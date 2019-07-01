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Новости1 июля 2019

Водителям BlaBlaCar хотят запретить совершать в день более двух поездок с пассажирами Минтранс разработал правила работы сервисов карпулинга, поддержав запрет на наличный расчет

РедакторРоман Чернянский

Министерство транспорта разработало правила работы сервисов карпулинга, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». С законопроектом ведомства ознакомился «Коммерсантъ».

Авторы документа предложили позволить заниматься такими перевозками водителям с правами категории B и стажем не менее двух лет. За сутки разрешат организовывать две поездки, в каждую из которых можно взять не более пяти попутчиков. Если водитель совершит коммерческую перевозку, его аккаунт в онлайн-агрегаторе предлагают блокировать.

Документ также запрещает водителям брать плату за перевозку наличными. С подобной инициативой еще прошлым летом выступал московский департамент транспорта, который предлагал штрафовать нарушителей на 5 тысяч рублей.

Максимальный размер оплаты должно определить правительство с учетом цены топлива и проезда по платным автодорогам. Вместе с тем проект предполагает административную ответственность для владельцев онлайн-сервисов, которые не уведомят Ространснадзор перед началом работы.

Представитель вице-премьера Максима Акимова отметил, что в правительство законопроект еще не внесли. По данным «Коммерсанта», документ направили членам рабочей группы, занимающейся урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.

Прошлым летом правительство начало разрабатывать правила карпулинга по просьбе французского BlaBlaCar, столкнувшегося с угрозой блокировки из-за обвинений в нелегальных перевозках. Московский департамент транспорта предложил признать карпулинг услугой, с которой должны взиматься налоги. В свою очередь, Минэкономразвития и сервисы карпулинга призвали освободить водителей от налогообложения.

Источник: «Коммерсантъ»

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