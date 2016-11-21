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Лайфхак21 ноября 2016

Фрилансеры — о том, как распоряжаться нестабильными доходами Люди, которые не получают зарплату, рассказывают о том, как ведут личный бюджет

РедакторАнна Соколова

The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске — фрилансеры. Их доходы часто бывают нестабильными, успешные месяцы могут смениться простоем, а клиенты внезапно задержать оплату или вообще отказаться платить. Мы попросили их рассказать, как они управляют своими финансами.

Розалия Каневская

пиарщик, создатель блога mediabitch.ru

Самый большой челлендж, когда оказываешься фрилансером, — из уравнения изымается СМС о поступлении денег, которые бухгалтерия заботливо перечисляет тебе два раза в месяц. Всеми своими доходами ты ныне управляешь сам, и это вносит элемент хаоса вообще во все области жизни. Поэтому я все-таки активно защищаю модель диверсификации доходов: когда часть из них — пусть маленький, но регулярный фикс по трудовому договору или договору ГПХ, а часть — переменная от разовых заказов, которых иногда может быть много, а иногда — не очень. Если у тебя есть постоянный договор с работодателем и привязанная к этому зарплата, то ты, по крайней мере, не будешь переживать, что останешься без штанов в этом месяце.

Я, например, устроена на полставки в агентстве Comunica копирайтером. Такая работа позволяет собирать внушительное портфолио из нормальных клиентов (с которыми фрилансер — вольный стрелок обычно не работает в силу своего небольшого размера) и регулярно получать небольшой стабильный доход, на который можно рассчитывать. Но все же от 50 до 80 % месячных доходов мне приносят договоры подряда, которым я занимаюсь как ИП — делаю компаниям PR, контент-маркетинг и копирайтинг.

Может, фриланс и выглядит очень привлекательно, но прежде чем кидаться в этот омут с головой, надо получить банальные предпринимательские навыки — заключения договоров, ведения личного бюджета, построения денежных потоков, общения с налоговой и ведения первички. Иначе можно работать бесконечно, а в финансах будет зияющая дыра. Моей главной проблемой в самом начале была именно первичка — когда ты неправильно выставляешь акты или просто постоянно забываешь их выставить. В результате у тебя образуется кассовый разрыв, когда работу ты сделал, а деньги тебе не отдали и не отдадут еще месяц, потому что бухгалтер ушла в отпуск или генеральный директор уехал в длительную командировку на другой конец света, а без его подписи бухгалтерия тебе ничего не переведет.

От каждого поступления на счет я отчисляю 10 % на депозит. И неважно — три это тысячи рублей или 300 тысяч. Остановлюсь, когда соберу сумму, равную средним (не минимальным!) расходам за полгода. Считается, что именно шесть месячных расходов помогут продержаться на плаву, если что-то пошло не так.

Ну и самое главное, что фрилансер может сделать, чтобы оградить себя от кассовых разрывов, — это работать официально по договору и прописывать в договоре пункты про задержки платежей. У меня, например, в последних договорах прописано, что при задержке платежа в 30 дней заказчик должен будет выплатить проценты, равные ключевой ставке ЦБ. Так, по крайней мере, можно будет аккуратненько напомнить заказчику — мол, я не тороплю, но вы помните, что у нас в договоре проценты прописаны за несвоевременную оплату? Поэтому мои заказчики обычно сильно не задерживают гонорары. Надеюсь, так будет и дальше.

Алена Гмызина

фрилансер

Я работаю как фрилансер, занимаюсь организацией корпоративных мероприятий, пиаром и маркетингом уже несколько лет. Мероприятия — история преимущественно сезонная, основная нагрузка зимой (Новый год) и летом (различные тимбилдинги), а вот осенью и весной — как повезет.

Организую доходы так: во-первых, в портфолио есть несколько постоянных клиентов, которые ежегодно заказывают корпоративы или конференции на протяжении нескольких лет. Во-вторых, есть несколько дружественных агентств, которые охотно приглашают меня на подрядные работы, но это всегда история непрогнозируемая.
В-третьих, если понимаю, что надвигается длинная пауза, начинаю продвигать себя и притягивать новых клиентов.

Мне также пришлось диверсифицировать свою деятельность и заниматься не только мероприятиями, а также смежными проектами по маркетингу и пиару в абонентском формате, благо образование и профессиональный опыт позволяют. Не скрою, бывают проблемы с выплатами от клиентов, особенно сейчас, в не самые простые времена.

Работа с задержками выплат — история монотонная. Стараюсь договариваться, идти навстречу по прогнозируемым отсрочкам. Если задержка сильно нарушает мои планы и условия договоренностей, беру измором: звоню каждый день, пишу настойчиво письма и СМС, однажды пришлось даже явиться в бухгалтерию клиента — правда, не с угрозами, а с тортом, чтобы пролоббировать мою выплату вперед многих. Сработало! Посему рекомендую фрилансерам в любой отрасли иметь пару «дойных коров», которые приносят основной доход, тогда вся остальная деятельность воспринимается как бонусная.

