Город Хельсинки официально признан мировой столицей дизайна 2012 года. В честь этого события Институт Финляндии в Петербурге с 4 по 30 апреля проведет фестиваль «Классика финского дизайна». Легенды промышленного дизайна из Финляндии и работы молодых архитекторов и проектировщиков покажут в галереях Bulthaup, Modernariat и Дома Финляндии в Петербурге. Планы на весну: Выставки, балет, опера

ВЫСТАВКИ

«Финская гостиная для взрослых и детей»

Галерея Bulthaup

4­–30 апреля





В Bulthaup выставят молодых финнов, дизайнеров 1950-х Кая Франка и Тимо Сарпаневу, а также предметы мебели, созданные знаменитым архитектором Алваром Аалто для туберкулезного санатория в Финляндии. Аскетичная, строго функциональная, но всё же элегантная мебель, которая учитывала не только эргономику тела, но и особенности больных туберкулезом, стала новым словом в дизайне 30-х годов.





«Прошлое будущего»

Галерея Moderniart

4–30 апреля





Вторая экспозиция, «Прошлое будущего», пройдет в галерее Moderniart. Винтажные столы, стулья, ковры, светильники, столы собирали для выставки в финских антикварных магазинах и на барахолках. Эти произведения дизайнеров Илмари Тапиоваара, Ристо Халме, Пекки Перьё, Пентти Хакала, Кари Асикайнена и Самули Саура стали признанной классикой мебельного производства во всем мире. Представленные на выставке предметы входят в собрания лондонского Музея Виктории и Альберта, нью-йоркского Музея современного искусства и в коллекцию немецкого Музея дизайна Vitra. Практически все предметы интерьера после окончания выставки можно будет приобрести.

ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ

Выставка работ и лекция Сеппо Кохо

3 апреля, вторник, 16:00

Место проведения: галерея дизайна Bulthaup

Сеппо Кохо — архитектор и дизайнер, член правления Ассоциации финских интерьерных архитекторов. Уже более пятнадцати лет он работает в собственной мастерской Studio Seppo Koho. В Bulthaup выставят серию светильников, разработанную для известной финской компании Secto Design. Особенности серии — минимализм и невесомость. Каждый светильник делают вручную из финской березы. Сеппо расскажет, как родилась идея предмета, как разработали его форму и какие технологии задействованы в производстве каждой лампы. Архитектор даст собственное определение скандинавскому стилю, черты которого отражены в его работах.

Лекция «Дизайн-эволюция мебели»

4 апреля, среда, 17:00

Место проведения: галерея Modernariat

Юрьё Куккапуро сначала мечтал стать графическим дизайнером, но, попав на практику в мебельную фабрику, изменил профиль деятельности. Свою мастерскую Studio Kukkapuro он основал ещё в 1959-м, поэтому сегодня его уже точно можно назвать классиком финского интерьерного дизайна. На лекции Юрьё представит свои основные дизайнерские разработки: от студенческих проектов и стульев Moderno, которые в 1950–1960-х годах миллионами закупал Советский Союз, до знаменитого кресла Karuselli и стульев из бамбука, спроектированных в сотрудничестве с китайскими мастерами. Особенное внимание Юрьё уделит принципам собственного подхода к мебельному дизайну, которые звучат как «экология, эргономика и эстетика».

Тапио Анттила «Финский белый свет»

5 апреля, четверг, 19:00

Место проведения: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге

Тапио Анттила — интерьерный архитектор и дизайнер, работающий в основном с финским деревом. Его собственная студия Tapio Anttila Design существует с 2005 года. На лекции дизайнер расскажет о роли природы и финских традиций в своей работе и представит проект «Финский белый свет» — светильники, меняющие цвет и по форме напоминающие природные явления, например падающую каплю воды.

Павел Ульянов. Лекция-экскурсия

«Прошлое будущего»

10 апреля, вторник, 19:00

Место проведения: галерея Modernariat

Куратор проектов и совладелец галереи Modernariat Павел Ульянов устраивает выставки, посвященные дизайну, и работает в сфере современного искусства. Он проведет экскурсию по экспозиции «Прошлое будущего», расскажет о важнейших вехах в становлении финского дизайна и малоизвестных за пределами страны дизайнерах-модернистах середины XX века.

Ристо Халме «50 лет на посту дизайнера»

и Раймо Рясянен «Рябь»

20 апреля, пятница, 18:00 и 19 :00

Место проведения: галерея Modernariat

Ристо Халме — дизайнер и архитектор, большую часть жизни проработавший в Лахти. Именно там он реализовал большинство своих больших проектов, среди которых дизайн номеров отеля «Юкола» и интерьер сберегательного банка Лахти. На лекции Ристо Халме на примере 50 собственных работ расскажет о том, как идеи рождаются и превращаются в реальные предметы, о тех дизайнерах, которые его вдохновляют, и о партнерах, играющих серьезную роль в работе.

Раймо Рясянен занимается и дизайном мебели для частных и общественных пространств, и созданием интерьеров и выставок в скандинавских странах, Европе и России. С 1970-х годов дизайнер сотрудничает с финской компанией Isku. В России Раймо был одним из членов жюри Петербургской биеннале дизайна Modulor 2011 года. На лекции Раймо Рясянен расскажет о принципах, которым он следует, работая над той или иной серией мебели, покажет созданные им предметы и поделится связанными с ними историями. Особенное внимание он уделит офисной мебели, вопросам эргономики и комфорта на рабочем месте.





Елена Вешнякова, координатор проекта: «Среди мебели будут представлены очень интересные образцы, производство которых приостановлено или возобновлено уже по новым технологиям или с другими материалами. Одним из самых интересных дизайнеров-лекторов является Куккапуро. Ему 80 лет, но он продолжает активно работать и создавать очень интересные вещи. Его студия скоро должна получить звание студии-музея. Один из залов будет полностью посвящён его работам. „Человеческое тело — самое прекрасное, что было когда-либо создано природой, потому и кресло, отражающее его формы, будет так же прекрасно“, — утверждает этот дизайнер, и его работы этому соответствуют».﻿