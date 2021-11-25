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Выходные в Нижнем25 ноября 2021

Любовь Мульменко и Галина Юзефович в «Рекорде», Resonance в пространстве ЦЕХ* и новая выставка в «Штабе»

Любовь Мульменко и Галина Юзефович в «Рекорде», Resonance в пространстве ЦЕХ* и новая выставка в «Штабе»
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Пятница

26 ноября

«Купе номер 6»

Когда

26-28 ноября

Где

«Орленок»

Сколько

от 180 рублей

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«Роуд-муви об одиночестве и внезапной дружбе растерянных ровесников» — так про фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена пишет кинокритик Алиса Таежная. По сюжету, студентка из Финляндии садится в поезд «Москва-Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви — ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером.

Data Ctrl Center

Когда

до 16 декабря

Где

«Штаб-квартира The Village»

Сколько

вход свободный

Подробнее

Выставка с подзаголовком «Обратная сторона удобных технологий. Что о вас знает интернет и что с этим делать?» открылась в нашем «Штабе» буквально в этот четверг. Вопросом, как обезопасить себя, задается проект Data CTRL Centre, авторы работают с искусственным интеллектом, распознаванием лиц и другими цифровыми инструментами. Они поднимают вопросы цифрового следа, раскрывают способы защиты данных в сети и тем самым возвращают людям возможность самостоятельно контролировать информацию о себе. Должно быть интересно!

Премьера фильма «Дунай»

Когда

26 ноября, 19:00

Где

Центр культуры «Рекорд»

Сколько

200 рублей, по qr-кодам

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Дебютную ленту Любови Мульменко, автора сценариев «Верности» Нигины Сайфуллаевой и «Еще одного года» Оксаны Бычковой, презентуют в «Рекорде» в эту пятницу. Фильм — попытка разобраться, где начинается взросление, как балансировать между планированием и умением все отпустить, и почему свобода не означает ухода от ответственности. Перед показом режиссер представит картину, а после состоится обсуждение.

Нуки

Когда

26 ноября, 20:00

Где

Alcatraz

Сколько

от 1200 рублей

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Концерт сольного проекта вокалистки группы «Слот» Дарьи Ставрович пройдет в Alcatraz — группа «Нуки» представит новый, не сыгранный ранее из-за пандемии альбом, ну и, конечно же, исполнит все свои главные хиты. Готовьтесь нырять в слэм и бегать сёркл питы!

Hyperboloid Night I

Когда

26 ноября, 23:00

Где

Alcatraz

Сколько

200 рублей с репостом, 300 рублей — без

Подробнее

Вечеринка московского лейбла Hyperboloid пройдет в клубе Alcatraz — в лайнапе, например, совладелец лейбла Saburov, Dirty Owl, тюменский диджей и промоутер Krbss, а также нижегородцы Dj No Regular Meat и Saintmisha.

Суббота

27 ноября

WEBER-DUO

Когда

27 ноября, 16:00

Где

Центр культуры «Рекорд»

Сколько

вход свободный, по регистрации и qr-кодам

Подробнее

На концерте, проходящем в рамках фестиваля «Русский Берлин», можно будет услышать произведения последнего «гиганта» немецкого романтизма Макса Регера и одного из крупнейших русских композиторов первой половины ХХ века — Павла Юона. Исполнит их дуэт WEBER-DUO: кларнетистка Рузалия Касимова и пианистка Валентина Швецова. Концерт проведет кандидат искусствоведения, профессор Ольга Гринес.

Музыка Людовико Эйнауди

Когда

27 ноября, 19:00

Где

Кремлевский концертный зал

Сколько

солдаут

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Лучшие произведения знаменитого композитора Людовико Эйнауди, известного, среди всего прочего, по саундтрекам к фильмам «Земля кочевников», «Мамочка» и «Черный лебедь», прозвучат в нижегородской филармонии — их исполнят музыканты струнного оркестра и коллектива «Солисты Неоклассика». Концерт перенесли с октября, поэтому билетов уже нет, но если вы собирались пойти и озаботились походом заранее — не забудьте!

Лекция Галины Юзефович

Когда

27 ноября, 19:00

Где

Центр культуры «Рекорд»

Сколько

вход свободный, по регистрации и qr-кодам

Подробнее

Галина Юзефович — литературный критик, книжный обозреватель, соавтор подкаста «Книжный базар». На встрече в «Рекорде» она расскажет о современной русскоязычной литературе, отметит актуальных отечественных авторов, о которых важно знать, а также поговорит о моде на чтение и собственных популяризаторских проектах. После лекции зрители смогут пообщаться со спикером.

Resonance

Когда

27 ноября, 20:00

Где

ЦЕХ*

Сколько

от 500 рублей

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Масштабное мероприятие в пространстве ЦЕХ*: в сетапе аудиовизуального шоу «7» пройдет выступление основателя лейбла Resonance Никиты Забелина и резидентов творческого объединения Resonance Moscow : DESTROY, mishxn, YOKO XAMA, Xandr.vasiliev, Digital moss, Убиваю Насекомых.

Воскресенье

28 ноября

Режиссерская лаборатория современной драматургии

Когда

28 ноября, 15:00-21:30

Где

Центр театрального мастерства

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

В ЦТМ на протяжении всего воскресенья можно будет увидеть четыре эскиза спектаклей, созданных в рамках режиссерской лаборатории современной драматургии с 22 по 28 ноября (эскиз спектакля – то же, что и эскиз картины, если сравнивать театр с живописью). Работают над ними режиссеры-магистранты Школы-студии МХАТ вместе с нижегородскими актерами. После каждого показа пройдет обсуждение, по итогам голосования экспертного совета и публики, которая посмотрела все эскизы, будут отобраны те, которые в доработанном до полноценных постановок виде войдут в репертуар ЦТМ.

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