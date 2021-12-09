Какие бывают рассрочки и кому они выгодны

Какие продукты есть на рынке

Карты рассрочки

Пожалуй, самый известный продукт такого типа — карта «Халва» от Совкомбанка, которую рекламируют звезды вроде Полины Гагариной или Сергея Безрукова. Она дает право на рассрочку до десяти месяцев на покупки у партнеров. Кроме того, на ней можно хранить личные сбережения, расплачиваться ими и получать кешбэк. У банка «Хоум Кредит» тоже есть карта рассрочки «Свобода» — она дает право платить в рассрочку не только в магазинах-партнерах, но и в других торговых точках. Правда, в этом случае срок выплаты сокращается с 12 месяцев до 51 дня.

При поиске в интернете карт рассрочки можно также обнаружить предложения банков оформить кредитную карту с льготным периодом. Например, «Альфа-банк» предлагает по таким запросам кредитку «100 дней без процентов».

Рассрочка в магазинах

В любом сетевом магазине электроники или онлайн-гипермаркете на ценниках можно увидеть информацию о рассрочке. Как рассказывал на недавней встрече с журналистами председатель правления банка «Хоум Кредит» Дмитрий Пешнев-Подольский, когда-то торговые сети не хотели участвовать в рассрочках, а предлагали банкам поставить в магазинах свои стойки для оформления кредитов. Со временем ситуация начала меняться, и теперь у «Хоум Кредита» 70-80 % всех выдач товарных кредитов приходится на беспроцентные рассрочки. Чаще всего так берут бытовую технику, смартфоны, товары для ремонта. Четверть всех рассрочек банк выдает онлайн.

Интернет-магазины очень активны в этой сфере. Так, на Ozon можно взять рассрочку на товары общей стоимостью до 300 тысяч рублей. Срок выплаты — полгода. Для оформления нужно заполнить анкету на сайте и привязать карту для оплаты. Результат рассмотрения заявки придет через пять минут.

Рассрочку от «Тинькофф» можно оформить в магазинах-партнерах, которые подключили сервис «Тинькофф Кредит Брокер». Их сейчас больше 90 тысяч по всей стране. Рассрочку можно взять в магазине или на сайте, выбрав вариант оплаты «оформить рассрочку» — ответ от банка приходит в течение двух минут. После получения положительного ответа покупатель подписывает договор с банком через СМС и забирает покупку. Договор и график платежей направляются на электронную почту покупателя. По словам представителей «Тинькофф», такая рассрочка популярна среди покупателей образовательных курсов, техники для дома, компьютеров, телефонов и товаров для ремонта.

Рассрочка в приложении

Также у «Тинькофф» недавно появилась возможность перевести в рассрочку любую покупку по карте через приложение банка. Если покупатель владеет кредитной и дебетовой картами, то рассрочка из операции с дебетовой карты перейдет на кредитку с определенным графиком платежей, а на дебетовую карту вернутся потраченные деньги. Если кредитной карты у покупателя нет, в его приложении автоматически откроется карта для рассрочки, с которой будут списываться следующие платежи. В банке сообщили, что за оформление взимается небольшая комиссия — ее размер зависит от срока выплаты и суммы покупки.

Похожую опцию сейчас хочет ввести для всех клиентов «Альфа-банк», до недавнего времени она была доступна только тестовой группе пользователей. Если клиент купил по карте банка, к примеру, холодильник за 80 тысяч рублей, эту сумму ему предложат конвертировать в рассрочку за небольшую комиссию — потраченные деньги вернутся на карту, а покупку надо будет оплачивать частями.

«Если посмотреть статистику, кредитными картами пользуются 35 миллионов россиян, а у нас 75–80 миллионов экономически активного населения. Часть людей боится кредиток, и мы готовы предложить простое решение, и это, по сути, аналог кредита: вот деньги, вот комиссия — и всё. Мы выходим на аудиторию, которая до этого отказывалась от кредитных продуктов», — объясняет Николай Волосевич причину появления нового продукта. По его словам, банк будет выдавать рассрочку на суммы до 100 тысяч рублей, размер комиссии еще обсуждается.

Небанковская рассрочка

Еще один способ рассрочки недавно пришел в Россию с Запада. Сервисы BNPL (buy now pay later) не относятся к кредитным организациям и позволяют получить товар в партнерском интернет-магазине, а оплатить его без комиссий и процентов в течение нескольких следующих недель. К примеру, у «Тинькофф» есть сервис «Долями», к которому уже подключены Puma, «Траектория», Рив Гош», «Респект», Razor и другие известные магазины. Здесь нужно оплатить покупку в течение полутора месяцев четырьмя равными платежами. Похожий продукт под названием «Сплит» есть у «Яндекса», с его помощью можно разбить на четыре платежа сумму покупки на «Маркете».

Компания «Мокка» сотрудничает по этой схеме с Lamoda, «Связным», «Детским миром», OneTwoTrip, «Иль Де Ботэ», Ozon, «М.Видео». По словам представителей Lamoda, рассрочка пользуется популярностью у многих клиентов. Чаще всего пользователи покупают так более дорогие товары. Соосновательница сервиса «Мокка» Ирина Швакман рассказала, что ее компания работает с 10 миллионами клиентов. Она позволяет покупателям выбрать удобный график оплаты покупки — от 1 до 36 месяцев. «Такой подход соответствует привычному укладу жизни молодых россиян: скорость и отсутствие бумажной волокиты при оформлении, моментальное решение об одобрении и прозрачность условий», — рассказывает Швакман. Правда молодым и быстрым потом придется очень аккуратно выплачивать долг. В случае просрочки начисляется штраф. «Если ты не внесешь платеж в течение четырех дней, нам придется передать твои контакты в коллекторское агентство», — сообщается на сайте сервиса. Тем, кто заранее понимает, что не может заплатить, советуют перенести дату платежа в приложении — это платно.

BNPL-сервисы вызывают беспокойство ЦБ. Он рекомендовал банкам отказаться от участия в подобных проектах путем предоставления им денег или участия в капитале — до тех пор, пока в правила регулирования рассрочки не внесут изменения. Сейчас BNPL-формат не предполагает заключения кредитного договора, где среди прочего указаны размеры комиссий и штрафных санкций. Данных о таких рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ) не поступает. На днях «Объединенное бюро кредитных историй» заявило, что собирается разработать новую методику расчета долговой нагрузки, где будут отображаться все известные финансовые обременения гражданина. Оно также хочет получать данные о получателях рассрочки в BNPL-сервисах. Но по словам Ирины Швакман, ее компания уже сотрудничает с бюро. «У нас лицензия микрофинансовой компании. Мы заключаем кредитные договоры, которые в полной мере соответствуют требованиям ЦБ. Пользователи дают нам разрешение на обработку их персональных данных и на основании этого мы обращаемся в БКИ», — заявила она. Информация о просрочках выплат также передается в бюро.

Это вряд ли чем-то помешает тем покупателям, у кого почти нет долгов. Но у тех, кто взял слишком много, могут возникнуть проблемы с получением новых кредитов. По словам Николая Волосевича, любые займы стоит брать с умом. «Если гасить рассрочки вовремя, то это выгодно, — считает он. — Но надо подходить рационально к своим тратам и жить по средствам».

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