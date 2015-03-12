В гендерные праздники обычно происходит второй после предновогодних недель пик продаж. Сначала женщины выбирают подарки мужчинам, потом мужчины опустошают полки ювелирных салонов и цветочных лавок. Самые занятые закупаются в интернете. The Village решил выяснить, насколько сильно повышается желание покупать у россиян накануне 23 февраля и 8 Марта.

По нашей просьбе маркетинговая платформа Flocktory, через которую каждый месяц проходит по 5 миллионов транзакций интернет-магазинов, в том числе «Связного», LaModa, Groupon, «Юлмарт» и eBay, проанализировала данные о продажах.

Её эксперты сравнили число покупок в неделю накануне 23 февраля со средневзвешенным показателем послепраздничных недель января и остальных февральских недель. В случае с 8 Марта они сравнивали показатели предпраздничной недели с продажами в январе и феврале, исключая каникулы и канун 23 февраля. Кроме того, они узнали, насколько изменилось настроение покупателей по сравнению с прошлым годом.

Эффект от 23 февраля 2014 2015 Электроника 9,0 % 13,5 % Одежда -2,7 % 3,6 % Косметика -3,1 % 10,2 % Купоны/Развлечения 17,5 % 11,7 % Цветы 3,5 % 5,7 % Подарки 190,2 % 136,7 % Эффект от 8 Марта 2014 2015 Электроника 18,1 % 8,9 % Одежда 2,0 % 27,3 % Косметика 31,5 % 40,1 % Купоны/Развлечения 9,1 % 9,5 % Цветы 180,5 % 310,7 % Подарки 31,7 % 20,3 % Изменение количества транзакций в 2015 году

к 2014-му за весь праздничный период Электроника -13 % Одежда -1 % Косметика -6 % Купоны/Развлечения -4 % Цветы -1 % Подарки 15 %