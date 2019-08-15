Как развлечься, где прилечь и чем покормить себя на Дне города от The Village в эту субботу Городской мерч, лекторий с Асей Казанцевой, музыка во дворе и современная кухня на фестивале 17 августа
В субботу, 17 августа, The Village Екатеринбург и «Дом Печати» устраивают городской фестиваль комьюнити на заднем дворе — альтернативный День города для тех, кому не по душе массовые гуляния на Плотинке и в окрестностях центра. В нашем городе есть множество людей, которые любят Екатеринбург и вкладывают в его развитие время, деньги и душу, и которые хотят поздравить его с днем рождения так, как поздравляют друзей. Мы уже рассказывали о том, почему это важно. Сегодня делимся полной программой фестиваля, который продлится с 13:00 до 23:00. В субботу обещают облачную, но теплую и сухую погоду — плюс 27.
Хэштег праздника — #WELOVEEKB, делитесь им в инстаграме и отмечайте @thevillage_ekb в постах и сториз — мы выберем лучшие и опубликуем их в галерее на сайте.
Стоимость: 200 рублей до 16 августа, 300 рублей — в день мероприятия
Лекторий
Локация: «Дом Печати», 1 этаж
Внимание, в лектории 120 сидячих мест, занимайте места заранее
13:30 — 14:00
Николай Коробов
специалист по раздельному сбору отходов, основатель Biozavrproject
Как правильно выбрасывать мусор и есть ли вообще какая-то польза от этого?
Проект Николая Коробова Биозавр, помогает жителям Екатеринбурга приобщиться к переработке отходов и раздельному выбросу мусора. В инстаграме проекта он рассказывает, какое вторсырье можно переработать и как сделать это на Урале. Кроме того, он может забрать у вас из дома перерабатываемый мусор и отвезти его на базу. Николай расскажет, как правильно сортировать мусор и сделать заботу об окружающей среде частью повседневной жизни.
14:15 — 14:45
Михаил Пальцев
речной серфер и создатель Ural Surf
Уральский серфинг: волна не за горами
Михаил Пальцев показывает, каким еще может быть спорт на Урале. Изначально сап-серфинг — это любой серфинг с веслом. Сейчас этот термин применяют к надувным доскам, что появились относительно недавно, но уже стали популярными по всему миру из-за своего удобства. На этих досках катаются не по волнам, а по течению. В уральских условиях серферы даже изобрели новый термин — даунривер, и устраивают походы с веслом для тысяч горожан. На лекции Михаил расскажет, почему сап-серфинг стал таким популярным в далеком от океана городе и как в городских условиях подготовиться к настоящей волне.
15:00 — 15:45
Дарья Лунегова
бренд-директор Wonder Lab
Как перестать способствовать экологической катастрофе?
В 2012 году аспирант физико-технического факультета УрФУ Андрей Елагин разработал биомикрогель — средство, которое экологи сравнивают с лекарством от рака. Наноразмерные органические частицы, полученные из яблочного жмыха, на время превращают в желе большинство минеральных и растительных масел, нефтепродуктов и смазок. Распылив этот безопасный гель, можно устранить разливы нефти в Мексиканском заливе или решить проблему очистки сточных вод от пальмового масла в Азии. Кроме глобальных вопросов, биомикрогели оказались полезны в быту — так появился бренд экологически безопасных моющих средств Wonder Lab, препятствующих загрязнению водоемов фосфатами. The Village Екатеринбург рассказывал, как ученый работал над открытием в гараже с навесным замком. А Дарья Лунегова поделится знаниями о том, как каждый может начать спасать китов в быту.
16:00 — 16:45
Анна Решеткина
фронтменка концепт-агентства Buro100
Как делать добро и быть модным
В 2019 году Анна Решеткина и Buro100 запустили «Дело — любовь» — медиа-проект и серию лекций о предпринимателях нового времени, которые строят свой бизнес исходя из новой парадигмы — любви к людям. Цикл раскрывал тему мирового социального тренда — новой эпохи, когда люди начинают искать в своей жизни более высокий смысл, не сводящийся к обладанию лишь материальными ценностями. Выступление Анны станет личной историей о том, как происходящие в мире изменения повлияли на нее и ее агентство, почему сегодня важно переключиться с создания хайпа на социальные проекты, что происходит с компаниями и брендами сегодня, и на какой вопрос нужно ответить себе сейчас, чтобы заручиться успехом своего дела в ближайшем и далеком будущем.
17:00 — 18:30
Ася Казанцева
нейробиолог по образованию и научный журналист, автор книг «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» и «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов»
Нейробиология влюбленности: почему мы становимся такими странными?
