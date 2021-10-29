Некурортный юг: Что посмотреть в Краснодаре прямо сейчас Главная улица города, парк основателя «Магнита», казаки и кубанский борщ
На курортах Краснодарского края сезон подошел к концу, а вот побывать в столице региона сейчас — самое время. Приятнее всего гулять по Краснодару именно осенью: когда в Москве уже холодает, здесь еще солнечно, сухо и тепло. Рассказываем, что посмотреть в столице Кубани за пару дней.
О городе
Вопреки расхожему убеждению, моря в Краснодаре нет — Краснодарским морем называют местное водохранилище, а до ближайших пляжей нужно проехать 120 километров.
Город был основан в 1793 году и до 1920-го назывался Екатеринодаром в честь императрицы Екатерины II, которая отдала эти земли Черноморскому казачьему войску. В напоминание об этом по всему центру города несколько лет назад установили урны с екатерининским вензелем, которые будет сложно не заметить.
За последние годы город очень сильно вырос — сюда активно переезжают жители более северных регионов. Официальное население к 2021 году выросло почти до миллиона человек. Пространства, которые раньше были полями на окраинах, сейчас плотно застроены многоэтажками.
Морально подготовиться к пробкам лучше заранее. В городе нет метро, поэтому в час пик и на такси, и на общественном транспорте дорога из точки А в точку Б может оказаться одинаково долгой.
Погода
Поездку лучше всего спланировать на осень или весну, чтобы насладиться лишними теплыми деньками. Температура здесь обычно выше, чем в Москве, но комфортные 18 градусов тепла могут быстро превратиться и в +3, и в +28 — загляните в прогноз погоды, перед тем как покупать билеты.
Приехав сюда зимой, задумайтесь: вы рискуете испортить себе впечатления из-за слякоти и снегогрязи. Летом помешать прогулкам может жара — температура воздуха часто превышает 35 градусов, и находиться где-то, кроме помещения с мощным кондиционером, просто некомфортно.
Как добраться и где жить
Дорога на поезде из Москвы обойдется в 3–4 тысячи рублей в одну сторону и займет около суток, так что удобнее всего добраться до Краснодара на самолете. Самые дешевые билеты на лоукостер без багажа иногда получается купить даже дешевле — правда, в зависимости от даты вылета цена может увеличиться в два-три раза.
В городе достаточно гостиниц, отелей и хостелов на любой бюджет. Удобнее всего выбрать жилье поближе к центру — так самые интересные достопримечательности будут поблизости, и это здорово сэкономит время на дорогу.
Например, номер с видом на город в пятизвездочном Mariott Krasnodar можно снять по цене от 5 тысяч рублей в сутки. К отличному расположению — прямо на центральной улице — добавляются ресторан на территории отеля, бассейн и спа с полным комплексом услуг.
Примерно в той же ценовой категории — Hilton Garden Inn Krasnodar. Он также находится в самом центре — прямо возле памятника влюбленным собачкам.
Если тратить много не хочется, можно выбрать один из хостелов — например, недорогой гостевой дом на Октябрьской. Тем, кто едет с семьей или с компанией, выгодно будет снять квартиру или апартаменты.
Что посмотреть
Красная улица
Начать знакомство с городом удобнее всего с главной улицы — Красной. Если пройдете ее с самого начала и до конца (в общей сложности около 5 километров), как раз увидите основные достопримечательности. По выходным и праздничным дням Красную перекрывают, и она становится пешеходной.
Улица берет начало от войскового собора Александра Невского — главного православного храма города. Старое здание разрушили в 1932 году по решению городского совета рабочих. Храм, который находится сейчас на его месте, был воссоздан в начале 2000-х.
Рядом с ним стоит почти 14-метровый памятник Екатерине II — тоже восстановленный (старый разрушили большевики). Такой же, но поменьше есть и в Сочи.
Когда пройдете еще немного, улица станет шире — одновременно можно будет увидеть библиотеку имени Пушкина, краевой суд и концертный зал Кубанского казачьего хора. С этого момента можно начать наслаждаться контрастами местной архитектуры — это лучше, чем раздражаться из-за них же. В центре города старые здания стоят вперемежку с советскими и совсем современными. Найти место без такой мешанины достаточно сложно.
Чуть дальше вы увидите Екатерининский собор, музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына и сквер Жукова, напротив которого в теплое время года можно посмотреть на «Час славы Кубани». По воскресеньям пешие казаки и всадники в сопровождении духового оркестра проходят строем вдоль главной улицы. Программа не меняется: выставление часовых для несения службы в почетном карауле, демонстрация строевых приемов, конное дефиле и плац-концерт.
