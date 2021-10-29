Некурортный юг: Что посмотреть в Краснодаре прямо сейчас

Красная улица

Начать знакомство с городом удобнее всего с главной улицы — Красной. Если пройдете ее с самого начала и до конца (в общей сложности около 5 километров), как раз увидите основные достопримечательности. По выходным и праздничным дням Красную перекрывают, и она становится пешеходной.

Улица берет начало от войскового собора Александра Невского — главного православного храма города. Старое здание разрушили в 1932 году по решению городского совета рабочих. Храм, который находится сейчас на его месте, был воссоздан в начале 2000-х.

Рядом с ним стоит почти 14-метровый памятник Екатерине II — тоже восстановленный (старый разрушили большевики). Такой же, но поменьше есть и в Сочи.

Когда пройдете еще немного, улица станет шире — одновременно можно будет увидеть библиотеку имени Пушкина, краевой суд и концертный зал Кубанского казачьего хора. С этого момента можно начать наслаждаться контрастами местной архитектуры — это лучше, чем раздражаться из-за них же. В центре города старые здания стоят вперемежку с советскими и совсем современными. Найти место без такой мешанины достаточно сложно.

Чуть дальше вы увидите Екатерининский собор, музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына и сквер Жукова, напротив которого в теплое время года можно посмотреть на «Час славы Кубани». По воскресеньям пешие казаки и всадники в сопровождении духового оркестра проходят строем вдоль главной улицы. Программа не меняется: выставление часовых для несения службы в почетном карауле, демонстрация строевых приемов, конное дефиле и плац-концерт.

Если хочется чего-то более хтонического — сверните вправо и пройдитесь по улице Коммунаров, она тянется параллельно Красной. Увидите такие же старые дома, только не затронутые реставрацией, обклеенные объявлениями стены и заборы и старые дребезжащие трамваи.

Обратите внимание на здание цирка и Шуховскую башню, которая на десять с лишним лет моложе московской. Еще в обязательной программе — Александровская арка (она же — Царские ворота) и памятник Святой Екатерине. А в конце пути — признанный памятником архитектуры кинотеатр «Аврора» (впрочем, с 2015 года он закрыт на реконструкцию и до сих пор обнесен забором).