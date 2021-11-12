Флисовый сезон: Зачем лететь на курорты Краснодарского края осенью и зимой Семейные винодельни, яхты, заповедники и другие идеи для активного отдыха
Если курорты Краснодарского края ассоциируются у вас только с советскими санаториями или с горнолыжными трассами Красной Поляны, то эта информация уже устарела. В последние годы много всего интересного появилось не только в Сочи, но и в других приморских городах. Здесь теперь есть и винодельни, и яхт-клубы, и гольф, и достойные рестораны с местной едой. Наслаждаться этим разнообразием лучше в более прохладное время года, когда погода позволяет много гулять, а поток туристов уменьшается. Шеф-редактор The Village Анна Соколова съездила туда на ноябрьские праздники вместе с экспедицией «Туту.ру» и рассказывает, что точно стоит посмотреть.
Когда и чем лететь
Высокий сезон на побережье Краснодарского края длится с июня по сентябрь. В это время на пляжах загорает максимальное количество людей, мимо них ходят продавцы пахлавы и кукурузы. Из прибрежных кафе льется громкая музыка, дым кальянов растворяется в ночном небе. И если вы привыкли к комфортному отдыху за небольшие деньги, ехать сюда летом не стоит — скорее всего, будет дорого и неуютно.
В низкий сезон путешествовать по черноморскому берегу намного приятнее. Народа на набережных становится заметно меньше, пляжные продавцы устраиваются на другую работу. Жара спадает, а значит, можно бесконечно гулять по горным склонам, смотреть на волны и наслаждаться редким для городской зимы солнечным светом. Да, и здесь выпадает снег, бывает пасмурно и ветрено, но пара недель непогоды быстро сменяется солнцем. Осень и начало зимы обычно довольно мягкие, а самые суровые холода приходятся на февраль. Но каждый год имеет свои особенности, так что самая удачная стратегия — посмотреть прогноз погоды на выходные и, если он хороший, быстро купить билеты. Благо на побережье есть целых три аэропорта — в Сочи, Анапе и Геленджике. Удобные рейсы в них есть, к примеру, у «Уральских авиалиний».
Передвигаться можно на поезде, автобусе или арендованном автомобиле: в Сочи, Анапе и Геленджике есть каршеринг. Правда, из-за ремонта дорог во многих местах сейчас пробки.
Что посмотреть и чем заняться
Набережные
Бродить по тихим переулкам не самое туристическое занятие. В жилых районах много частных домов с уродливыми пристройками — смотреть особо не на что, лучше сразу отправляться на море. Тем более что центральным местом всех приморских городов является набережная.
Если вы уже покатались на самокате вдоль моря в олимпийском районе Сочи, попробуйте полностью пройти самую длинную набережную региона — в Геленджике. Ее протяженность составляет 14 километров, она идет по периметру всей бухты, от мыса Толстый до мыса Тонкий.
На набережной Новороссийска можно увидеть боевой крейсер «Михаил Кутузов», где располагается музей. Рядом есть несколько необычных памятников — скульптура женщины с ребенком, которая вглядывается в морскую даль, фонтан «Дающая воду» и девушка на дельфине.
Винодельни
Если вы до сих пор скептически относитесь к российскому вину, то здесь вас разубедят. Частное виноделие на юге России переживает настоящий бум. В туристических местах висит реклама, предлагающая купить участок под виноградник. К тому же достойные примеры есть. Большинство виноделен проводит экскурсии и дегустации, здесь же можно пообедать и купить вино с собой.
«Абрау-Дюрсо» — старейшая винодельня России, которая сейчас превратилась в настоящий курорт. Помимо экскурсии в подвалы, вырубленные внутри скалы, можно покататься по озеру, поесть в одном из ресторанов, покататься на лошадях, пройти йога-ретрит или отдохнуть в спа. Цена билета на экскурсию по производству без дегустации — тысяча рублей, с дегустацией — от 1 500 рублей.
«Винотеррия» — уютная семейная винодельня с небольшим отелем и рестораном. Здесь делают достойное вино марки «Нестеров», названное в честь отца владельца. Он, как и известный летчик, был связан с авиацией, так что на стенах можно увидеть фотографии с самолетами, а хозяева с радостью покажут вам свои угодья, производство и поделятся семейными историями. Стоимость билета на экскурсию — от тысячи рублей.
«Сикоры» — винодельня, которая находится по соседству с «Винотеррией“ и в этом году заняла 20-е в рейтинге World’s Best Vineyards. Билет на экскурсию с дегустацией стоит от 2 800 рублей.
«Гай-Кадзор» — проект Романа Абрамовича. Здесь растут 14 сортов винограда в основном из долины Роны, с 2000 года ими занимаются французские виноделы Алэн Дюга и Ноэль Рабо. Футуристичные здания проектировали архитекторы российского бюро Kleinewelt Architekten. Цены на экскурсию начинаются от 700 рублей.
