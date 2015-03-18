Weekend18 марта 2015
В библиотеке Маяковского выступят Невзоров и Кураев Стали известны все участники «Мартовских диалогов» в библиотеке Маяковского
Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» огласил имена всех участников и расписание «Мартовских диалогов», которые пройдут 29 марта в библиотеке имени Маяковского на набережной Фонтанки, 44.
- 15:00–16:30 Александр Невзоров — Сергей Пархоменко. «Конец истории»
- 17:00–18:30 Евгения Альбац — Антон Красовский. «Россия завтра»
- 19:00–21:00 Андрей Кураев — Михаил Гельфанд. «Наука и религия: невозможность диалога»
Онлайн-трансляция диалогов будет организована на сайте Meduza.io и в двух залах библиотеки.
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