Сколько горожане тратят на подписки И какими из них действительно пользуются
Недавно Райффайзенбанк запустил функцию отслеживания платных подписок в своем мобильном приложении. Статистику расходов по карте показывают многие банки, но подписки могут попадать в раздел «Другое» — так их можно и не заметить. В рамках подготовки к запуску функции банк провел опрос пользователей о том, сколько денег они тратят на подписки. Приводим некоторые цифры из него, а также статистику о том, какие сервисы сейчас популярны.
84 % москвичей пользуются платными подписками, по России этот показатель составляет 80 %.
500–1000 рублей ежемесячно тратят на подписки 38 % москвичей. До 500 рублей на них уходит у 35 % горожан.
1 000–3 000 рублей на подписки тратят лишь 15 % жителей столицы.
500 рублей в месяц — столько тратит на подписки большинство (почти 50 %) жителей России.
50 % москвичей забывали о подписках, которые оплатили.
27 % респондентов находили у себя подписки, о которых не знали. Часто их оформляли дети или сами сервисы без их ведома.
На кино и ТВ чаще всего покупают подписку москвичи, также популярны музыкальные, книжные и образовательные сервисы.
«Кинопоиск HD» — самый популярный онлайн-кинотеатр в России (им пользуются 12 % горожан), за ним идут Ivi и Okko.
37,6 миллиарда рублей составила выручка российских видеосервисов в прошлом году, за полгода 2021-го они получили 21 миллиард.
59 % россиян пользуются «Яндекс.Музыкой», второе место у Spotify (36 %).
Источники: Райффайзенбанк, GfK, Deloitte, TelecomDaily
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