«Шато де Талю» — винодельня бывшего губернатора края Александра Ткачева, которую он назвал в честь двух дочерей, Татьяны и Любови. Изображения двух девушек украшают бутылки одной из линеек компании. В сентябре для посещения открылось здание винодельни, построенное во французском стиле. Так что если вашему отдыху не хватает фотографий в стиле Марии-Антуанетты — вам сюда.
Заповедники и экотропы
УтришПодробнее
Заповедник с редким можжевелово-фисташковым лесом находится на берегу моря неподалеку от Анапы. В прошлом году он сильно пострадал от пожара, а сейчас принимает только группы туристов. С экскурсоводом, к примеру, можно посмотреть местный каньон. По дороге вас научат различать три вида можжевельников и расскажут, как появились местные каменистые пляжи. Цена билета — 400 рублей
Тисо-самшитовая рощаПодробнее
Часть Кавказского заповедника, которая находится на территории Большого Сочи в районе Мацесты. Здесь можно увидеть покрытый мхом колхидский лес, ущелья и скалы, а если повезет, то и орхидеи. Здесь есть несколько маршрутов разной протяженности, по которым можно гулять самостоятельно. Входной билет стоит 300 рублей.
Долина реки Жане
Дорога вдоль русла горной реки начинается у поселка Возрождение неподалеку от Геленджика. Отсюда стартуют как организованные группы, так и самостоятельные туристы. По дороге вам встретится несколько живописных водопадов, древние дольмены, а также разного рода мистики, которые считают реку местом силы.
Агурское ущелье
Пешеходная тропа на территории Сочинского национального парка, которая проходит мимо нескольких горных водопадов. Те, кто чувствует в себе силы, могут подняться на одну из соседних возвышенностей — гору Ахун или Орлиные скалы.
Джип-туры
Путешествия на джипах предлагают в каждой туристической палатке на набережной, но с ними все не так просто. Многие маршруты проходят по руслам рек и вредят экологии. Кроме того, езда на старых уазиках, силами местных мастеров превращенных в пикапы, может быть небезопасна. С прошлого года местные власти начали сертификацию маршрутов, но пока положительных примеров немного. Так, в районе Геленджика можно подняться на перевал Грозовые Ворота и увидеть там развалины замка. Никакой древности — это остатки декораций к одноименному сериалу. Одно из восьми мест в джипе у разных организаторов стоит от 1 600 до 2 200 рублей.
Яхтинг
Пожалуй, самая известная яхтенная марина находится в Сочи. Но учиться яхтингу лучше вдали от зимних морских ветров. На озере Абрау рядом со знаменитой винодельней есть яхт-клуб Wind to Go, где проводят обучение и соревнования. Одна тренировка стоит 1 500 рублей, а аренда яхты — от тысячи рублей за час. Если вы не мечтаете стать капитаном, можно просто прогуляться на яхте с инструктором до центра озера и обратно за 3 тысячи рублей. В клубе есть небольшое кафе, где можно выпить кофе и местного вина.
Гольф
На черноморском побережье есть два гольф-клуба, и местный климат позволяет им работать круглый год. Поле клуба «Раевский» в районе Анапы девятилуночное, а в «Геленджик гольф резорт» — на 18 лунок. В последний стоит приехать еще и ради роскошного вида на море. И не стоит думать, что этот спорт по карману только миллионерам. Индивидуальная тренировка в Геленджике стоит от 4 тысяч рублей, игра в гольф на девять лунок — 6 тысяч, на 18 лунок — 10 тысяч (но это займет целый день). Даже если вы ни разу не держали в руках клюшку, стоит попробовать сделать удар по мячу на тренировочном поле — это правда очень увлекательно. А тем, кто к спорту совсем равнодушен, можно приехать сюда ради идеально зеленых изгибов полей. На них можно умиротворенно смотреть с бокалом игристого из местного ресторана, который тоже выглядит довольно роскошно.
Сапбординг
На Абрау также можно кататься на каяках или сапбордах (аренда доски обойдется в 850 рублей в час). Но осенью стоит попробовать доплыть до, возможно, самой инстаграмной точки сезона — Кипарисового озера, также известного как озеро Сукко. Полвека назад один энтузиаст высадил здесь канадские болотные кипарисы, они прижились и теперь радуют туристов ржаво-рыжей листвой каждый осенний сезон. В это время деревья стоят в воде и до них можно доплыть на сапах (500 рублей в час), катамаране (тысяча рублей), лодке или каноэ (800 рублей). Местные блогеры советуют приходить пораньше, когда над озером стоит туман, а любителей красот вокруг поменьше. Днем здесь собираются большие толпы, и на картинках озеро выглядит намного лучше, чем в реальности.
