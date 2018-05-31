По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), число россиян, которым закрыт выезд за рубеж из-за долгов, достигло рекордной отметки в 2,3 миллиона человек. The Village рассказывает, кто попадает в этот список и как проверить, нет ли в нем вас.

Кого не пускают за границу

По статье 67 закона «О временном ограничении на выезд должника из РФ», за границу не пускают людей с долгами по кредитам, услугам ЖКХ, налогам и дорожным штрафам свыше 30 тысяч рублей. Если речь идет об алиментах или возмещении вреда, то порог снижается до 10 тысяч рублей.