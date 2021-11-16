Сколько горожане тратят на подписки

84 % москвичей пользуются платными подписками, по России этот показатель составляет 80 %.

500–1000 рублей ежемесячно тратят на подписки 38 % москвичей. До 500 рублей на них уходит у 35 % горожан.

1 000–3 000 рублей на подписки тратят лишь 15 % жителей столицы.

500 рублей в месяц — столько тратит на подписки большинство (почти 50 %) жителей России.

50 % москвичей забывали о подписках, которые оплатили.

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

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27 % респондентов находили у себя подписки, о которых не знали. Часто их оформляли дети или сами сервисы без их ведома.

На кино и ТВ чаще всего покупают подписку москвичи, также популярны музыкальные, книжные и образовательные сервисы.