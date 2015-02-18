Создатели приложения о неправильной парковке Spot запустили юридический сервис онлайн-услуг «Юрбюро».

Сейчас на сайте доступны две услуги: регистрация ООО и онлайн-запись к нотариусу. В марте при помощи сервиса можно будет зарегистрировать ИП (индивидуальный предприниматель). К декабрю 2015 года количество услуг достигнет 35: в перечне — возмещение компенсации по ОСАГО, подготовка договора купли-продажи, подготовка трудового договора и многое другое.

Онлайн-запись к нотариусу пока доступна только для Петербурга, но воспользоваться сервисом для регистрации ООО может житель любого города России. До 4 марта это можно сделать бесплатно. После услуга по регистрации ООО будет стоить 450 рублей.

Зайдя на сайт, пользователь получает пошаговую инструкцию по каждой конкретной ситуации. Все действия на сайте застрахованы: если по ошибке сервиса что-то не получается, все потраченные деньги вернут.