Как обсуждать повышение зарплаты Чтобы не поссориться с начальником и добиться своего
По данным опроса международной стаффинговой группы Ancor, 40 % сотрудников хотели бы, чтобы их зарплата была в два раза больше, 30 % хотят получать в полтора раза больше. При этом 28 % сотрудников надеются в этом году на ее увеличение. The Village узнал у экспертов, как и с кем заводить разговор о повышении оклада, что приводить в качестве аргументов и как действовать в случае отказа.
Как подготовиться к разговору
Григорий Бахин
психолог
Есть несколько путей для разговора о зарплате. Первый — это идеальная картина мира, поговорить с прямым руководителем, обозначить объем работы, который вы выполнили, и обосновать определенную сумму на повышение своей зарплаты. Все зависит от компании, где-то открытый и честный диалог помогает, где-то не очень. Второй путь — это обходной. Можно поговорить с коллегами из HR, со знакомыми коллегами, с кем сложились хорошие отношения, и в целом уточнить, существуют ли повышения в компании, как оценивают персонал, на что делают ставку, узнать, есть ли бюджеты на выплату бонусов. В ряде компаний зарплата индексируется на 5–10 % автоматически в период ревью и оценки персонала — может раз в год или полгода.
Я всегда рекомендую, как в юридической практике, создавать прецедент. Чем раньше вы обозначите о своих амбициях на повышение, тем лучше. Но не стоит об этом кричать, стоит делать корректно и аккуратно, а самое важное — подтверждать повышение делом. Обычно на изменение зарплаты влияет выполнение сложного проекта, расширение зоны ответственности, внеурочная работа, проактивность. Вот последнее — самое важное. Фиксируйте все свои достижения и попробуйте их оценить, тянут они на прибавку или нет. Если вы являетесь обычным исполнителем «сходил — передал», то нужны дополнительные обоснования для повышения. Посмотрите в сторону коллег, имеет смысл взять совместный проект или принять участие в той деятельности, которая находится за пределами ваших полномочий. Грубо говоря, дополнительная нагрузка, особенно если она влияет на бизнес или оптимизирует процессы в компании, является дополнительным фактором при принятии решения.
С кем и когда говорить
Александра Борисова
эксперт «Актион Кадры и HR»
Обсуждать повышение зарплаты нужно со своим непосредственным руководителем. Прыгать через голову к вышестоящим — плохая идея, которая навлечет на вас только хейт начальника, а не плюс на зарплатную карту.
Когда именно просить прибавку, зависит от специфики компании и ее деятельности. Главное — объяснять ваши запросы реальными достижениями. «Устал, хочу прибавки» — не резон повысить вам зарплату. А вот «вместо 20 продаж за полгода я сделал 200» — показатель вашей вовлеченности и заинтересованности в работе. А такое, конечно, есть смысл простимулировать.
Поэтому требовать прибавку к зарплате логично, когда вы действительно сделали что-то хорошее и значимое. И желательно не один раз в порыве вдохновения, а систематически. Еще вариант: при приеме на работу вы договаривались о трех задачах, а теперь у вас их 33. Нечестно, что вы работаете за пол-отдела, а получаете как вы один. Есть смысл просить прибавку. В любом случае во время разговора о зарплате бейте цифрами и результатами, а не желаниями и ощущениями. Любой руководитель — человек логики и цифр. Абстрактные рассуждения о вашей полезности вряд ли убедят руководителя повысить зарплату.
Сумма зависит от возможностей компании, но не рекомендуем просить больше 10–15 %. Конечно, это зависит и от вашей ситуации: если работы стало в два раза больше, 10 % вас вряд ли удовлетворят. Если руководитель впечатлится вашим вкладом в деятельность компании, увеличит зарплату и на больший процент сам.
Дмитрий Пучков
руководитель по развитию «Авито Работы»
Обычно люди испытывают неловкость и даже стыд при разговоре о повышении зарплаты или продвижении по карьерной лестнице. По этой причине многие обрывают такие мысли уже на корню. Они даже не решаются на подобные диалоги, а предпочитают просто сменить место работы или оставаться на уже занимаемой должности.
