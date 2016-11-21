Самый большой челлендж, когда оказываешься фрилансером, — из уравнения изымается СМС о поступлении денег, которые бухгалтерия заботливо перечисляет тебе два раза в месяц. Всеми своими доходами ты ныне управляешь сам, и это вносит элемент хаоса вообще во все области жизни. Поэтому я все-таки активно защищаю модель диверсификации доходов: когда часть из них — пусть маленький, но регулярный фикс по трудовому договору или договору ГПХ, а часть — переменная от разовых заказов, которых иногда может быть много, а иногда — не очень. Если у тебя есть постоянный договор с работодателем и привязанная к этому зарплата, то ты, по крайней мере, не будешь переживать, что останешься без штанов в этом месяце.

Я, например, устроена на полставки в агентстве Comunica копирайтером. Такая работа позволяет собирать внушительное портфолио из нормальных клиентов (с которыми фрилансер — вольный стрелок обычно не работает в силу своего небольшого размера) и регулярно получать небольшой стабильный доход, на который можно рассчитывать. Но все же от 50 до 80 % месячных доходов мне приносят договоры подряда, которым я занимаюсь как ИП — делаю компаниям PR, контент-маркетинг и копирайтинг.

Может, фриланс и выглядит очень привлекательно, но прежде чем кидаться в этот омут с головой, надо получить банальные предпринимательские навыки — заключения договоров, ведения личного бюджета, построения денежных потоков, общения с налоговой и ведения первички. Иначе можно работать бесконечно, а в финансах будет зияющая дыра. Моей главной проблемой в самом начале была именно первичка — когда ты неправильно выставляешь акты или просто постоянно забываешь их выставить. В результате у тебя образуется кассовый разрыв, когда работу ты сделал, а деньги тебе не отдали и не отдадут еще месяц, потому что бухгалтер ушла в отпуск или генеральный директор уехал в длительную командировку на другой конец света, а без его подписи бухгалтерия тебе ничего не переведет.

От каждого поступления на счет я отчисляю 10 % на депозит. И неважно — три это тысячи рублей или 300 тысяч. Остановлюсь, когда соберу сумму, равную средним (не минимальным!) расходам за полгода. Считается, что именно шесть месячных расходов помогут продержаться на плаву, если что-то пошло не так.

Ну и самое главное, что фрилансер может сделать, чтобы оградить себя от кассовых разрывов, — это работать официально по договору и прописывать в договоре пункты про задержки платежей. У меня, например, в последних договорах прописано, что при задержке платежа в 30 дней заказчик должен будет выплатить проценты, равные ключевой ставке ЦБ. Так, по крайней мере, можно будет аккуратненько напомнить заказчику — мол, я не тороплю, но вы помните, что у нас в договоре проценты прописаны за несвоевременную оплату? Поэтому мои заказчики обычно сильно не задерживают гонорары. Надеюсь, так будет и дальше.