Weekend11 февраля 2015
«ВКонтакте» устроит в Петербурге фестиваль для пользователей В Петербурге в июле пройдёт первый фестиваль пользователей "ВКонтакте"
В Петербурге 18–19 июля пройдёт первый «Фестиваль „ВКонтакте“», сообщил пресс-секретарь социальной сети Георгий Лобушкин.
Фестиваль пройдёт под открытым небом в парке 300-летия. Подробности программы пока неизвестны, их будут анонсировать в группе фестиваля «ВКонтакте».
Вход на двухдневный фестиваль будет платным. Продажи билетов (их цена пока также неизвестна) стартуют 1 марта в официальной встрече события.
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