Тем, кто хочет походить на сапах по морю, стоит обратить внимание на район поселка Веселовка возле Тамани — в лимане волн не так много, а пейзажи впечатляют. Неподалеку есть озеро Соленое — оно слишком мелкое для водных приключений, но грязь возле него считается лечебной, а вода время от времени приобретает розовый оттенок.
Где жить
Отелей, гестхаусов и апартаментов на море очень много, также продолжают работать советские санатории, которые до сих пор очень популярны. Но действительно хороший сервис предлагают только очень дорогие места. Решив сэкономить на размещении, вы рискуете оказаться в номере с продавленным матрасом и без горячей воды. Так что изучать отзывы о недорогих отелях стоит особенно тщательно.
Анапа
Great Eight — новый пятизвездочный отель формата all-inclusive в районе аэропорта Витязево, есть бассейны и спа, а также собственный пляж.
Отель «Утесов» — современный отель с дизайнерскими интерьерами рядом с городским пляжем.
Doville — еще один пятизвездочный all-inclusive со спа, фитнес-центром и теннисным кортом.
Геленджик
«Геленджик Парк» — небольшой бутик-отель, при котором есть мини-парк и бассейн с морской водой.
Апарт-отель «Брют» — современные интерьеры, бассейн во внутреннем дворике и кухня в номере.
«Метрополь Гранд Отель Геленджик» — курортный спа-отель с видом на бухту, помимо бассейнов, зимой здесь работает каток.
Сочи
«Marina Yacht Сочи» — отель с видом на морской порт Сочи, в некоторых номерах есть джакузи.
Бутик-отель Portum 1905 расположен в историческом здании недалеко от моря, номера оформлены в дворцовом стиле.
Radisson Collection Paradise — большой спа-отель известной сети рядом с Олимпийским парком.
Где поесть и что попробовать
Черноморская кухня — это прежде всего рыба и морепродукты.
Хамса (анчоус) приходит в местные воды в ноябре, ее подают подсоленной, в качестве закуски.
Барабулька — эту небольшую рыбку часто подают жаренной во фритюре в пляжных кафе.
Лабан — хорош лишь свежевыловленным, тогда он напоминает по вкусу средиземноморскую дораду.
Мидии в Черном море некрупные, часто их хранят замороженными, и это заметно по вкусу. Лучше всего есть их запеченными с сыром.
Устриц тоже выращивают в местных хозяйствах, самые смелые могут попробовать их сырыми, но возможны неприятные сюрпризы.
Рапан — пожалуй, самый неожиданный морской специалитет. Это житель раковины, в которой можно услышать шум моря. Местные недолюбливают его и считают вредителем, так как он ест мидий. Но правильно приготовленные рапаны по вкусу не хуже более благородных моллюсков (правда, их легко испортить, превратив в резину).
На черноморском побережье много мест, где действительно вкусно готовят, это касается и дорогих ресторанов, и демократичного стритфуда. Например, в ресторане при «Винотеррии» устраивают chef’s table, а также готовят суп из местной рыбы море-ям и рулетики из слабосоленой барабульки. В «Гранд кафе Абрау-Дюрсо» обязательно стоит попробовать мини-чебуреки из рапана и мидии, запеченные в мятно-тархунном соусе.
Если вам ближе стритфуд, посетите «Гастропаркинг» в Анапе — здесь продают и мидий, и хот-доги. На набережной Геленджика есть уличное кафе «Дивноморская ракушка», где подают устриц и мидий с игристым. В Сочи за гиросами с рапанами стоит идти в бистро «Рапанас».
Что привезти с собой
К несчастью, местные рынки больше похожи на вещевые развалы из 90-х, так что покупать сувениры и продукты с собой лучше в сувенирных лавках и специализированных магазинах.
Смеси специй и трав — их продают в многочисленных палатках возле моря, полагайтесь на свой вкус.
Чурчхела — разных цветов и размеров. Попробуйте одну, прежде чем покупать много — не у всех продавцов она одинаково мягкая.
Сыры — местные производители научились делать достойные твердые сыры. Обратите внимание на фирменные магазины «Лефкадия».
Вино — выгодно покупать при винодельнях, там достойного качества напитки можно найти по цене до тысячи рублей за бутылку.
Можжевеловые подушечки — рекомендуют класть под подушку для улучшения качества сна. Правда, местные сомневаются, что из скромного урожая приморских шишек можно изготовить такое количество товара.
Пастила — разноцветные блины из высушенных фруктов будет приятно есть с чаем, когда вы вернетесь домой.
Фотографии: обложка – Kirill – stock.adobe.com, 1, 3 – Сергей Шандин, 2, 4, 5, 6 – Анна Соколова, 7 – Отель «Утесов»