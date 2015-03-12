Как праздники сказались на продажах в интернете The Village узнал, что покупали россияне в интернет-магазинах накануне 23 февраля и 8 Марта
В гендерные праздники обычно происходит второй после предновогодних недель пик продаж. Сначала женщины выбирают подарки мужчинам, потом мужчины опустошают полки ювелирных салонов и цветочных лавок. Самые занятые закупаются в интернете. The Village решил выяснить, насколько сильно повышается желание покупать у россиян накануне 23 февраля и 8 Марта.
По нашей просьбе маркетинговая платформа Flocktory, через которую каждый месяц проходит по 5 миллионов транзакций интернет-магазинов, в том числе «Связного», LaModa, Groupon, «Юлмарт» и eBay, проанализировала данные о продажах.
Её эксперты сравнили число покупок в неделю накануне 23 февраля со средневзвешенным показателем послепраздничных недель января и остальных февральских недель. В случае с 8 Марта они сравнивали показатели предпраздничной недели с продажами в январе и феврале, исключая каникулы и канун 23 февраля. Кроме того, они узнали, насколько изменилось настроение покупателей по сравнению с прошлым годом.
Эффект от 23 февраля
2014
2015
Электроника
9,0 %
13,5 %
Одежда
-2,7 %
3,6 %
Косметика
-3,1 %
10,2 %
Купоны/Развлечения
17,5 %
11,7 %
Цветы
3,5 %
5,7 %
Подарки
190,2 %
136,7 %
Эффект от 8 Марта
2014
2015
Электроника
18,1 %
8,9 %
Одежда
2,0 %
27,3 %
Косметика
31,5 %
40,1 %
Купоны/Развлечения
9,1 %
9,5 %
Цветы
180,5 %
310,7 %
Подарки
31,7 %
20,3 %
Изменение количества транзакций в 2015 году
к 2014-му за весь праздничный период
Электроника
-13 %
Одежда
-1 %
Косметика
-6 %
Купоны/Развлечения
-4 %
Цветы
-1 %
Подарки
15 %
Евгений Рубцов
руководитель отдела аналитики Flocktory
В этом году мы отмечали рост покупательской активности в праздничные недели по всем основным категориям. Наиболее ярко выраженный рост перед 23 февраля мы видели в категории подарки/сувениры, а перед 8 Марта традиционно наибольший прирост наблюдался у магазинов, продающих цветы, где 8 Марта — пик активности за весь год.
Что касается других категорий, то электроника и купонные сайты наблюдали больший рост в период перед 23 февраля, в то время как для косметики и одежды основной пик активности пришелся ближе к 8 Марта. При этом стоит отметить, что если сравнивать общее количество транзакций за весь праздничный период этого года с аналогичным периодом 2014 года, то во всех категориях, за исключением подарков/сувениров, мы наблюдаем снижение, которое сильнее всего заметно в магазинах, продающих электронику.