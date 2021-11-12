Флисовый сезон: Зачем лететь на курорты Краснодарского края осенью и зимой

Когда и чем лететь

Высокий сезон на побережье Краснодарского края длится с июня по сентябрь. В это время на пляжах загорает максимальное количество людей, мимо них ходят продавцы пахлавы и кукурузы. Из прибрежных кафе льется громкая музыка, дым кальянов растворяется в ночном небе. И если вы привыкли к комфортному отдыху за небольшие деньги, ехать сюда летом не стоит — скорее всего, будет дорого и неуютно.

В низкий сезон путешествовать по черноморскому берегу намного приятнее. Народа на набережных становится заметно меньше, пляжные продавцы устраиваются на другую работу. Жара спадает, а значит, можно бесконечно гулять по горным склонам, смотреть на волны и наслаждаться редким для городской зимы солнечным светом. Да, и здесь выпадает снег, бывает пасмурно и ветрено, но пара недель непогоды быстро сменяется солнцем. Осень и начало зимы обычно довольно мягкие, а самые суровые холода приходятся на февраль. Но каждый год имеет свои особенности, так что самая удачная стратегия — посмотреть прогноз погоды на выходные и, если он хороший, быстро купить билеты. Благо на побережье есть целых три аэропорта — в Сочи, Анапе и Геленджике. Удобные рейсы в них есть, к примеру, у «Уральских авиалиний».

Передвигаться можно на поезде, автобусе или арендованном автомобиле: в Сочи, Анапе и Геленджике есть каршеринг. Правда, из-за ремонта дорог во многих местах сейчас пробки.