Если хочется чего-то более хтонического — сверните вправо и пройдитесь по улице Коммунаров, она тянется параллельно Красной. Увидите такие же старые дома, только не затронутые реставрацией, обклеенные объявлениями стены и заборы и старые дребезжащие трамваи.
Обратите внимание на здание цирка и Шуховскую башню, которая на десять с лишним лет моложе московской. Еще в обязательной программе — Александровская арка (она же — Царские ворота) и памятник Святой Екатерине. А в конце пути — признанный памятником архитектуры кинотеатр «Аврора» (впрочем, с 2015 года он закрыт на реконструкцию и до сих пор обнесен забором).
Парк «Краснодар»
Парк «Краснодар» расположен рядом со стадионом ФК «Краснодар» — его построили в 2017 году на средства самого известного городского предпринимателя, основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого. Так что, если услышите от местных что-то про «парк Галицкого» — знайте, речь идет именно об этом месте.
Сюда стоит поехать, чтобы полюбоваться пальмами, цветущим весной шалфеем и еще множеством нехарактерных для города растений — можно увидеть бутылочное дерево, королевский делоникс, австралийский эвкалипт и японские клены.
Прошлой весной в парке появилась картина Александра Родченко «Побеждающее красное» — ее высадили из 140 тысяч виол. А еще здесь можно увидеть несколько арт-объектов — например, «Внутреннего ребенка» Кена Келлехера и «Искусственную среду» от художников Recycle Group.
Где еще можно погулять
По набережной реки Кубань. Там можно взглянуть на выходящие к противоположному берегу огороды жителей Адыгеи и на мост Поцелуев, куда во время свадеб традиционно вешают замки.
Еще взять в прокат велосипед, чтобы объехать на нем в парк 30-летия Победы (он же — Затон), пройтись по тропе здоровья и заглянуть в музей военной техники: на его территории расположены всевозможные пушки, зенитные установки, «катюши» и танк Т-34, который участвовал в боях.
Где поесть
Поесть на Красной улице можно примерно везде — магазины, кафе и рестораны здесь находятся на каждом шагу. В теплое время года попробуйте местное мягкое мороженое: можно взять рожок сразу с двумя вкусами, варианта два — банан и шоколад или ваниль и клубника.
Если на улице прохладно — зайдите за горячим напитком в «Библиотеку кофе». Здесь хороша и классика, и сезонные напитки. Заодно в кофейне можно запастись симпатичными сувенирами вместо стандартных магнитиков с казаками.
Более основательно можно поесть в ресторане «The Печь» — это проект Андрея Матюха, где представлена кубанская кухня в необычной интерпретации. В 2021 году он оказался на 22-й строчке рейтинга Wheretoeat.
Также стоит посетить «Угли-угли», второй проект шеф-повара, где блюда готовят на открытом огне — в угольной печи, которую сконструировали для ресторана по специальному заказу.
За кубанским борщом — более кислым, чем привыкли жители средней полосы — и селедочкой под водочку отправляйтесь в «Рiдну хату». Это ресторан русско-украинской кухни, в меню которого вы найдете также приготовленное по старинному рецепту филе нутрии и «бабусины засолы».
Перекусить во время прогулки можно и в Foodmarket — это единственный в городе фуд-корт, где работают больше 30 корнеров с самой разной кухней. На втором этаже гастропространства есть специальная детская зона, а еще отсюда открывается неплохой вид.
Что привезти
Краснодарский чай, рис или вино везти с собой нет смысла — все это можно легко найти и в Москве. Интересные специалитеты можно найти, например, на Сенном — старейшем в городе рынке. Вот что стоит брать:
Мед с местных пасек: самый свежий можно найти на рынках в октябре, когда заканчивается бархатный сезон.
Адыгейская соль — она пропитана чесноком и смешана с приправами. Пригодится, чтобы готовить дома блюда кавказской кухни.
Адыгейский сыр тоже берите на рынках, а не в магазине — обычный, который можно просто съесть, добавить в салаты или поджарить, или копченый (он идеально подходит к пиву).
Чурчхелу всех возможных видов — от 70 рублей за штуку.
Можно набрать впрок грецких орехов — здесь они обычно дешевле.
Фотографии: обложка, 2, 4, 5 – Полина Кошель, 1 – Sivenkov – stock.adobe.com, 3 – Andrey Shevchenko – stock.adobe.com