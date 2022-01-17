Как обсуждать повышение зарплаты

Как подготовиться к разговору

Григорий Бахин

психолог

Есть несколько путей для разговора о зарплате. Первый — это идеальная картина мира, поговорить с прямым руководителем, обозначить объем работы, который вы выполнили, и обосновать определенную сумму на повышение своей зарплаты. Все зависит от компании, где-то открытый и честный диалог помогает, где-то не очень. Второй путь — это обходной. Можно поговорить с коллегами из HR, со знакомыми коллегами, с кем сложились хорошие отношения, и в целом уточнить, существуют ли повышения в компании, как оценивают персонал, на что делают ставку, узнать, есть ли бюджеты на выплату бонусов. В ряде компаний зарплата индексируется на 5–10 % автоматически в период ревью и оценки персонала — может раз в год или полгода.

Я всегда рекомендую, как в юридической практике, создавать прецедент. Чем раньше вы обозначите о своих амбициях на повышение, тем лучше. Но не стоит об этом кричать, стоит делать корректно и аккуратно, а самое важное — подтверждать повышение делом. Обычно на изменение зарплаты влияет выполнение сложного проекта, расширение зоны ответственности, внеурочная работа, проактивность. Вот последнее — самое важное. Фиксируйте все свои достижения и попробуйте их оценить, тянут они на прибавку или нет. Если вы являетесь обычным исполнителем «сходил — передал», то нужны дополнительные обоснования для повышения. Посмотрите в сторону коллег, имеет смысл взять совместный проект или принять участие в той деятельности, которая находится за пределами ваших полномочий. Грубо говоря, дополнительная нагрузка, особенно если она влияет на бизнес или оптимизирует процессы в компании, является дополнительным фактором при принятии решения.

С кем и когда говорить

Александра Борисова

эксперт «Актион Кадры и HR»

Обсуждать повышение зарплаты нужно со своим непосредственным руководителем. Прыгать через голову к вышестоящим — плохая идея, которая навлечет на вас только хейт начальника, а не плюс на зарплатную карту.

Когда именно просить прибавку, зависит от специфики компании и ее деятельности. Главное — объяснять ваши запросы реальными достижениями. «Устал, хочу прибавки» — не резон повысить вам зарплату. А вот «вместо 20 продаж за полгода я сделал 200» — показатель вашей вовлеченности и заинтересованности в работе. А такое, конечно, есть смысл простимулировать.

Поэтому требовать прибавку к зарплате логично, когда вы действительно сделали что-то хорошее и значимое. И желательно не один раз в порыве вдохновения, а систематически. Еще вариант: при приеме на работу вы договаривались о трех задачах, а теперь у вас их 33. Нечестно, что вы работаете за пол-отдела, а получаете как вы один. Есть смысл просить прибавку. В любом случае во время разговора о зарплате бейте цифрами и результатами, а не желаниями и ощущениями. Любой руководитель — человек логики и цифр. Абстрактные рассуждения о вашей полезности вряд ли убедят руководителя повысить зарплату.

Сумма зависит от возможностей компании, но не рекомендуем просить больше 10–15 %. Конечно, это зависит и от вашей ситуации: если работы стало в два раза больше, 10 % вас вряд ли удовлетворят. Если руководитель впечатлится вашим вкладом в деятельность компании, увеличит зарплату и на больший процент сам.