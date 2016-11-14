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Простые числа14 ноября 2016

Какими мессенджерами пользуются россияне И в каких регионах чаще всего просматривают Instagram

РедакторАнна Соколова

По просьбе The Village «Мегафон» проанализировал, какими мессенджерами и соцсетями пользуются абоненты мобильной связи по всей России. В частности, выяснилось, что главной соцсетью, которую люди читают со смартфонов, является «ВКонтакте» (37,5 %), за ней идут «Одноклассники» (19,1 %), Instagram (16,8 %), Twitter (10,5 %) и Facebook (9,1 %). Примечательно, что Instagram намного более популярен в Московском регионе и на Северном Кавказе, а «Одноклассники» — в Сибири и на Дальнем Востоке. Рейтинг популярности мобильных мессенджеров выглядит так.

Самые популярные мессенджеры России

Название

доля мобильного трафика

WhatsApp

47,6 %

Viber

39,7 %

Skype

17,9 %

Facebook Messenger

12,7 %

Название

доля мобильного трафика

iMessage

12,2 %

Mail.Ru Agent

11,8 %

ICQ

8 %

Telegram

6 %

Источник: «Мегафон», мобильный интернет-трафик соцсетей сентября 2016 года

Юлия Дорохина

представитель компании «Мегафон»

Раньше абоненты передавали друг другу в основном короткие текстовые сообщения, сейчас же количество смартфонов заметно выросло. И благодаря быстрому мобильному интернету абоненты теперь активно шлют друг другу фото-, видео- и аудио-файлы, также популярны групповые чаты.

Неудивительно, что количество пользователей соцсетей и мессенджеров в России стремительно растет. WhatsApp остается самым популярным мессенджером. Также легко объяснить лидерство сети «ВКонтакте»: обилие контента, удобство и доступность. Фейсбуком больше пользуются продвинутые пользователи в крупных городах. Высокую динамику проникновения в России демонстрирует Instagram, им активно пользуются даже школьники. Отдельно важно сказать про YouTube, где все больше блогов и каналов ежедневно собирают аудиторию в 300–400 тысяч человек.

Денис Терехов

управляющий партнер коммуникационного агентства SNMG

Социальные сети для России стали чем-то большим, чем просто коммуникационная платформа, потому что они явились логичным продолжением советской традиции обсуждать все и вся на кухне. Она стали такой глобальной кухней на 40–80–120 миллионов человек. А учитывая, что для массового потребителя эпоха классического интернета прошла мимо (в силу неразвитости IT-инфраструктуры), то мы — жители России — сразу окунулись в эпоху соцсетей. Для нас соцсети и есть синоним интернета.

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