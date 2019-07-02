Назад в 1900 год: Как «Урал Опера Балет» воскрешает «Дон Кихота» Софья Дымова — об особенностях новой уральской постановки и ее значимости для федеральной сцены
Театр «Урал Опера Балет» с 4 по 7 июля показывает премьеру балета «Дон Кихот». Московские постановщики во главе со знатоком старинной хореографии Юрием Бурлака пытаются восстановить образ легендарной московской постановки 1900 года. По просьбе The Village обозреватель Софья Дымова рассказывает, почему эта премьера имеет для Екатеринбурга большее значение, чем кажется на первый взгляд.
Текст: Софья Дымова
Пряничная Испания, рыцарь на живом коне и тридцать два фуэте под занавес: Балет «Дон Кихот» танцуют и смотрят повсюду, и сейчас в Свердловске-Екатеринбурге случится девятая постановка за последние сто лет. Во всем мире этот балет давно превратился в нечто общедоступное и простое в приготовлении: «Дон Кихота» поставить — как бургер пожарить.
Но есть конкретное произведение — балет хореографа Александра Горского, поставленный в 1900 году в Большом театре и оформленный русскими живописцами Александром Головиным и Константином Коровиным. И это один из ключевых спектаклей в истории балета: здесь впервые декларировалось, что визуальное решение неотрывно от хореографии, и впервые к балету применялись находки актуальной драмы, подсмотренные Горским в только что открытом МХТ.
Сейчас Урал Опера вместе с командой столичных постановщиков подняла из архивов эскизы Головина и Коровина — и пытается максимально приблизиться к тому самому спектаклю 1900 года. Но она также перекликается с современностью — здесь достаточно вспомнить недавние события в Екатеринбурге.
В те же дни, когда в городе шла битва за сквер-на-Драме, Урал Опера показывала премьеру оперы «Три сестры». Наиболее проницательные зрители, а с ними и композитор оперы — выросший в советской Венгрии Петер Этвёш — моментально обнаружили параллель между событиями на сцене и в сквере. В явлении Вершинина-омоновца, в сестринском «скоро мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем» вдруг явилась пугающая актуальность: контекст стал дописывать сценический текст, а на сцене, как под увеличительным стеклом, проявился происходящий в городе процесс — и сам собой перекинулся мост к другой чеховской пьесе, в которой вырубают деревья.
Зрителей, которые увидели это, было немного — порой кажется, что активные екатеринбуржцы не ходят в местный оперный театр, попросту не зная, что он в городе не просто по инерции существует. Важно понимать: это не беда отдельно взятого Екатеринбурга. Такова давняя отечественная традиция восприятия академического искусства: опере с балетом общество по инерции отводит роль музейной рекреации, краткосрочного укрытия от бытовой реальности. В оперные и любые другие театры в нашей стране чаще всего ходят «окультуриваться», употребляя это слово на полном серьезе, а театральные премьеры относят к новостям культуры, которые отделены от всех прочих новостей. Уже несколько десятилетий понятия «культура», «искусство» и «досуг» перепутаны и замещают друг друга.
Балетный «Дон Кихот» как будто вовсе не имеет отношения к нашей повседневности. Но дело в контексте и в любознательности — в том, насколько зритель пожелает разглядеть то или иное событие на сцене и как попытается его осмыслить.
То, что по логике вещей должно было произойти в Москве — возобновление «Дон Кихота» в историческом оформлении знаменитых художников, — происходит теперь именно в Урал Опере. Это не первый подобный турдефорс, предпринятый театром. Год назад на всю страну прогремела екатеринбургская «Пахита» Сергея Вихарева и Славы Самодурова: впервые в отечественной театральной практике старинный балет подвергся мощному культурологическому анализу — и получилось при этом «далекое от всякого снобизма представление, полнокровное зрелище, захватывающее шоу». Минувшей осенью Урал Опера показала мировую премьеру балета Самодурова «Приказ короля» — петербургскому профессору Анатолию Королёву была заказана новая партитура, написан новый сценарий, но обыгран при этом архетипы балетных зрелищ конца XIX века — шла работа с фундаментальными структурными понятиями великого классического русского балета.
В «Дон Кихоте» вновь — работа с историческим бэкграундом. Попытка выяснить, как выстраивать отношения с собственным великим и парализующим волю прошлым, в какой мере допускать его в настоящее, не утратив при этом способности двигаться в будущее. Именно эту тему всякий раз осмысляет Уральская индустриальная биеннале; отчасти этот сюжет разыгрывается в связи с храмом Святой Екатерины — ведь такой храм в городе был, но в каком виде он может вернуться в город сегодня?
Когда горожане с гордостью говорят о происшедшем в сквере и с гордостью же шутят про «город бесов», то пропускают мимо себя события вроде премьер в оперном театре — мол, как они связаны с актуальной городской повесткой? Это однобокое понимание городской повестки. В конечном счете и #засквер, и резонансные премьеры — все это равно значимые части городской жизни, все они составляют движение культуры. И позволяют Екатеринбургу ощущать себя частью более глобальных процессов.
Сам спектакль — это удачная пропорция наивности и патетики, в которой много сказано о нашем общем прошлом, но едва не больше — о будущем.
Фотографии: Урал Опера Балет
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