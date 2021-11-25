Любовь Мульменко и Галина Юзефович в «Рекорде», Resonance в пространстве ЦЕХ* и новая выставка в «Штабе»

Режиссерская лаборатория современной драматургии



Когда 28 ноября, 15:00-21:30 Где Центр театрального мастерства Сколько от 500 рублей Подробнее

В ЦТМ на протяжении всего воскресенья можно будет увидеть четыре эскиза спектаклей, созданных в рамках режиссерской лаборатории современной драматургии с 22 по 28 ноября (эскиз спектакля – то же, что и эскиз картины, если сравнивать театр с живописью). Работают над ними режиссеры-магистранты Школы-студии МХАТ вместе с нижегородскими актерами. После каждого показа пройдет обсуждение, по итогам голосования экспертного совета и публики, которая посмотрела все эскизы, будут отобраны те, которые в доработанном до полноценных постановок виде войдут в репертуар ЦТМ.