Вход в Третьяковскую галерею на Крымском Валу 16 апреля будет бесплатным Бесплатный вход предусмотрен в День исторического и культурного наследия Москвы
В День исторического и культурного наследия Москвы 16 апреля можно будет бесплатно посетить отдельные экспозиции и выставки Третьяковской галереи. Об этом сообщили в пресс-службе Третьяковки.
Вход будет бесплатным на постоянную экспозицию и временные выставки Третьяковской галереи на Крымском Валу (кроме выставки «Оттепель»), а также в Музей-квартиру А. М. Васнецова и Музей-мастерскую А. С. Голубкиной.
Дни исторического и культурного наследия Москвы пройдут 16 апреля и 20 мая. В эти дни можно будет попасть в ранее закрытые старинные особняки и усадьбы столицы на экскурсии. Всего с 12 апреля по 31 мая пройдет более 100 мероприятий, включая экскурсии, квесты и лекции.
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