дизайнерских передвижных домов, полностью оборудованных для комфортного проживания 5 человек. Катер отвезет вас в любую точку озера, где можно бросить якорь, позагорать в полном уединении, устроить барбекю на палубе и полюбоваться закатом из панорамного окна спальни. Также есть различные дополнительные услуги для активного отдыха: от водных лыж до конных прогулок.

База находится на озере Таватуй в 50 километрах от Екатеринбурга. Проще всего добраться на машине — по Тагильскому тракту до указателя «Таватуй», свернуть налево и проехать еще 3-4 километра. Также от Северного автовокзала Екатеринбурга дважды в сутки ходит автобус по маршруту № 147. Время отправления от вокзала: 07:15 и 16:00, а время в пути — 1,5 часа.