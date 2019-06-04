К кормушке прилагается хаб (что-то вроде роутера) и мобильное приложение, в котором можно создать профайлы котов и следить за их рационом. Производитель обещает, что устройство работает с чипами всех стран мира, но продается оно пока только в Великобритании. Придется воспользоваться услугами посредника и заказывать сразу несколько — для каждого кота.

Беговое колесо «Кототрек» 10 000 рублей

Еще одна нужная вещь для тех, кто следит за физической формой своего кота, — беговое колесо «Кототрек». Внутри колеса закреплен резиновый ковролин, чтобы лапы не соскальзывали даже во время интенсивной пробежки. Колесо достаточно большое (его диаметр — 110 сантиметров, а ширина — 35 сантиметров) и при этом неразборное, так что могут возникнуть проблемы с его транспортировкой. Цена этого тренажера для котов — 10 тысяч рублей, но пока «Кототрека» нет в наличии.

GPS-трекер Futureway 2 990 рублей

Потерять кота можно даже в квартире, а если он ездит на дачу или периодически бывает на улице, то ему обязательно нужен ошейник с возможностью отслеживания местоположения. Компания Futureway выпустила гаджет, который работает как передатчик и отправляет данные о координатах животного в специальное приложение в телефоне.

В подвеску на ошейнике нужно вставить сим-карту любого оператора с мобильным интернетом, после чего можно начинать слежку. В приложении видно не только, где кот находится сейчас с погрешностью до пяти метров, но и всю историю его перемещений. Ошейник выдерживает погружение в воду, весит всего 21 грамм и работает без подзарядки до пяти дней.

Самоочищающийся туалет Litter Robot III от 539 евро

Необходимость постоянно чистить лоток, бороться с запахами и разнесенным по квартире наполнителем часто омрачает радость совместного проживания с котом. Для тех, у кого есть 539 евро на самоочищающийся туалет Litter Robot III, эта проблема может решиться. В робот-туалет нужно также засыпать комкующийся наполнитель.

Как только кот покинет уборную, отсеки внутри начнут поворачиваться, а комки упадут в специальный отсек с фильтром. Когда отсек наполнится, на панели управления загорится лампочка. Производитель обещает, что благодаря отсутствию запахов туалетом могут пользоваться сразу несколько кошек.

Поилка-фонтан Drinkwell Original 4 685 рублей

Животным, как и людям, нужно пить достаточно жидкости в течение дня. Если пользоваться обычной миской с водой вашему коту кажется слишком скучным, то ему может понравиться специальный фонтанчик. Простой Drinkwell Original на полтора литра сам перегоняет и очищает воду, вам понадобится только периодически менять угольные фильтры и чистить емкость.

Автоматическая игрушка от 45 рублей

Автоматическая игрушка поможет коту развлечься, пока вас нет дома. Но помните: игрушки с лазерными точками вредны для животных. Им важно не только побегать за добычей, но и поймать ее, чего никак не получится сделать с лазером. Если нельзя вцепиться в жертву когтями и зубами, кот чувствует себя плохим охотником, начинает переживать и может даже впасть в депрессию. Потому лучше выбирать игрушки с перьями, бумажными бабочками или плюшевыми мышами. Когда нужно что-то недорогое, как обычно, выручает AliExpress — там найти игрушку на батарейках с перьями можно от 45 рублей.