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Комментарии24 апреля 2018

«Блокировки Роскомнадзора помешали нашей работе» Заблокированные рабочие чаты, сайт без фото и отмены уроков

13 апреля суд постановил ограничить доступ к Telegram за отказ мессенджера предоставить российским властям ключи шифрования. Но, несмотря на усилия Роскомнадзора, Telegram продолжал работать — тогда ведомство начало блокировать серверы Google и Amazon, которыми пользовался не только мессенджер, но и другие компании. В разные дни россияне отмечали неполадки в работе Gmail, Skype, социальной сети «Одноклассники», мессенджере Viber и стриминговом сервисе Spotify. Правда, сотрудники Роскомнадзора отвечали, что это не их рук дело, а вчера ведомство открыло горячую линию для консультаций по поводу блокировок.

The Village поговорил с предпринимателями и представителями компаний, работе которых помешали блокировки.

Успеть за один день

Алексей Катаев

тимлид разработки платформы Vimbox сервиса изучения иностранных языков Skyeng

Можно разделить все неполадки на три части:

 Недоступность самого приложения (наша платформа). Мы пользовались для раздачи приложения очень популярной CDN — CloudFront, и считали это решением проблемы, так как она позволяет снизить риски сетевой недоступности. Но РКН забанил часть диапазона адресов CloudFront, и иногда у части пользователей не открывалось вообще ничего. Мы просто сменили CDN на другую (это недорого и быстро), с нодами в России.

Кстати, надо сказать, что блокировки РКН начинают действовать не моментально и неравномерно, так же как и разблокировки: помогает только статистика, проверять самим, сработало ли решение, невозможно.

 Недоступность наших API, которые использует платформа. Большая часть наших сервисов располагаются на Amazon. Мы одновременно пошли двумя путями. Во-первых, меняли IP-адреса серверов: у Amazon есть функция подбора нового IP, написали скрипт проверки, забанен ли новый IP, и отдельный человек сидел и сотни раз нажимал на кнопку, пока не попадется счастливый номер. Во-вторых, подняли несколько серверов в разных регионах (не Amazon), которые проксировали весь трафик до API. Со стороны клиента делался проверочный запрос на разные серверы при старте и выбирался первый доступный сервер.

 Недоступность внешних сервисов. В частности, мы используем Firebase для некоторых инструментов, и когда блокировки начали затрагивать Google, то, например, заметки просто перестали работать. Мы решили это хитрым проксированием веб-сокетов через наши серверы.

Все эти решения и так были в наших планах, мы их неспешно делали, просто РКН сильно ускорил дедлайн, и пришлось все сделать в течение одного дня. Тем не менее нам это обошлось довольно дорого из-за отмены сотни занятий во время пика неполадок (понедельник, 16 апреля). В будущем у нас будут серьезные проблемы, только если РКН решит забанить весь внешний интернет, тогда придется полностью переносить инфраструктуру в Россию, сейчас мы просто готовим планы на случай разных вариантов развития событий.

Проблемы с чатами

Влада Орлова

основатель сервиса отложенного постинга в Instagram
Onlypult.com

У нас из-за блокировок не работала система мониторинга. Из-за перебоев в работе Slack и, собственно, Telegram была нарушена внутренняя коммуникация между сотрудниками. Но мы почти сразу подключили корпоративный VPN, и теперь все работает.

Сайт без картинок

Дмитрий Анисимов

основатель компании-организатора арт-вечеринок Painty

Мы Telegram активно используем, у каждого члена команды (художников, ассистентов и фотографов) есть свой телеграм-бот (а-ля личный кабинет), и они общаются с ним. Так что работоспособность для нас в чем-то критична.

На прошлой неделе, когда мессенджер заблокировали, мы развернули на своем сервере VPN от Outline. Все работало, но вчера даже он некоторым нашим ребятам не помогал, и телега лежала весь день — первый раз такое с момента блокировки.

Плюс в пятницу начались проблемы с загрузкой картинок на нашем сайте. Мы используем сервер Amazon AWS только для хранения изображений для рисования — он тоже попал в блок. Кинули трафик через другой канал и обошли эту блокировку. На это потребовалось около суток. 

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