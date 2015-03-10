Иван Кондратюк директор логистической компании «ИдеаЛоджик»

Кто покупает в интернете

Объём покупок через интернет демонстрирует стабильный рост. Более 30 % работоспособного населения нашей страны регулярно делает заказы в интернет-магазинах. За последние три года количество онлайн-покупателей выросло в 2,5 раза. Причём происходит этот рост в основном за счёт жителей регионов и молодёжи, которая входит в число наиболее активных пользователей

e-commerce. Среди самых популярных категорий товаров, покупаемых через интернет, — бытовая техника и электроника (более 40 %), одежда и обувь (15 %), автозапчасти и товары для дома (по 10 %).

Как товар попадает в службу доставки

После того как заказчик сделал все положенные клики, информация о заказе поступает в базу данных интернет-магазина. Менеджер по работе с клиентами обязательно связывается с покупателем, подтверждает покупку и отправляет заявку на комплектацию заказа и доставку в логистическую компанию.

Большие магазины часто передают логистические функции на аутсорсинг — при большом потоке заказов это значительно выгоднее, чем держать даже маленькие склады в регионах.

Как не привезти стул вместо туфель

После того как заявка поступила в логистическую компанию, она обрабатывается менеджерами и передаётся на склад. Его сотрудники подбирают упаковку в зависимости от способа доставки и характера вложения, комплектуют отправление, упаковывают, оформляют сопроводительные документы, наклеивают ярлыки и передают заказ на доставку. Это очень важный этап, так как именно от него зависит, привезут ли покупателю то, что он заказывал.

Купаться в жилетке девушка отказалась, позвонила в магазин, которому пришлось исправлять

ошибку за свой счёт

Однажды, например, девушка заказала спортивный купальник в известном и весьма недешёвом московском магазине. Менеджер позвонил, проверили цену, заказчица всё подтвердила. Согласовали дату приезда курьера. В назначенное время курьер приехал и привёз ей жилетку. Купаться в жилетке девушка отказалась, позвонила в магазин, которому пришлось исправлять ошибку за свой счёт. Клиент в итоге остался доволен, но где «потерялся» первый экземпляр купальника — так и осталось тайной.

Причиной подобных случаев, как правило, бывает ошибка менеджера магазина в номенклатуре при передаче заказа на комплектацию. Возможна также ошибка склада. Поэтому контроль соответствия артикулов на товаре и в сопровождающих документах — очень важная составляющая при комплектации заказа. Если из-за ошибки покупатель получает совсем не то, что заказывал, магазину приходится нести значительные траты. Помимо стоимости доставки перепутанного товара, приходится оплачивать повторную комплектацию, упаковку, оформление и повторную доставку заказа. А для сохранения лояльности покупателя стоит положить в посылку дополнительно небольшой подарок.

Как отправляется заказ

Интернет-магазин, в случае самостоятельной комплектации заказов, передаёт в транспортную компанию упакованное отправление. Транспортная компания при необходимости доупаковывает его и оформляет сопроводительные документы. После этого наконец заказ отправляется в путь.

На этом этапе может происходить множество ошибок — от сбоя в IT-системе одной из сторон, в результате которого происходит путаница в адресах, до ошибок в предоставляемых интернет-магазином данных, которые затрудняют доставку.

Покупателям очень важно внимательно относиться к заполнению адресных данных при оформлении заказа: ошибка даже в одной цифре может привести к тому, что ваш заказ отправится совершенно в другой населённый пункт. Например, существуют два города Благовещенска — в Амурской области и в Башкирии. И если покупатель не указал индекс, а интернет-магазин его не проверил, посылка может оказаться совсем в другом регионе России.

На чём ездят посылки

Выбор типа транспорта, которым поедет заказ, зависит от целевой стоимости и целевых сроков перевозки (причём логистика нацелена на минимизацию стоимости, а коммерческая служба — на сокращение сроков). Чаще всего на расстояние до 500 километров везут автомобилями, свыше 500 километров целесообразнее везти железнодорожным или авиатранспортом.

Кстати, на наземном транспорте также есть свои ограничения по длительности движения, в среднем это не более 500 километров в сутки на каждом виде транспорта. Плюс два дня минимум следует заложить на дополнительную обработку отправления.

