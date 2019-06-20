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Новости20 июня 2019

Музей советских игровых автоматов на лето переедет на ВДНХ А осенью откроется в новом месте в центре города

РедакторУльяна Бондаренко

Музей советских игровых автоматов переедет с Кузнецкого Моста на ВДНХ.

Переезд после четырех лет работы в этом месте связан с реконструкцией здания. Площадка открыта для посетителей до 23 июня.

27 июня коллекция музея откроется в павильоне № 57 на ВДНХ. Там же находится исторический парк «Россия — моя история». Осенью музей переедет на новую площадку в центре Москвы.

На ВДНХ разместится коллекция музея, которая насчитывает около 60 аркадных автоматов. Также появится отдельный корнер с олдскульными видеоиграми.

Стоимость билета останется прежней: 450 рублей и 350 рублей для льготных категорий граждан. Музей будет работать все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 21:00.

Источник: пресс-служба музея

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Комментарии

1 комментарий
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Mmoscow_1980

Только это не "реконструкция" здания, а приспособление его в угоду новым хотелкам собственника.

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