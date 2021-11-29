Что делать, если работодатели вас считают «оверквалифайд»?

Почему работодатели неохотно берут таких сотрудников?

Ольга Водчиц

руководитель HR-отдела TutorOnline

1. Такие сотрудники быстрее выгорают. Я не раз в своей практике собеседований и найма сотрудников сталкивалась с ситуацией: супер-компетентный сотрудник приходит, соглашается на все условия, демонстрирует энтузиазм или как минимум лояльность по отношению к корпоративным стандартам, но проходит 2–3 месяца, и ему, образно выражаясь, надоедает копать ямки, когда умеешь строить города. Начинаются срывы, человек демонстрирует пренебрежение к менее опытным сотрудникам. Совсем плохо, когда в команде есть молодые специалисты без практического опыта, которых один такой мастодонт может морально задавить. Причем мы не говорим про намеренный буллинг, просто амбиции, которые не находят выхода, имеют тенденцию превращать любые рабочие коммуникации в токсичные.

2. Они дороже стоят. Не каждая компания может предложить сотруднику заработную плату сильно выше средней по рынку. А специалисты с большим опытом, профессиональными достижениями и признанием хотят, конечно, больше. Это вполне нормально и правильно, но с точки зрения бизнеса не всегда один супер-опытный профи стоит условно троих молодых, но полных энтузиазма, свежих идей и покоряющих горящими глазами сотрудников.

3. В командной работе могут вызывать дисбаланс. Оверквалифайд сотрудники часто ненамеренно и неосознанно создают нездоровый микроклимат в коллективе. Не всегда и не все, конечно, но такое случается. По сути, человек приходит в коллектив в статусе звезды. После первой волны обожания и очарования наступают обычные трудовые будни, где важно поддерживать коллег, относиться к ним с уважением и пониманием. По моему опыту, чтобы сотрудник раскрылся в коллективе, перестал стесняться проявлять инициативу, почувствовал себя комфортно и начал раскрывать свой потенциал, необходимо чувствовать себя в безопасности. Ему не должно быть страшно совершать ошибки, говорить глупости, высказывать сумасшедшие идеи. Когда в команде есть человек, который как судья может приговорить тебя к вечному статусу неумехи, простофили, дурочки, очень сложно не бояться говорить открыто и проявлять инициативу.