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Инструкция31 мая 2018

Как узнать, что вас не пустят за границу Простой способ выяснить, не попали ли вы в черный список судебных приставов из-за долгов и штрафов

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), число россиян, которым закрыт выезд за рубеж из-за долгов, достигло рекордной отметки в 2,3 миллиона человек. The Village рассказывает, кто попадает в этот список и как проверить, нет ли в нем вас.

Кого не пускают за границу

По статье 67 закона «О временном ограничении на выезд должника из РФ», за границу не пускают людей с долгами по кредитам, услугам ЖКХ, налогам и дорожным штрафам свыше 30 тысяч рублей. Если речь идет об алиментах или возмещении вреда, то порог снижается до 10 тысяч рублей.

Временное ограничение на выезд выносит пристав-исполнитель на основании вступившего в силу судебного акта. То есть задолженности, по которым нет решения суда, выезду за границу не помешают.

Приставы должны снять ограничение на выезд в течение суток после оплаты долга. Сейчас ФССП начинает использовать автоматическую систему, которая сокращает этот срок до 23 минут. То есть в теории гражданин, обнаруживший себя невыездным на паспортном контроле, может пройти к стоящему рядом автомату ФССП, заплатить долги и успеть на рейс. Но, как выяснил «Коммерсантъ», снятие ограничения может занять больше времени. Изменения в списки невыездных на границе вносит ФСБ, и предъявление пограничнику квитанции об оплате долгов не ускорит дело. Чтобы не попасть в такую ситуацию на границе, стоит проверить базу судебных приставов недели за две до поездки.

Как узнать о своих долгах

1. Зайти в специальный раздел сайта ФССП.

2. Выбрать территориальный орган по месту прописки.

3. Выбрать поиск по физическому лицу.

4. Ввести свое имя и дату рождения.

5. Немного повоевав с капчей, получить результат из базы.

Возможную задолженность можно оплатить с помощью онлайн-банкинга, электронных кошельков, в банкомате или терминале оплаты мобильной связи.

Уточнить, есть ли ограничение на выезд, поступили ли деньги и когда ваше имя удалят из базы, можно в местном подразделении ФССП. Если вас интересует, за что именно вас оштрафовали, стоит обратиться в профильное ведомство — например, налоговую службу или ГИБДД.

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