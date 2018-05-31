Как узнать, что вас не пустят за границу Простой способ выяснить, не попали ли вы в черный список судебных приставов из-за долгов и штрафов
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), число россиян, которым закрыт выезд за рубеж из-за долгов, достигло рекордной отметки в 2,3 миллиона человек. The Village рассказывает, кто попадает в этот список и как проверить, нет ли в нем вас.
Кого не пускают за границу
По статье 67 закона «О временном ограничении на выезд должника из РФ», за границу не пускают людей с долгами по кредитам, услугам ЖКХ, налогам и дорожным штрафам свыше 30 тысяч рублей. Если речь идет об алиментах или возмещении вреда, то порог снижается до 10 тысяч рублей.
Временное ограничение на выезд выносит пристав-исполнитель на основании вступившего в силу судебного акта. То есть задолженности, по которым нет решения суда, выезду за границу не помешают.
Приставы должны снять ограничение на выезд в течение суток после оплаты долга. Сейчас ФССП начинает использовать автоматическую систему, которая сокращает этот срок до 23 минут. То есть в теории гражданин, обнаруживший себя невыездным на паспортном контроле, может пройти к стоящему рядом автомату ФССП, заплатить долги и успеть на рейс. Но, как выяснил «Коммерсантъ», снятие ограничения может занять больше времени. Изменения в списки невыездных на границе вносит ФСБ, и предъявление пограничнику квитанции об оплате долгов не ускорит дело. Чтобы не попасть в такую ситуацию на границе, стоит проверить базу судебных приставов недели за две до поездки.
Как узнать о своих долгах
1. Зайти в специальный раздел сайта ФССП.
2. Выбрать территориальный орган по месту прописки.
3. Выбрать поиск по физическому лицу.
4. Ввести свое имя и дату рождения.
5. Немного повоевав с капчей, получить результат из базы.
Возможную задолженность можно оплатить с помощью онлайн-банкинга, электронных кошельков, в банкомате или терминале оплаты мобильной связи.
Уточнить, есть ли ограничение на выезд, поступили ли деньги и когда ваше имя удалят из базы, можно в местном подразделении ФССП. Если вас интересует, за что именно вас оштрафовали, стоит обратиться в профильное ведомство — например, налоговую службу или ГИБДД.