Получается палка о двух концах: подчиненный думает, что его не ценят и поэтому не повышают, а руководитель в свою очередь уверен, что если сотрудник не высказывается — значит его все устраивает, и беспокоиться тут не о чем. То есть основная проблема кроется в нехватке диалога между начальником и подчиненными, а также в отсутствии централизованного процесса обсуждения карьерного роста.
Чтобы избежать недопониманий и даже конфликтных ситуаций и помочь работникам преодолеть страх таких разговоров, компания должна предусматривать систему диалогов о карьерном росте, которые проводятся раз в полгода. Обычно на подобных встречах с работником обсуждаются его сильные и слабые стороны, сферы, в которых он хотел бы себя попробовать и реализоваться в рамках организации, и конечно, его зарплатные ожидания на предстоящий рабочий период.
Мария Орловская
коуч, управляющий партнер и основательница компании TeamSonance
Инициировать разговор с руководителем далеко не всегда правильно на тему «повышение зарплаты», даже если именно это является конечной целью сотрудника. Такая формулировка может дать почувствовать руководителю давление и поставить его в позицию сопротивления. Гораздо лучше попросить об обратной связи или о встрече один на один, чтобы получить совет о возможностях своего развития в компании. Здесь стоит иметь в виду, что, несмотря на то что вы сами можете очень высоко оценивать свою работу, руководитель может быть другого мнения. Если обратная связь будет положительной, то переход на обсуждение карьерного роста и повышения компенсации будет естественным. Хорошим заходом будет предложение руководителю рассказать о результатах работы и согласовать планы на будущее.
В крупных компаниях есть определенные периоды, когда повышаются зарплаты сотрудников. Чаще всего это начало финансового года. При этом бюджет подразделения с учетом увеличения начинает обсуждаться заранее, часто с сентября. А в декабре уже бывает сверстан и утвержден. Хорошо неформально разузнать, например, в финансовом или операционном отделе, в какой период в вашей компании начинает готовиться бюджет, чтобы приурочить разговор с руководителем к этому периоду. В противном случае, когда бюджет уже готов, повысить вам зарплату руководитель сможет, только отменив или уменьшив повышение другим сотрудникам. И придется ждать следующего периода бюджетирования.
Как вести разговор
Мария Орловская
На встрече начните с того, что попросите руководителя об обратной связи и совете. Если руководитель сам не спросит, предложите ему рассказать о том, что получилось хорошо, а что вызвало трудности за последнее время, поделитесь с ним своими идеями о том, как сделать процессы более эффективными. В разговоре надо продемонстрировать готовность взять большую ответственность, рассуждать о повышении эффективности в более широкой перспективе, нежели предполагают ваши должностные обязанности. Если речь о расширении полномочий не идет, то приведите аргументы в пользу того, что вы сейчас достойны большего.
Аргументы здесь могут быть разными. Некоторые руководители негативно воспринимают сравнение уровня оплаты в вашей компании с другими, видя в этом своего рода предательство. В моей практике неоднократно работал аргумент, который звучит как «мои доходы не покрывают мои затраты — мне необходимо думать о том, как я мог бы увеличить первую часть». При этом в ход могут идти отсылки к изменениям в личной жизни, таким как ипотека, женитьба или рождение ребенка.
Кейс
Область
международная IT-компания
Сотрудник
менеджер по продажам
Запрос:
Сотрудник работал в компании два года, и за это время зарплату ему ни разу не повышали. Ранее он пытался инициировать разговор о повышении, однако руководитель только обратил его внимание на то, что как продавец он может рассчитывать на комиссию, и в повышении отказал. Сотрудник попросил руководителя о встрече и об обратной связи. Он знал, что руководитель очень им доволен, поскольку в только что закончившемся квартале он закрыл на своем участке сделку, которой руководителю на хватало до плана. Сотрудник попросил руководителя об обратной связи и обозначил желание посоветоваться о своем развитии в компании.
