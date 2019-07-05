16 100

рублей будет стоить самый дешевый билет

на Hyperloop между Москвой и Петербургом

Таким образом, минимальная стоимость билета составит 12,7 % от месячных доходов среднего москвича и 17,6 % — среднего петербуржца. При этом такая оценка заложена для проекта с двумя трубами и капсулой на 40 пассажиров.

Без господдержки самый дешевый билет обойдется уже в 27,5 тысячи рублей, а при строительстве только одной трубы с капсулой на 28 пассажиров — от 31,6 до 48,9 тысячи рублей в зависимости от наличия господдержки. Чтобы проект окупился, системой ежедневно должны пользоваться 2,4–7,6 % богатейших людей России, подсчитали эксперты.

Специалисты рассматривали проект, при котором скорость движения составит 1,2 тысячи километров в час, а общее время в пути — 33 минуты. Минимальный интервал движения — 6 минут, с которым предполагается отправлять по одной капсуле в обе стороны по двухтрубной магистрали и по три — по однотрубной.

Принцип Hyperloop — движение капсулы по рельсу в вакуумной трубе — предложил Илон Маск для участка между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско в 2012 году.

The Village рассказывал, как в мире пытаются воплотить в реальность проект сверхскоростного транспорта от Маска.