Ася, популяризатор науки, прочтет лекцию о влюбленности по материалу из ее последней книги «Мозг материален. О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения». Она расскажет, почему романтическая влюбленность очень характерна для представителей нашего вида и почему любовь — это важно.
18:45 — 19:30
Алексей Сальников
уральский писатель и поэт, лауреат премии Национальный бестселлер (2018) и литературной премии НОС, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него»
Зачем и что читать в эпоху Youtube?
«Петровы в гриппе и вокруг него», дебютный роман Алексея Сальникова, мгновенно снискал ему литературную славу как в глазах критиков, так и читателей, а недавней весной режиссер Кирилл Серебренников принял решение экранизировать книгу. Главным героем здесь выступает даже не автослесарь Петров и не его семья, а охвативший их всех грипп — многословный и фантасмагоричный, похожий одновременно и на раннего Гришковца, и на «Мастера и Маргариту». А когда читатель привыкает добродушно посмеиваться и пролистывать по паре страниц, все тайные знаки внезапно собираются воедино, и в романе неожиданно обнаруживается настоящий авторский замысел. Писатель, чьи мысли оказались созвучными множеству русскоязычных читателей, расскажет, что стоит читать в эпоху засилья социальных сетей.
19:45 — 20:30
Дина Сорокина
директор Музея первого президента России Б. Н. Ельцина в Ельцин Центре, член жюри Европейского музейного форума
Зачем и как ходить в музеи в 21 веке и что ни в коем случае нельзя пропустить
Четыре года назад Ельцин Центр перевернул культурную жизнь Екатеринбурга и стал его главной медийной площадкой, стилобат и общественное пространство вокруг — «островком нормальной жизни», а музей — главным в списке городских достопримечательностей. Экспозицию создавали работники архивов, журналисты, историки и специалисты по мультимедиа, и в девяти залах здесь хранится более 30 тысяч экспонатов и 130 тысяч фотографий. Дина Сорокина расскажет, как музейным работникам удается сохранять площадку местом притяжения и как правильно ходить в современные музеи.
Главная сцена
Локация: Правая часть двора со стороны Музкомедии
13:00 — 20:00
Диджей-сеты
Фестивальный день на главной сцене поддержат хорошо знакомые городскому сообществу персонажи — Семен Войтов, Jesus, Тина, Джама, певица Флора и ее бэнд.
20:00
Группа «Прямо в губы»
«Прямо в губы» — молодая группа из Екатеринбурга, которая пару лет назад покорила самых непростых и привередливых слушателей, отрицающих форматы и рамки. Их музыка звучит саундтреком к сериалу «Измены» на телеканале ТНТ и драме «Выстрел» на Первом канале. Сами музыканты описывают свое творчество как «Что-то красивое и светлое, но с тучками».
21:00
Лиза Громова
Хедлайнер вечера — москвичка Лиза Громова, бывшая вокалистка инди-поп проекта «Озера» и автор сольного альбома «Прелесть». Музыка Лизы — российский неопоп десятых, к которому также относят группы «Пасош» и «Мальбэк». На дебютном альбоме она поет басом, фальцетом, меняет тон, в ее песнях внезапно появляются этнические мотивы. 9 августа у Лизы вышел новый альбом «Глупая скучная собака» — к премьере The Village поговорил с Лизой о том, какие песни больше всего повлияли на формирование вкуса 21-летней певицы.
Кроме Лизы, во дворе состоятся выступления местных групп и ди-джеев.
Своп и телеигра
Локация: Лофт «Плэйс» напротив главной сцены
Главные: промо-бюро «Теснота»
Партнер: сеть секонд-хендов «Баско Пати»
13:00 — 18:00, 21:30 — 23:00
Выступления диджеев
Красный уголок в лофте «Плэйс» озвучат диджеи, отобранные промо-бюро «Теснота». Некоторых из них они попросили придумать новые псевдонимы либо исковеркать старые. DJ Fake Nice устроит латино-испанскую бурю, Ле Петрик похвастается познаниями в чилл-рэйве, Bigmamma сыграет с винила заковыристую электронику, а Влас Еник все это разбавит песнями.
15:00
Открытый турнир по домино
Все желающие смогут сразиться в открытом турнире по домино. Формат игры — «Козел»,
16:00
Своп (мужская одежда)
17:00
Своп (женская одежда)
Своп — свободный обмен ненужными, но классными вещами. Каждый из участников должен принести свои вещи — одежду, обувь или виниловые пластинки, аксессуары и многое другое. Все выступают по очереди и представляют свои вещи остальным присутствующим. После небольшого рассказа о предмете членам клуба предлагают примерить вещь. Тот, кому она больше подойдет, забирает ее с собой. Главная цель свопа — подарить вторую жизнь ненужным вещам, выступить против перепроизводства одежды и получить новые предметы гардероба бесплатно, отдав что-то взамен.
