В гендерные праздники обычно происходит второй после предновогодних недель пик продаж. Сначала женщины выбирают подарки мужчинам, потом мужчины опустошают полки ювелирных салонов и цветочных лавок. Самые занятые закупаются в интернете. The Village решил выяснить, насколько сильно повышается желание покупать у россиян накануне 23 февраля и 8 Марта.
По нашей просьбе маркетинговая платформа Flocktory, через которую каждый месяц проходит по 5 миллионов транзакций интернет-магазинов, в том числе «Связного», LaModa, Groupon, «Юлмарт» и eBay, проанализировала данные о продажах.

Её эксперты сравнили число покупок в неделю накануне 23 февраля со средневзвешенным показателем послепраздничных недель января и остальных февральских недель. В случае с 8 Марта они сравнивали показатели предпраздничной недели с продажами в январе и феврале, исключая каникулы и канун 23 февраля. Кроме того, они узнали, насколько изменилось настроение покупателей по сравнению с прошлым годом.

 

Эффект от 23 февраля

 

2014

2015

Электроника

9,0 %

13,5 %

Одежда

-2,7 %

3,6 %

Косметика

-3,1 %

10,2 %

Купоны/Развлечения

17,5 %

11,7 %

Цветы

3,5 %

5,7 %

Подарки

190,2 %

136,7 %

   

Эффект от 8 Марта

 

2014

2015

Электроника

18,1 %

8,9 %

Одежда

2,0 %

27,3 %

Косметика

31,5 %

40,1 %

Купоны/Развлечения

9,1 %

9,5 %

Цветы

180,5 %

310,7 %

Подарки

31,7 %

20,3 %

   

Изменение количества транзакций в 2015 году
к 2014-му за весь праздничный период

Электроника

-13 %

Одежда

-1 %

Косметика

-6 %

Купоны/Развлечения

-4 %

Цветы

-1 %

Подарки

15 %

   

Евгений Рубцов

руководитель отдела аналитики Flocktory

В этом году мы отмечали рост покупательской активности в праздничные недели по всем основным категориям. Наиболее ярко выраженный рост перед 23 февраля мы видели в категории подарки/сувениры, а перед 8 Марта  традиционно наибольший прирост наблюдался у магазинов, продающих цветы, где 8 Марта — пик активности за весь год.

Что касается других категорий, то электроника и купонные сайты наблюдали больший рост в период перед 23 февраля, в то время как для косметики и одежды основной пик активности пришелся ближе к 8 Марта. При этом стоит отметить, что если сравнивать общее количество транзакций за весь праздничный период этого года с аналогичным периодом 2014 года, то во всех категориях, за исключением подарков/сувениров, мы наблюдаем снижение, которое сильнее всего заметно в магазинах, продающих электронику.

   