Эмма Каирова

переводчик, редактор

Нестабильность и непредсказуемость доходов — главный минус фриланса. Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что я не могу взять и купить все, что захочу (даже если нужная сумма есть), и что заначка на черный день необходима не только параноикам и пессимистам. Теперь у меня есть домашняя бухгалтерия, бюджет и несколько накопительных счетов.

Программа Sanuel Family Pro позволяет вести учет доходов и расходов, составлять бюджеты, строить финансовые планы. И ругается, когда вылезаешь за их рамки.
Из ее отчетов я узнала, сколько стоит мой месячный прожиточный минимум: еда, коммуналка, связь и интернет, транспорт, аптека и взносы в ПФР — сумму за год поделила на 12 месяцев. Минимум удержит на плаву в черный день, его нужно заначить. Все неизбежные и заранее известные платежи — взносы в ПФР, хостинг, банковские услуги, интернет, коммуналка, подарки близким и т. п. — вносятся в бюджет. По возможности раскидываются равномерно по месяцам. Средние суммы расходов на еду и развлечения желательно тоже — бюджет сообщит, если увлечетесь.

За девять лет фриланса я не помню перерыва в работе больше месяца, но отложить решила на три-шесть — так спокойнее. Для этого завела накопительный счет и, пока были свободные деньги, перевела на него большую часть требуемой суммы, остальное сложилось за несколько месяцев из 3 % от всех доходов. Экономисты уверяли, что именно столько незаметно для качества жизни может отложить человек, убежденный, что ему нечего откладывать. Они оказались правы. Деньги из заначки — только на черный день.

Поскольку фрилансерам не полагается оплачиваемый отпуск и больничный, а отдыхать и лечиться нам все равно нужно, у меня есть еще два счета: «Отпуск» и «Больничный». Отпуск заранее планируется, необходимая сумма делится на количество оставшихся месяцев. Не собрали — отпуск придется отложить или перенести на дачу. В «Больничном» — прожиточный минимум на три недели. Если болезнь затянулась дольше — это уже «черный день», можно взять из заначки (но потом вернуть!). Остальные накопления — целевые: новый комп, ремонт или машина. Кредиты и кредитки — не для фрилансеров. Хорошо, что нам их чаще всего и не дают.

Очень желательно, чтобы после всех трат оставалось еще хотя бы 10 % свободных денег — на непредвиденные расходы. Если в конце месяца денег остается мало, стоит посмотреть, где можно оптимизироваться. Или реже отказывать заказчикам со скучными проектами.

Денис Корнилов

графический дизайнер, исполнитель онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com в категории «Дизайн»

Создайте собственную бухгалтерскую отчетность в виде обыкновенной таблицы, где учитываются основные доходы и расходы. Добавляйте туда свои задачи, пишите, какова будет прибыль. С помощью формул легко посчитать доход и расход, а сам формат таблицы поможет быть дисциплинированным. Обязательно введите графу, где будет указана сумма, которую вы готовы потерять в случае форс-мажорных обстоятельств. Если вы исправно ведете таблицу, то наглядно увидите, на что ушли ваши средства, — всегда находятся лишние траты. Пересмотрите свои расходы.

Старайтесь откладывать порядка 20 % от ежемесячного заработка и никогда не опускайтесь ниже 10 %. Эти деньги стоит придержать — например, положите их на депозитный счет, с которого нельзя будет снять, и получайте проценты. Если сломается ноутбук или месяц окажется не очень прибыльным, подушка всегда выручит вас. Если нет дохода, нужно смириться: иногда месяц можно сидеть без денег. К таким ситуациям, работая на фрилансе, надо относиться спокойно, не паниковать, быть морально к ним готовым. При этом максимально сократите расходы — это позволяет удержаться на плаву. Обойдитесь в трудном месяце минимумом: оплатите аренду жилья, продукты, интернет для работы. Даже с арендодателем можно договориться о переносе платы, главное — держите слово и обязательно заплатите.

Сделайте работу над ошибками. Очень важно понимать, почему упали доходы или не было заказов, — важно проанализировать проблемы и не совершать прошлых ошибок. Безусловно, нестабильное финансовое положение несет за собой шаткое психологическое состояние: это влияет на самооценку, мировоззрение, однако поверьте — желания вернуться в офис даже в такие моменты у меня не возникало.

Напишите на листке бумаги необходимую сумму, которую вы хотите получить за неделю. После укажите все возможные способы, которые помогут заработать эти деньги. Так вы легко сгенерируете идею и с удовольствием ее воплотите.

Полезной для прочтения будет книга Клейсона Джорджа «Самый богатый человек в Вавилоне». Она в увлекательной форме даст практические советы о том, как сохранить, преумножить и правильно распорядиться своим финансовым состоянием.

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