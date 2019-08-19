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Простые числа19 августа 2019

Самый дорогой и дешевый квадратный метр жилья в иркутских новостройках Узнали, где купить квартиру по 33 тысячи рублей за квадратный метр, а где — от 200 тысяч

РедакторЕкатерина Зырянова

За последние три года стоимость жилья в новостройках в Иркутске выросла на 24 процента. The Village выяснил, в каких свежих ЖК сейчас можно найти самый доступный квадратный метр (практически по ценам 2016-го), а где — самый дорогой. Отличие оказалось существенным — почти в пять раз. 

ЖК «Березовый»

33 000 рублей за квадратный метр

Адрес

пос. Маркова

состояние

готовые и строящиеся блок-секции

Этажность

3-5 этажей

nwirk.ru

Строго говоря, ЖК «Березовый» является загородным жилым комплексом, однако с постепенным развитием транспортной инфраструктуры он практически стал частью Иркутска.  При этом цены на квартиры в строящихся блок-секциях остаются на уровне цен на жилье 2016 года. По стоимости 33 тысячи рублей за квадратный метр можно приобрести у застройщика «двушки» и «трешки», которые сдадут в эксплуатацию в 2020-2021 годах. За эти деньги покупатель получит, по заверению застройщика, жилье с живописным видом из окна, лесом и чистым воздухом. 

Если брать исключительно ЖК в черте города, то здесь таких цен уже не найдешь. Самым недорогим вариантом будет квартира в ЖК «Огни города» в микрорайоне Ново-Ленино. В этом 18-этажном «человейнике» можно приобрести «двушку» площадью 56 кв. м по цене в 38 тысяч рублей за «квадрат». Из бонусов — сад Томсона и «Птичья гавань» неподалеку.

ЖК «Театральный квартал»

78 000-222 000 рублей за квадратный метр

Адрес

ул. Коммунаров, Парковая

состояние

готовые блок-секции

Этажность

3-4 этажа

sibaviastroy.ru

Сданный в эксплуатацию еще в 2015 году, жилой комплекс «Театральный квартал» продолжает оставаться одним из самых дорогих в городе. На это влияет как архитектура и месторасположение — в центре Иркутска, прямо за музыкальным театром, так и формат: ЖК закрытого типа, с охраной и видеонаблюдением.

Все квартиры от застройщика уже проданы, но еще есть возможность купить жилье в черновой отделке у агентства. Четырехкомнатная квартира с потолками в 4,5 метра обойдется в 78 тысяч рублей за квадратный метр. А вот с отделкой и мебелью «квадрат» такой недвижимости будет стоить 222 тысячи рублей, что сравнимо со стоимостью частных домов в элитных загородных поселках. Примечательно, что сейчас в черте Иркутска не найти строящееся жилье бизнес-класса, все предложения — только за городом

Обложка — sibaviastroy.ru

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