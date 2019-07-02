Назад в 1900 год: Как «Урал Опера Балет» воскрешает «Дон Кихота»

Пряничная Испания, рыцарь на живом коне и тридцать два фуэте под занавес: Балет «Дон Кихот» танцуют и смотрят повсюду, и сейчас в Свердловске-Екатеринбурге случится девятая постановка за последние сто лет. Во всем мире этот балет давно превратился в нечто общедоступное и простое в приготовлении: «Дон Кихота» поставить — как бургер пожарить.

Но есть конкретное произведение — балет хореографа Александра Горского, поставленный в 1900 году в Большом театре и оформленный русскими живописцами Александром Головиным и Константином Коровиным. И это один из ключевых спектаклей в истории балета: здесь впервые декларировалось, что визуальное решение неотрывно от хореографии, и впервые к балету применялись находки актуальной драмы, подсмотренные Горским в только что открытом МХТ.