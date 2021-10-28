17 марта, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Выходные в Нижнем28 октября 2021

Выставка Аси Феоктистовой в усадьбе Каменских и многочисленные прогулки по городу

Выставка Аси Феоктистовой в усадьбе Каменских и многочисленные прогулки по городу

Пятница-воскресенье

29-31 октября

Выставки в Арсенале

Когда

до 7 ноября; до 20 февраля

Где

Арсенал

Сколько

200-400 рублей

Подробнее

Прямо сейчас в Арсенале работают четыре выставки, и три из них совсем скоро закроются — до 7 ноября успейте увидеть работы классика видеоарта Билла Виолы, выставку экспонатов из творческого архива архитектора Шухова и экспозицию «Город как графика: Нижний Новгород на картах и гравюрах ХVI–ХХI веков». Кроме того, до конца февраля в Арсенале открыта выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства — она тоже, несомненно, стоит внимания!

Прогулка по парку «Швейцария»

Когда

в любое время

Где

проспект Гагарина

Сколько

бесплатно

Подробнее

В эти выходные обещают хорошую погоду: воздух прогреется до +10 и не будет дождей, а значит есть отличный повод наведаться в самый большой парк города — обновленную «Швейцарию». Теперь здесь функционирует несколько крупных детских площадок, в том числе инклюзивная, открыт крупный бетонный скейт-парк, беседка-качель, дендрарий в лесу, спортивная площадка, ну и конечно появилось большое количество дорожек-троп, которые обязательно приведут вас к одному из самых красивых видов, доступных нижегородцам — панораме с видом на Оку.

«Свидетельство художника»

Когда

29-31 октября, с 12:00 до 20:00

Где

Особняк Каменских, Верхневолжская набережная, 11

Сколько

свободный вход

Подробнее

Проект-перформанс Аси Феоктистовой окончен — за 12 дней художница создала около 23 больших картин на стенах частного пространства атмосферной усадьбы Каменских на Верхневолжской набережной. В эти выходные особняк будет открыт к посещению — не упустите шанс, оно того стоит!

Прогулки на Щелоковском хуторе

Когда

29 октября, 10:00, 12:00, 30 октября, 11:00

Где

Щелоковский хутор

Сколько

150 рублей

Подробнее

Если вам не очень хочется сидеть дома, лучше всего отправиться гулять по экотропе на Щелоковском хуторе – свежий воздух, лес, ну и познавательные экскурсии! В пятницу можно будет узнать про съедобные и ядовитые травы дубравы, а в субботу вам расскажут, почему одним растениям здесь хорошо, а другим – не очень.

«Московский пассажир Льюис Кэрролл»

Когда

до 22 ноября

Где

библиотека им. Люкина

Сколько

вход свободный

Подробнее

В рамках программы «Культурный район» в библиотеке имени Люкина проходит выставка, посвященная путешествию писателя Льюиса Кэрролла в Нижний Новгород в 1867 году. В центре экспозиции – анимационный фильм, основанный на дневнике Кэрролла, рассказывающий о железной дороге, развлечениях и достопримечательностях, ожидавших путешественника в Нижнем Новгороде второй половины XIX века. Также можно увидеть скульптуры Ольги Хан, графику Евгения Стрелкова и фильм Дмитрия Хазана.

Прогулка по кремлевской стене

Когда

до 8 ноября

Где

Нижегородский кремль

Сколько

от 100 рублей

Подробнее

Кремль очень масштабно реконструировали к 800-летию и прогулка по нему сама по себе — отличное развлечение! Попробуйте, например, зайти в обновленный Манеж, подняться на восстановленную соборную колокольню или найти Губернаторский сад прямо за Домом советов. И конечно же, стоит пройтись по стене и обойти кремль кругом — совсем скоро маршрут закроется на зиму, поэтому успевайте.

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Новое и лучшее

Что делать, если полицейские хотят проверить ваш телефон

«Я придумало бело-сине-белый флаг»

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»

Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа

Первая полоса

Что делать, если полицейские хотят проверить ваш телефон
Что делать, если полицейские хотят проверить ваш телефон Объясняем, насколько это законно
Что делать, если полицейские хотят проверить ваш телефон

Что делать, если полицейские хотят проверить ваш телефон
Объясняем, насколько это законно

«Я придумало бело-сине-белый флаг»
«Я придумало бело-сине-белый флаг»
«Я придумало бело-сине-белый флаг»

«Я придумало бело-сине-белый флаг»

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»
«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»
«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»

«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»

Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа
Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа
Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа

Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

Сколько стоит жизнь на Курилах
Сколько стоит жизнь на Курилах Жилье, которое выдержит цунами, поездка с одного острова на другой и рыбные деликатесы
Сколько стоит жизнь на Курилах

Сколько стоит жизнь на Курилах
Жилье, которое выдержит цунами, поездка с одного острова на другой и рыбные деликатесы

«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве
«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве
«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве

«Биг Мак» без слез: Как прошел (не)последний день «Макдоналдса» в Москве

3 истории о подростковом алкоголизме

3 истории о подростковом алкоголизме

3 истории о подростковом алкоголизме

3 истории о подростковом алкоголизме

Какие продукты покупать в марте и что из них готовить
Какие продукты покупать в марте и что из них готовить
Какие продукты покупать в марте и что из них готовить

Какие продукты покупать в марте и что из них готовить

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s
Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s «Аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет»
Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s

Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s
«Аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине
Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине «Я тоже ухожу»
Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине

Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине
«Я тоже ухожу»

Задержали всех: Как в Москве прошел четвертый день выступлений против «спецоперации»

Задержали всех: Как в Москве прошел четвертый день выступлений против «спецоперации»

Задержали всех: Как в Москве прошел четвертый день выступлений против «спецоперации»

Задержали всех: Как в Москве прошел четвертый день выступлений против «спецоперации»

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

Что происходило в центре Москвы в первый день «спецоперации»

Что такое дефолт, чем он опасен и как при нем жить
Что такое дефолт, чем он опасен и как при нем жить
Что такое дефолт, чем он опасен и как при нем жить

Что такое дефолт, чем он опасен и как при нем жить

Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди
Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди
Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди

Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди

Как выглядят торговые центры после ухода из России десятков брендов
Как выглядят торговые центры после ухода из России десятков брендов
Как выглядят торговые центры после ухода из России десятков брендов

Как выглядят торговые центры после ухода из России десятков брендов

Подпишитесь на рассылку