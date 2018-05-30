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Простые числа30 мая 2018

Насколько выросли цены на квартиры для болельщиков И в каких городах ЧМ-2018 жилье стоит дороже всего

До чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России, осталось около двух недель. Эксперты «Avito Недвижимость» оценили цены на краткосрочную аренду в этих городах с указанием ЧМ-2018 и выяснили, насколько они подорожали в канун футбольного праздника.

250 тысяч рублей

в сутки стоит самая дорогая квартира для болельщиков. Она находится в Волгограде.

150 тысяч рублей

за сутки стоит самая дорогая квартира для болельщиков в Москве.

120 тысяч рублей

самое дорогое посуточное жилье для болельщиков в Петербурге. Самые скромные арендодатели в Ростове-на-Дону — там просят максимум 80 тысяч.

12 216 рублей

за сутки в среднем стоит квартира для болельщиков в Москве. Средняя цена посуточной аренды в мае в столице — 3 326 рублей.

На 266 %

с января по май, до 6 тысяч за сутки, выросли цены на посуточную аренду в Нижнем Новгороде — это рекорд среди городов — участников чемпионата.

На 66 %

упали цены на посуточную аренду в Сочи с января по май, сейчас они в среднем равняются 2 500 рублей за сутки, а во время чемпионата — 9 800 рублей.

На 1 658 %

выросло число предложений краткосрочной аренды в Москве в мае, но лидер роста — Казань, где стало в 22 раза больше объявлений.

3 600 

объявлений о поиске жилья для болельщиков в неделю размещается в Москве, с зимы число запросов выросло в пять раз.

Район станций «Таганская» и «Марксистская»

самый востребованный у болельщиков в Москве, за ним идут «Белорусская», «Динамо» и «Лужники».

Больше всего предложений для болельщиков

в районе «Белорусской», «Щелковской» и «Петровско-Разумовской».

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