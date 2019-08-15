Как развлечься, где прилечь и чем покормить себя на Дне города от The Village в эту субботу

В субботу, 17 августа, The Village Екатеринбург и «Дом Печати» устраивают городской фестиваль комьюнити на заднем дворе — альтернативный День города для тех, кому не по душе массовые гуляния на Плотинке и в окрестностях центра. В нашем городе есть множество людей, которые любят Екатеринбург и вкладывают в его развитие время, деньги и душу, и которые хотят поздравить его с днем рождения так, как поздравляют друзей. Мы уже рассказывали о том, почему это важно. Сегодня делимся полной программой фестиваля, который продлится с 13:00 до 23:00. В субботу обещают облачную, но теплую и сухую погоду — плюс 27.

Хэштег праздника — #WELOVEEKB, делитесь им в инстаграме и отмечайте @thevillage_ekb в постах и сториз — мы выберем лучшие и опубликуем их в галерее на сайте.

Купить билет

Стоимость: 200 рублей до 16 августа, 300 рублей — в день мероприятия