Выставка Аси Феоктистовой в усадьбе Каменских и многочисленные прогулки по городу

Прогулка по парку «Швейцария»



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В эти выходные обещают хорошую погоду: воздух прогреется до +10 и не будет дождей, а значит есть отличный повод наведаться в самый большой парк города — обновленную «Швейцарию». Теперь здесь функционирует несколько крупных детских площадок, в том числе инклюзивная, открыт крупный бетонный скейт-парк, беседка-качель, дендрарий в лесу, спортивная площадка, ну и конечно появилось большое количество дорожек-троп, которые обязательно приведут вас к одному из самых красивых видов, доступных нижегородцам — панораме с видом на Оку.

