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Новости13 марта 2017

В России отзовут более 43 тысяч автомобилей Škoda Под отзыв попадут автомобили, проданные с 2012 по 2016 годы

РедакторРоман Чернянский

ООО «Фольксваген Груп Рус» — официальный представитель Škoda в России — отзывает более 43 тысяч автомобилей моделей Škoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попадут автомобили, проданные с 2012 по 2016 годы. Причиной отзыва автомобилей с семиступенчатой коробкой передач DSG стало повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме, которое приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.

Владельцам отозванных автомобилей рекомендуется посетить сервисные центры Škoda для установки обновленного программного обеспечения. «Вся процедура занимает не более часа и является бесплатной для наших клиентов» — сообщается в пресс-релизе компании «Škoda Auto Россия». В компании также подчеркнули, что неисправность не несет угрозы безопасности водителя и пассажиров и не может привести к аварийной ситуации.

VIN-коды автомобилей, попадающих под отзыв, опубликованы на сайте Росстандарта (.pdf).

 В феврале Росстандарт также сообщил об отзыве 135,2 тысячи автомобилей Honda и 323 автомобилей Acura RDX.

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Комментарии

1 комментарий
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Eevga

Мне кажется, подобную информацию было бы уместно и на сайте официала https://used.autopraga.ru/ продублировать

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