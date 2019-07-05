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Новости5 июля 2019

Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей Многие впервые узнали, как в соцсети работают технологии машинного зрения

РедакторРоман Чернянский

В среду, 3 июля, в работе сервисов Facebook, включая Instagram, произошел массовый сбой, который длился более десяти часов. Вместо изображений пользователи видели серые квадраты с тегами, которые подбирает система машинного зрения компании. Таким образом многие впервые узнали, как работают технологии Facebook.

Алгоритмы в том числе определяют:

  • что и кто изображен на фото (вплоть до конкретного пользователя);
  • эмоции и внешность (например, улыбку и наличие бороды);
  • сколько людей в кадре, стоят они или сидят;
  • время суток;
  • место съемки (на улице или в помещении);
  • тип фотографии (например, селфи)

Машинное зрение отличает ребенка от взрослого, а кошку — от собаки. При этом алгоритмы составляют описания на языке пользователя.

The Verge сравнило эффект от сбоя со сценой из «Матрицы», в которой Нео впервые увидел окружающий мир как зеленые строчки программного кода.

Издание направило в Facebook запрос, чтобы узнать, использует ли компания информацию со снимков пользователей для таргетирования рекламы.

Facebook применяет машинное обучение для анализа фотографий как минимум с 2016 года. Например, теги со снимков используются в функции пересказа изображений для людей с нарушениями зрения.

Источник: The Verge

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