Музей советских игровых автоматов на лето переедет на ВДНХ А осенью откроется в новом месте в центре города
Музей советских игровых автоматов переедет с Кузнецкого Моста на ВДНХ.
Переезд после четырех лет работы в этом месте связан с реконструкцией здания. Площадка открыта для посетителей до 23 июня.
27 июня коллекция музея откроется в павильоне № 57 на ВДНХ. Там же находится исторический парк «Россия — моя история». Осенью музей переедет на новую площадку в центре Москвы.
На ВДНХ разместится коллекция музея, которая насчитывает около 60 аркадных автоматов. Также появится отдельный корнер с олдскульными видеоиграми.
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Только это не "реконструкция" здания, а приспособление его в угоду новым хотелкам собственника.
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