Запись на своп в группе события «ВКонтакте»
АЛЕКСАНДР ЕЛСАКОВ
промо-бюро «Теснота»
Мысли, которые мы транслируем этим мероприятием, просты. Все любят новую одежду, все любят за нее не платить. Это то, что на поверхности. Но есть и другие идеи, которые объединяют людей на свопе: недовольство перепроизводством вещей, разочарование в качестве, предлагаемом современным масс-маркетом, желание не захламлять свое жилое пространство ненужными вещами, отказ выбрасывать на помойку вещи, просто потому, что ты к ним охладел. Своп — это про отдавать и получать от этого кайф.
19:00
Живой джаз и психоделический рок от интересных и новых групп из Екатеринбурга.
«3,62ипримкнувшийкнимшепилов» играет полуимпровизационный джаз-рок с саксофоном, будто Bad Bad Not Good. Новая на городской сцене, группа обязана названием секретарю ЦК КПСС Дмитрию Шепилову, который, согласно расхожему клише из советской прессы, примкнул к антипартийной группе Молотова, Маленкова и Кагановича. В газетах так и писали — «антипартийная группа Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова».
«ГW/\/\Т», а именно «Гвалт», — новый проект от участников групп Polska Radio One и группы «Обсадки». Тоже инструментальная группа, «Гвалт» наполнит лофт психоделическим, местами гаражным роком.
21:00
Телеигра «Сто к одному»: «местные» против «приезжих»
Саша Елсаков и Слава Душин вместе с десятком секретных участников, которых вы обязательно узнаете, воспроизведут атмосферу российской командной телеигры, выходившей на центральных телеканалах России и запомнившейся зрителям преимущественно по выпускам 1995 — 1998 годов. Бессменный ведущий программы — Александр Гуревич, производством программы занимается «Студия 2В».
В игре соревнуются две команды, каждая из которых состоит из пяти человек. Весь игровой процесс состоит из пяти раундов — «Простая игра», «Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот» и «Большая игра». Важную роль в игре выполняет табло, на котором отображаются шесть самых популярных вариантов ответов на вопросы (изначально скрытых, их нужно как раз и угадать) и шесть индикаторов промаха (по три на команду). Простая игра начинается с «розыгрыша». К специальному столу с двумя кнопками подходят капитаны команд. Затем ведущий объявляет вопрос, после чего каждый участник старается быстрее своего соперника нажать свою кнопку. Тот, кому удалось это сделать первым, называет свою версию ответа на вопрос. Как это будет выглядеть вживую — можно узнать лишь посетив фестиваль 17 августа.
Фуд-корт
Локация: Левая часть двора, напротив входа в «Дом Печати»
Фуд-корт мероприятия представят заведения рестораторов Валентина Кузякина и Сергея Ременника: на свежем воздухе будут готовить блюда из ресторана морепродуктов «Гады», азиатского бистро «Сойка», гастропаба «Гастроли» и кофеен «Энгельс» (там же можно будет заказать кофе). Напитки представляет «Дом Печати» — в четырех поп-ап барах во дворе и лофте «Плэйс» можно будет выбрать лимонады, сидр, пиво и разные вина, а в стационарном баре клуба — любимые коктейли.
«Гады»
«Гады» — проект команды гастропаба Гастроли и шеф-повара Эдуарда Архипова, шумный и веселый ресторан. В меню — камчатские и мурманские крабы, мидии в кастрюльках, множество закусок из рыбы и морепродуктов.
Паэлья с морепродуктами (мидии, вонголе, креветки, кальмары) — 300 РУБЛЕЙ
Краб-ролл — 250 РУБЛЕЙ
Мидии с голубым сыром — 250 РУБЛЕЙ
Мидии с томатами и базиликом — 250 РУБЛЕЙ
Дальневосточная устрица — 150 РУБЛЕЙ
«Сойка»
«Сойка» — самый новый и, пожалуй, самый романтичный ресторан команды, вдохновленный воспоминаниями о поездках в Юго-восточную Азию и Китай. Это попытка поделиться теми вкусами, ароматами и образами, которые заставляют возвращаться туда вновь и вновь. В кухне ресторана объединили уже полюбившиеся вкусы и запахи, а также порой неожиданные находки и сочетания.
Пад тай с креветками — 350 РУБЛЕЙ
Бао с китайским заварным кремом — 180 РУБЛЕЙ
Бао с грибами — 180 РУБЛЕЙ
Бао со свининой — 180 РУБЛЕЙ
Том ям — 250 рублей
Мегаролл с лососем — 300 рублей
«Гастроли»
В «Гастролях» готовят несложную, но чрезвычайно увлекательную еду. Лучшее и наиболее точное описание для кухни гастроресторана — comfort food — понятная и комфортная еда на каждый день, с той лишь оговоркой, что понятное не значит банальное. Сердце «Гастролей» — открытая кухня, задающая ритм и настроение заведения. Она построена вокруг двух печей, дровяной и угольной, в первой жарят мясо и овощи, во второй пекут хлеб и пиццу, коптят пастрами и рыбу.
