Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» огласил имена всех участников и расписание «Мартовских диалогов», которые пройдут 29 марта в библиотеке имени Маяковского на набережной Фонтанки, 44.

  • 15:00–16:30 Александр Невзоров — Сергей Пархоменко. «Конец истории»
  • 17:00–18:30 Евгения Альбац — Антон Красовский. «Россия завтра»
  • 19:00–21:00 Андрей Кураев — Михаил Гельфанд. «Наука и религия: невозможность диалога»

Онлайн-трансляция диалогов будет организована на сайте Meduza.io и в двух залах библиотеки.