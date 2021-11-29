Что делать, если работодатели вас считают «оверквалифайд»? И как таким людям удается найти работу
«Вы оверквалифайд для этой позиции», — такой вежливый отказ от рекрутера рискуют услышать те, кто имеет большой опыт работы, ведь он может быть избыточным для вакансии. The Village узнал у специалистов по HR, почему они отказывают слишком квалифицированным сотрудникам и как в таком случае им устраиваться на работу. А еще мы публикуем несколько историй тех, кто нашел работу несмотря на то, что их считали оверквалифайд.
Почему работодатели неохотно берут таких сотрудников?
Ольга Водчиц
руководитель HR-отдела TutorOnline
1. Такие сотрудники быстрее выгорают. Я не раз в своей практике собеседований и найма сотрудников сталкивалась с ситуацией: супер-компетентный сотрудник приходит, соглашается на все условия, демонстрирует энтузиазм или как минимум лояльность по отношению к корпоративным стандартам, но проходит 2–3 месяца, и ему, образно выражаясь, надоедает копать ямки, когда умеешь строить города. Начинаются срывы, человек демонстрирует пренебрежение к менее опытным сотрудникам. Совсем плохо, когда в команде есть молодые специалисты без практического опыта, которых один такой мастодонт может морально задавить. Причем мы не говорим про намеренный буллинг, просто амбиции, которые не находят выхода, имеют тенденцию превращать любые рабочие коммуникации в токсичные.
2. Они дороже стоят. Не каждая компания может предложить сотруднику заработную плату сильно выше средней по рынку. А специалисты с большим опытом, профессиональными достижениями и признанием хотят, конечно, больше. Это вполне нормально и правильно, но с точки зрения бизнеса не всегда один супер-опытный профи стоит условно троих молодых, но полных энтузиазма, свежих идей и покоряющих горящими глазами сотрудников.
3. В командной работе могут вызывать дисбаланс. Оверквалифайд сотрудники часто ненамеренно и неосознанно создают нездоровый микроклимат в коллективе. Не всегда и не все, конечно, но такое случается. По сути, человек приходит в коллектив в статусе звезды. После первой волны обожания и очарования наступают обычные трудовые будни, где важно поддерживать коллег, относиться к ним с уважением и пониманием. По моему опыту, чтобы сотрудник раскрылся в коллективе, перестал стесняться проявлять инициативу, почувствовал себя комфортно и начал раскрывать свой потенциал, необходимо чувствовать себя в безопасности. Ему не должно быть страшно совершать ошибки, говорить глупости, высказывать сумасшедшие идеи. Когда в команде есть человек, который как судья может приговорить тебя к вечному статусу неумехи, простофили, дурочки, очень сложно не бояться говорить открыто и проявлять инициативу.
Как всё же искать работу
Вера Маневич
HR-директор «Зарплаты.ру»
Если высококвалифицированный кандидат откликается на вакансию, которая значительно ниже его компетенций, то есть риск, что человека даже не рассмотрят. Например, я, HR-директор, откликаюсь на HR-менеджера, тогда работодатель может просто подумать, что я автоматически рассылаю свое резюме, особо не вдумываясь. Меня даже не будут рассматривать как кандидата. Потому что я могу очень быстро покинуть компанию.
Но бывают некоторые жизненные обстоятельства, которые вынуждают нас выбирать предложения с квалификациями ниже. Тогда важно быть искренним и описать в сопроводительном письме все нюансы: вы понимаете, что позиция ниже вашей квалификации, ваше материальное положение позволяет принять такое предложение, вам нужна должность с меньшим уровнем стресса и ответственности и другие. Кроме того, обязательно необходимо отметить, насколько вы, как специалист и эксперт, подходите для выбранной должности и обладаете нужными компетенциями.
Например, я с опытом HR-директора откликнулась на вакансию рекрутера. Тогда стоит указать, какие направления работы я смогу взять на себя, какими методиками и инструментами я владею. Важно показать, что вы — именно играющий тренер с необходимым опытом. Не стоит обманывать нанимателя, всё при желании можно проверить и узнать о кандидате. Поэтому рекомендую быть открытыми и честными. Это поможет вам получить положительную обратную связь.
Если вы раньше занимали руководящую должность в малом бизнесе, а сейчас рассматриваете позиции специалистов среднего звена в крупных международных компаниях, тогда обязательно приведите аргументы в вашу пользу в сопроводительном письме. Важно пояснить работодателю, какой результат благодаря вашему опыту вы можете показать на стартовой позиции.
Если говорить о том, почему высококвалифицированных людей неохотно берут на позиции ниже, стоит отметить, что часто люди просто бездумно откликаются. Мало кандидатов, у которых есть стратегия поиска работы. Не каждый понимает, в какие компании он стремится, каким корпоративным ценностям соответствует. Чаще происходит так — «вдруг позовут». Но если кандидат не доказал свою ценность, не пояснил, компетентен ли он в выбранной позиции, его просто не заметят.
Личный опыт
Дмитрий Колосов
маркетолог Getscreen.me
В сентябре я уволился с руководящей должности в силу профессионального выгорания. Решение было принято на эмоциях, поэтому заранее найти подходящий вариант трудоустройства не успел. Через какое-то время увидел интересную вакансию, откликнулся на нее, и меня пригласили на собеседование. Это был новый образовательный проект, и после длительного обсуждения с HR и руководителем последний так прямо и заявил: «У вас интересный опыт, но вы оверквалифайд, боюсь, вам будет не интересно решать наши задачи».
Возможно, это у них такой вежливый способ отказа, чтобы никого не обидеть, но, думаю, все дело в озвученных мною финансовых ожиданиях. Сейчас работаю в крупном международном стартапе, который разрабатывает ПО для удаленного доступа и вижу, что мне еще есть куда расти.
Татьяна Звенигородская
старший юрист Acsour
После получения диплома LL.M в Гамбургском университете в 2019 году мне было сложно найти работу. За плечами был уже довольно большой опыт работы начальником юридического отдела, поэтому юристом брать не хотели.
Я очень хотела устроиться во французскую фирму Aventel, которая занималась нефтехимической переработкой. Они меня не взяли, потому что «у меня там не будет развития», ведь я overqualified. Но я продолжила искать и в итоге устроилась в консалтинговую компанию Acsour.
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