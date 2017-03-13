ООО «Фольксваген Груп Рус» — официальный представитель Škoda в России — отзывает более 43 тысяч автомобилей моделей Škoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попадут автомобили, проданные с 2012 по 2016 годы. Причиной отзыва автомобилей с семиступенчатой коробкой передач DSG стало повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме, которое приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.

Владельцам отозванных автомобилей рекомендуется посетить сервисные центры Škoda для установки обновленного программного обеспечения. «Вся процедура занимает не более часа и является бесплатной для наших клиентов» — сообщается в пресс-релизе компании «Škoda Auto Россия». В компании также подчеркнули, что неисправность не несет угрозы безопасности водителя и пассажиров и не может привести к аварийной ситуации.

VIN-коды автомобилей, попадающих под отзыв, опубликованы на сайте Росстандарта (.pdf).