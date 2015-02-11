В Петербурге 18–19 июля пройдёт первый «Фестиваль „ВКонтакте“», сообщил пресс-секретарь социальной сети Георгий Лобушкин.

Фестиваль пройдёт под открытым небом в парке 300-летия. Подробности программы пока неизвестны, их будут анонсировать в группе фестиваля «ВКонтакте».

Вход на двухдневный фестиваль будет платным. Продажи билетов (их цена пока также неизвестна) стартуют 1 марта в официальной встрече события.