Шаурма в роти прата — 250 РУБЛЕЙ
Бургер с говядиной — 250 РУБЛЕЙ
Микс из арбуза и дыни — 150 рублей
Engels Coffee
Engels Coffee — маленькое семейное дело Лилии и Валентина Кузякиных. Пара много путешествует, и каждый раз, вернувшись домой, пробует уместить впечатления на тарелке в виде вафель со сладкими и несладкими начинками.
Гаспачо — 200 РУБЛЕЙ
Вафля с лососем — 300 РУБЛЕЙ
Вафля с карамелизованным бананом, эскимо и миндалем — 250 РУБЛЕЙ
Печенье — 50 рублей
Круассан — 50 рублей
Мерч ко Дню рождения Екатеринбурга
Локация: около входа в театр «Тургенев», между правой и левой частью двора у торца здания
Специально ко Дню рождения Екатеринбурга мы вместе с магазином подарков «Ель» отобрали нестыдный мерч, посвященный любимому городу — эмалированные металлические значки с достопримечательностями от дизайнера Дмитрия Фатхиева-Долохова, магниты в виде люков c городским брендингом «Екат-Ерин-Бург» от Made in Ural, поясные сумки и шнурки «Урал» и многое другое. А еще в киоске с мерчем можно будет приобрести и отправить друзьям классную открытку, посвященную городу.
Акция: при покупке футболки Гоши Рубчинского «Екатеринбург» Ельцин Центр дарит книгу о первом президенте России Борисе Ельцине либо фотогид Рубчинского «Свердловск», выпущенный специально к показу дизайнера в Зале Свободы. Футболка с логотипом центра стоит 3 000 рублей, футболка с фотографией — 5 000 рублей.
Сумка поясная «Урал»
1 500 рублей
Открытка «На Урале есть человек, который скучает по тебе»
100 рублей
Магнит из бетона «Люк Екатеринбурга»
150 рублей
Значок металлический «Исеть»
350 руб
Чилл-зоны
День города для своих — это настоящий комьюнити-фестиваль, праздник в компании близких друзей. Устроить его помогли те, кто разделяет наши мечты, взгляды и ценности — «Рокетбанк», сеть секонд-хендов «Баско Пати» и банк «Точка». В День города мы впервые целиком закроем двор конструктивистского Дома Печати, а наши партнеры устроят там зоны для инстаграмных снимков и отдыха.
Чилл-зоны
Локация: веранда «Дома Печати»
Партнер: «Точка Банк» — онлайн-банк для предпринимателей
Ищите фирменный бар «Точки» у входа в клуб — там сможете заказать напитки у приверженцев холакратии и аджайла и отдохнуть с ними на закрытой веранде. Цвета чилл-зоны — сиреневый, фиолетовый и голубой, настроение — неон и зелень.
Локация: навесная галерея в правой части двора, у главной сцены
Партнер: «Рокетбанк» — банк в одном приложении
Вы узнаете зону «Рокета» по мягкому искусственному газону и уютным биванам для расслабления. Готовьте свои сториз и успевайте поучаствовать в розыгрыше билетов и мерча от банка.
Детский шатер
Локация: Левая часть двора, между верандой «Дома Печати» и фудкортом
Партнер: «Бэби-Клуб»
The Village Екатеринбург читают люди разных возрастов и взглядов. Вместе с «Бэби-Клубом» мы позаботились о комфорте родителей маленьких детей и устроили на фестивале детскую комнату. Маленькие горожане смогут развлечь себя игрушками и рисунками, а воспитатели центра займут их несложными поделками.
Внимание: не забудьте написать на бумажном браслете малыша свой номер телефона.
фотографии: обложка — The Village Екатеринбург, 1 — Biozavrproject, 2 — Ural Surf, 3 — Wonder Lab, 4 — Анна Решеткина, 5 — Люба Козорезова/Wonderzine, 6 — Сергей Потеряев/The Village Екатеринбург, 7 — Вячеслав Пирогов, 8 — Jesus, 9 — «Прямо в губы», 10 — Анастасия Пожидаева, 11 — Becca McHaffie/unsplash.com, 12 — «ГАДЫ», 13 — «СОЙКА», 14 — «ГАСТРОЛИ», 15 — ENGELS COFFEE, 16 — 19 — «Ель», 20 — Fabian Møller/unsplash.com, 21 — «Бэби-Клуб»
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