Руководитель дал ему весьма положительную обратную связь и спросил, как он видит свое развитие в компании. Сотрудник рассказал о том, что в последнее время неоднократно помогал своим коллегам советом, как разрешить сложные ситуации с клиентом, использовал свои связи и знания для помощи новым сотрудникам. Также он поделился видением того, как можно было бы иначе структурировать продуктовые и сервисные сделки, чтобы получать большую выгоду для компании. Предложил на общественных началах попробовать провести пилотную продажу такой комплексной сделки. В завершении разговора сотрудник рассказал, что в его семье ожидается прибавление, он взял ипотеку и очень заинтересован в том, чтобы увеличить свой доход.
Результат:
Получено повышение в грейде, доход увеличился на 30 %, сотрудника назначили руководителем проекта, у него появилась команда в подчинении.
Какие доводы не стоит приводить
Анна Шимилис
HR Business Partner в Skyeng
Это точно не история про шантаж. Позиция «либо вы повышаете зарплату, либо я увольняюсь» не приведет вас к успеху. Она, скорее, продемонстрирует вашу нелояльность. Поставьте себя на место руководителя, представьте, как бы вы ощутили себя в такой ситуации. В таком положении сделать шаг в вашу сторону наверняка было бы сложнее. Всегда стоит оставаться в режиме открытого и честного диалога. Ведь ваше развитие и инвестиция ваших знаний, навыков и времени в компанию — обоюдный приоритет.
Также не стоит говорить о том, что ваш коллега получает больше, и делать это главным аргументом вашего финансового роста. Это как минимум может быть расценено как нарушение политики конфиденциальности. Приводите аргументы, опираясь на вашу личную ценность, ваши достижения, задачи, планы и роль.
Точно не стоит обижаться или вставать в жесткую позицию. Надо помнить, что не всегда с первого раза получается достичь идеальных условий, которые вы запланировали. Перед встречей важно эмоционально настроиться. Подготовьте себя к тому, что результат может быть не таким, на какой вы рассчитывали. Но главное — продолжать делать шаги на пути к желаемому будущему. Каждый такой шаг — это уже ваша огромная победа.
Стоит ли называть конкретные цифры? Тут все зависит от того, кому как удобнее воспринимать данные. Кому-то проще рассуждать с позиции процента: ваш доход увеличится на определенный процент. Кому-то проще рассуждать с позиции цифр: ваша зарплата сейчас Х, а станет Y. Здесь все зависит от ваших взаимоотношений с руководителем. Сделайте это обсуждение максимально комфортным для вас обоих.
Что делать, если вам отказали
Ольга Петровская
директор департамента «Финансы и аудит» Cornerstone
Предположим, вы все сделали правильно, но получили отказ. Ни в коем случае не стоит расстраиваться и чувствовать поражение. Во-первых, вы уже инициировали эту тему. Вы уже дали понять руководителю, что текущее положение вас не устраивает. Если он отвечает, что пока повышение невозможно, четко уточните, что вам нужно сделать, чтобы это стало возможным (получить доп. образование, прокачать какие-то навыки, получить сертификат), и когда вы можете вернуться к этому разговору.
По итогам разговора лучше написать руководителю короткое письмо: «Благодарю за встречу и содержательный разговор. Правильно ли я понял, что к такой-то дате мы сможем вернуться к вопросу о повышении зарплаты до желаемой суммы при выполении мной таких-то действий (здесь следует написать те аргументы, которые привел работодатель)».
К сожалению, многие руководители через три-шесть месяцев и не вспомнят то, что говорили. И не всегда из-за того, что не хотят вспоминать, а часто они бывают так перегружены работой, что не могут физически все держать в голове. Кроме того, вы не единственный сотрудник, который обращается с подобным вопросом.
Как быть, если вы со своей стороны выполнили все пожелания, но ответ опять отрицательный? Начинайте смотреть варианты. На рынке много примеров, когда кандидаты уходили из своей компании, потом возвращались, но уже с существенным ростом зарплаты. У многих работодателей срабатывает принцип «у соседа в огороде трава зеленее». И помните, что как карьера сама себя не построит, так и зарплата сама себя не увеличит. Если вы недовольны ее уровнем — не ждите, когда руководителя озарит вам ее поднять. Будьте проактивны, инициируйте и поднимайте вопросы сами.
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