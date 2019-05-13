Хороший вариант для поездок — весит 750 граммов. Светового потока в 200 люменов хватит, чтобы посмотреть сериал вечером или ночью, выключив свет, но днем в комнате с окнами картинка будет тусклой. Чтобы начать просмотр, нужно опустить ножку, закрывающую линзы, и поставить на нее проектор — стоит устойчиво. При работе немного шумит. Есть входы под HDMI, USB-C, USB-накопитель и Micro SD.

Изображение проецируется под любым наклоном, геометрия корректируется автоматически (но можно и вручную). Максимальное качество — 1080p, но при просмотре текстового документа с компьютера по HDMI отчетливо видны пиксели. Лампы хватит примерно на 30 тысяч часов. Встроенный звук хороший, громкий, от Harman Kardon — подключать отдельную колонку не нужно. В комплекте идет защитный чехол и пульт. Из минусов: некоторые пользователи жалуются на недостаточную четкость и яркость изображения.