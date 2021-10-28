Выставка Аси Феоктистовой в усадьбе Каменских и многочисленные прогулки по городу
Пятница-воскресенье
29-31 октября
Выставки в Арсенале
Когда
до 7 ноября; до 20 февраля
Где
Арсенал
Сколько
200-400 рублей
Прямо сейчас в Арсенале работают четыре выставки, и три из них совсем скоро закроются — до 7 ноября успейте увидеть работы классика видеоарта Билла Виолы, выставку экспонатов из творческого архива архитектора Шухова и экспозицию «Город как графика: Нижний Новгород на картах и гравюрах ХVI–ХХI веков». Кроме того, до конца февраля в Арсенале открыта выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства — она тоже, несомненно, стоит внимания!
Прогулка по парку «Швейцария»
Когда
в любое время
Где
проспект Гагарина
Сколько
бесплатно
В эти выходные обещают хорошую погоду: воздух прогреется до +10 и не будет дождей, а значит есть отличный повод наведаться в самый большой парк города — обновленную «Швейцарию». Теперь здесь функционирует несколько крупных детских площадок, в том числе инклюзивная, открыт крупный бетонный скейт-парк, беседка-качель, дендрарий в лесу, спортивная площадка, ну и конечно появилось большое количество дорожек-троп, которые обязательно приведут вас к одному из самых красивых видов, доступных нижегородцам — панораме с видом на Оку.
«Свидетельство художника»
Когда
29-31 октября, с 12:00 до 20:00
Где
Особняк Каменских, Верхневолжская набережная, 11
Сколько
свободный вход
Проект-перформанс Аси Феоктистовой окончен — за 12 дней художница создала около 23 больших картин на стенах частного пространства атмосферной усадьбы Каменских на Верхневолжской набережной. В эти выходные особняк будет открыт к посещению — не упустите шанс, оно того стоит!
Прогулки на Щелоковском хуторе
Когда
29 октября, 10:00, 12:00, 30 октября, 11:00
Где
Щелоковский хутор
Сколько
150 рублей
Если вам не очень хочется сидеть дома, лучше всего отправиться гулять по экотропе на Щелоковском хуторе – свежий воздух, лес, ну и познавательные экскурсии! В пятницу можно будет узнать про съедобные и ядовитые травы дубравы, а в субботу вам расскажут, почему одним растениям здесь хорошо, а другим – не очень.
«Московский пассажир Льюис Кэрролл»
Когда
до 22 ноября
Где
библиотека им. Люкина
Сколько
вход свободный
В рамках программы «Культурный район» в библиотеке имени Люкина проходит выставка, посвященная путешествию писателя Льюиса Кэрролла в Нижний Новгород в 1867 году. В центре экспозиции – анимационный фильм, основанный на дневнике Кэрролла, рассказывающий о железной дороге, развлечениях и достопримечательностях, ожидавших путешественника в Нижнем Новгороде второй половины XIX века. Также можно увидеть скульптуры Ольги Хан, графику Евгения Стрелкова и фильм Дмитрия Хазана.
Прогулка по кремлевской стене
Когда
до 8 ноября
Где
Нижегородский кремль
Сколько
от 100 рублей
Кремль очень масштабно реконструировали к 800-летию и прогулка по нему сама по себе — отличное развлечение! Попробуйте, например, зайти в обновленный Манеж, подняться на восстановленную соборную колокольню или найти Губернаторский сад прямо за Домом советов. И конечно же, стоит пройтись по стене и обойти кремль кругом — совсем скоро маршрут закроется на зиму, поэтому успевайте.