При этом расстояние почти не влияет на состояние товара в конце пути. Тут важно, сколько будет перегрузок и посредников, а также какова их компетентность. Можно и по Московской области доставить повреждённое отправление, а можно и во Владивосток привезти заказ в целости.

Кто оплачивает доставку

Как правило, интернет-магазины делятся на два лагеря: берущие все затраты на доставку заказа на себя и перекладывающие эти функции на получателя. В первом случае магазин гарантирует бесплатную доставку заказа (как правило, если сумма заказа превышает определённый минимум) и сам выбирает канал доставки. Во втором случае интернет-магазин предлагает получателю выбрать курьерскую компанию самому из нескольких вариантов, в зависимости от ожидаемых сроков и стоимости доставки.

Однако существуют и такие компании, которые предлагают единый тариф за доставку, который оплачивает получатель, а разницу между этим тарифом и тарифом курьерской компании, если она возникает, возмещают за свой счёт.

Что происходит на почте

Пройдя магистраль и сортировку, отправление поступает в почтовое отделение и ожидает, пока получатель его выкупит. Однако бывает, что лежать оно может очень долго, так как получателю, например, не пришло извещение.

А бывает, что заказчик, пока ждал посылку, передумал и просто не пошёл на почту её выкупать. Никто его за это не осудит, и такое случается часто. Покупки через интернет зачастую эмоциональны и сиюминутны. А через несколько дней уже есть риск того, что человек «перегорит».

Покупки через интернет зачастую эмоциональны и сиюминутны. Через несколько дней уже есть риск того, что человек «перегорит»

Когда мы доставляем заказы, мы стараемся грамотно выстроить диалог с клиентом интернет-магазина, и количество отправлений, которые отказались выкупать, снижается. За 2014 год процент возвратов по всем отправлениям, проходящим через нас, не превысил 6,78 %.

В случае, когда товар доставляется курьерской службой, также могут случаться затруднения. Начиная от сложного процесса согласования времени и адреса доставки и заканчивая вопросами конфиденциальности. Например, совершая покупки в магазинах интимных товаров, многие покупатели не готовы принять курьера у себя в офисе и предпочитают забирать товар «на улице». С одним из наших клиентов мы разработали целую систему доставки заказов, гарантирующую конфиденциальность покупки и сводящую возможные неловкие ситуации к минимуму, — начиная от специальной упаковки и заканчивая инструкциями для операторов call-центра и курьеров.

Как возвращается заказ

При отказе от покупки история для интернет-магазина и транспортной компании, осуществлявшей доставку, не заканчивается. Нужно отвезти товар обратно, вернуть его в интернет-магазин. А интернет-магазину необходимо его разукомплектовать, разместить на хранение и заплатить двойной тариф за доставку, не заработав на этом ни копейки.

Некоторые интернет-магазины даже используют возможность возврата неподошедшего товара как один из способов привлечения клиента. Но каждый возврат — это дополнительные расходы на его обработку. В зависимости от категории товара за это может платить как сам покупатель, так и интернет-магазин.

В случае с невыкупленными отправлениями чаще всего затраты ложатся на магазин. Ему придётся оплатить доставку до места проживания предполагаемого покупателя (100 % тарифа доставки), возвратную доставку товара — (от 50 до 100 % тарифа, в зависимости от оператора), разукомплектацию отправления и размещение товаров на хранение (стоимость зависит от фулфилмент-оператора или от затрат на содержание собственного склада). Помимо доставки, интернет-магазин уже оплатил рекламу, по которой к нему пришёл покупатель. Возможно, заплатит штрафы поставщику в случае возврата ему товаров. Иногда после долгих перевозок требуется оценка товара на его пригодность к дальнейшей продаже, а это затраты на эксперта, юриста и прочих специалистов, которые будут заниматься рекламациями с транспортной компанией и поставщиком.

Возврат товара в интернет-магазин — это одна из самых больших проблем российского e-commerce, так как у большинства интернет-магазинов эти расходы съедают до 80 % прибыли. По нашим данным, снижение количества возвратных отправлений на 3–5 % повышает выручку на 20–30 %. Если интернет-магазины станут эффективно работать с покупателями и логистическими операторами на последнем этапе доставки, то многие из тех, кто сейчас находится на грани выживания, смогут спасти свой бизнес.