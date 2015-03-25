Продукты

«1 декабря 2014 года мы на 10 % снизили цены на ряд часто потребляемых молочных продуктов — кефир, сметану, творог, молоко, детское питание — и до сих пор держим эти цены», — рассказывает основатель сетей «Избёнка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко. Ежедневная выручка магазинов не упала благодаря росту числа покупателей.

«Поиски нестандартных путей для сокращения издержек — это моё хобби», — говорит бизнесмен. К примеру, раньше в его магазинах покупателям выдавали бонусную карту с бумажной анкетой. На сканирование и распознавание анкет компания тратила порядка 200 тысяч рублей в месяц. Теперь карту можно активировать с мобильного телефона — одной статьёй расходов меньше. У большинства товаров в магазинах Кривенко срок годности составляет 3–5 дней. Компания ввела 50-процентную скидку на товар в последний день, и число списаний заметно снизилось.

«Здоровая конкуренция между производителями позволяет избежать необоснованного повышения цен», — добавляет Кривенко. У сети четыре поставщика молока. Если один жалуется и говорит, что больше не может работать по столь низким ценам, его спрашивают: «А почему другие трое могут? Ищи причины у себя на производстве, раз не получается работать эффективно».

Труднее приходится бизнесменам, закупающим продукты за евро. В бельгийской пивной «0.33» средний чек составляет 1 500–1 800 рублей — сейчас посетители не готовы платить больше. «Основной путь борьбы с инфляцией в стране — это оптимизация кухни», — говорит основатель компании «Зе Бир» Александр Ендовин. В его заведении пересмотрели меню и изменили рецептуру, чтобы отказаться от дорогих ингредиентов. К примеру, кольца кальмаров пришлось заменить на щупальца кальмаров в острой темпуре: качественные кольца стоят очень дорого, объясняет бизнесмен. Сейчас оп пытается выйти на производителей, чтобы исключить затраты на поставщиков. Ему также удалось договориться о рублёвой арендной плате.

Сети Tutti Frutti Frozen Yogurt также удалось зафиксировать арендные ставки по курсу 42 рубля за доллар. В рамках борьбы за низкие цены она договорилась с поставщиками о дополнительных скидках. Чтобы все кафе получали продукты по одной цене, здесь создали компанию, которая собирает заявки от всех франчайзи. «Это позволило нам получить скидку на продукты от 20 до 30 %», — говорит Александр Пахомов, исполнительный директор компании «ДжинджерБрендМен», которая развивает сеть в России.

Одежда и обувь

«Одним из основных путей снижения затрат является поиск более дешёвого производства: ведь в Китае уже не самые дешёвые фабрики», — говорит коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Разместить заказ на пошив партии одежды можно, например, во Вьетнаме и Бангладеш, где ниже стоимость рабочей силы, или обратить внимание на Россию, Казахстан, Белоруссию и Кыргызстан, где отсутствует таможня и дешевле транспорт. Производители могут также начать использовать более дешёвые материалы, отделку и фурнитуру, отказаться от остромодных моделей, изменить портфель брендов и начать производить новые товары (например, джинсы), считает Гаспарян.

Компания сменила подрядчика

с московского на подмосковного

и вместо крафтовой бумаги стала упаковывать товар в обычные бумажные пакеты

Обувная марка Alba идёт примерно таким путём. У компании есть возможность менять комплектацию некоторых моделей и использовать более доступные материалы и фурнитуру, а также размещать заказы на производство в странах с более слабой национальной валютой. Креативный директор Илья Костятников говорит, что для экономии можно также сделать акцент на нестареющей классике и модернизированных хитах прошлых коллекций, сократив количество дорогих в производстве fashion-моделей. Цены на обувь марки выросли на 30–40 %, но основные валюты за год подорожали вдвое.

Магазин свадебных аксессуаров Hibride Shop раньше заказывал товары с запасом на две недели вперёд, а теперь — на 5–6 недель. «Вложение в больший тираж окупается: из-за увеличения объёмов снижается цена на закупку», — поясняет руководитель проекта Виктор Москалёв. Компания также сменила подрядчика с московского на подмосковного и вместо крафтовой бумаги стала упаковывать товар в обычные бумажные пакеты. Эти меры помогают удержать цены на прежнем уровне, говорит Москалёв.

Техника и электроника

«Сегодня есть несколько способов снизить конечную стоимость мобильного телефона», — говорит глава представительства Micromax в России и СНГ Рамник Кохли. По его словам, можно уменьшить память гаджета, поставить более простую камеру и менее мощный процессор, сохранив дизайн и основные функции — выход в интернет, работу с приложениями, возможность скачивать, слушать и снимать. Но такие вещи можно проделывать только с гаджетами низкого ценового сегмента.

Кроме того, можно упростить упаковку. В линейке Joy вместо бумажной коробки используется пластиковый пакет, телефоны продаются без зарядного устройства и наушников. Micromax также планирует развивать канал онлайн-продаж и пересматривает логистику (вместо самолётов гаджеты можно доставлять на поезде).

Компания Bosch идёт тем же путём: она стала выпускать специальную линейку электроинструментов Price Performance с меньшей мощностью или энергией удара. Вместо пластиковых кейсов инструменты упаковывают в картонные коробки. Покупателям стали предлагать шуруповёрты без аккумулятора и зарядного устройства. «Это интересно и выгодно тем, у которых уже есть один или несколько аккумуляторных инструментов Bosch, аксессуары от одних можно использовать с другими», — говорит старший бренд-менеджер компании Андрей Пацкевич.

Бренд электроники «Аудиомания» договорился с производителями о специальных ценах, а также изменил некоторые процессы на своём заводе акустических систем в Риге. «Это дало возможность снизить затраты на выпуск единицы продукции», — объясняет замдиректора по маркетингу и развитию бизнеса Тимофей Шиколенков.

Товары для ремонта

Каждый магазин «Леруа Мерлен» ежедневно изучает и сравнивает цены конкурентов. Если выясняется, что цена на аналогичный товар у них ниже, компания снижает свою цену минимум на 5 %, утверждает директор по закупкам сети гипермаркетов Марина Фытова.

«Низкие цены на наши товары рождаются из больших оптовых закупок и низких закупочных цен», — говорит Фытова. По её словам, компания старается заменить российскими товарами импорт везде, где это возможно, — сейчас соотношение 50 на 50.

Косметика и бытовая химия

Производитель косметики Oriflame не может закупать ингредиенты в России. Все компоненты проходят тестирование в Стокгольме и Дублине — переход на более дешёвое сырьё за короткое время невозможен. Кроме того, в России исторически не сложилась своя отрасль, предлагающая ингредиенты для косметической продукции, сетует директор по корпоративным вопросам Oriflame в России и СНГ Сергей Большаков. Oriflame ищет способы экономии на упаковке — от формы и размера флаконов до картонных коробок с продукцией и их расположением на паллетах и в контейнерах для перевозок, говорит Большаков.

Сервис сухой мойки машин Fast and Shine в прошлом году перешёл на российские компоненты. Если раньше на своём производстве компания выпускала только три вида моющих средств, а остальное закупала в Европе, то теперь она полностью исключила импортные ингредиенты. «Сейчас себестоимость мойки снизилась до смешных 7–10 рублей», — говорит генеральный директор и совладелец компании Олег Герасимов.