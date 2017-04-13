Министерство культуры и проект «Культура.РФ» разработали мобильное приложение Artefact, которое позволяет российским музеям создавать контент в формате дополненной реальности. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«AR — идеальная среда, ведь в ней можно показать то, что недоступно в реальности: утерянные фрагменты, вид объекта до реставрации. Достаточно просто навести камеру смартфона на объект», — пояснил советник министра культуры Вадим Ваньков.

Приложение представляет собой интерактивный гид по выставкам, в котором технология дополненной реальности и система распознавания изображений позволяют получить дополнительную информацию об экспонатах.