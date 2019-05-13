Финал близко: 5 портативных проекторов для сериалов и не только Чтобы устроить киновечеринку где угодно
20 мая выходит последний эпизод «Игры престолов». Трансляции сериала на большом экране периодически проходят в разных барах и кинотеатрах. Для тех, кто не хочет тратить деньги на билет и любит смотреть кино большой компанией, The Village сделал подборку хороших проекторов.
Текст
Sony MP-CD1
25 490 рублей со скидкой
Ультрапортативный проектор: весит 280 граммов и помещается в карман джинсов. Световой поток — около 105 люменов, качество картинки до 4К при 30 кадрах в секунду. Есть автокоррекция искажений. От батареи работает около двух часов. Удобно, что заряжается проектор от USB-C —запитать устройство можно от розетки или портативного аккумулятора. Есть HDMI-порт, выход USB, мини-джек для вывода звука, а также стандартное гнездо для штатива — можно проецировать фильмы хоть с потолка. В комплекте идет защитный чехол. Из минусов: низкая устойчивость к перегреву и слабые динамики.
Хороший вариант для поездок — весит 750 граммов. Светового потока в 200 люменов хватит, чтобы посмотреть сериал вечером или ночью, выключив свет, но днем в комнате с окнами картинка будет тусклой. Чтобы начать просмотр, нужно опустить ножку, закрывающую линзы, и поставить на нее проектор — стоит устойчиво. При работе немного шумит. Есть входы под HDMI, USB-C, USB-накопитель и Micro SD.
Изображение проецируется под любым наклоном, геометрия корректируется автоматически (но можно и вручную). Максимальное качество — 1080p, но при просмотре текстового документа с компьютера по HDMI отчетливо видны пиксели. Лампы хватит примерно на 30 тысяч часов. Встроенный звук хороший, громкий, от Harman Kardon — подключать отдельную колонку не нужно. В комплекте идет защитный чехол и пульт. Из минусов: некоторые пользователи жалуются на недостаточную четкость и яркость изображения.
Проектор с хорошей цветопередачей и мощным световым потоком в 700 люменов. Весит 380 грамм, умеет выводить видео с HDMI, VGA, USB и Micro SD. Ресурс лампы — 20 тысяч часов. В комплекте есть чехол. К проектору можно докупить Wi-Fi-модуль и передавать картинку с компьютера без возни с проводами. Но пользователи жалуются, что ИК-датчик расположен в задней части проектора и не всегда ловит сигнал.
Vivitek Qumi Q6
Проектор выдает поток в 800 люменов, разрешение — Full HD, изображение автоматически корректируется при наклоне. При работе почти не шумит. Управляется с помощью сенсорных кнопок или через специальное приложение. Внизу корпуса имеется гнездо для крепления к штативу. Удобно, что встроен модуль Wi-Fi — можно быстро передавать данные с телефона или планшета. Лампа работает около 30 тысяч часов. Минусы — средний встроенный динамик, решается подключением колонки через мини-джек.
Хороший вариант, если решите смотреть сериал днем: проектор оборудован лампой накаливания с повышенной мощностью 290 ватт, световой поток — 3200 люменов, разрешение — Full HD. Может выводить картинку с диагональю до семи-восьми метров. Геометрия корректируется автоматически. Есть USB, VGA, HDMI, плюс можно передавать изображение по Wi-Fi. Для быстрого подключения присутствует NFC. Источник света прослужит около 7 тысяч часов. Пользователи жалуются на вес в два килограмма.
Фотографии: обложка, 3 — Optoma, 1 — Sony, 2 — ViewSonic, 4 — Vivitek, 5 — Epson.