Во сколько обойдется билет на Hyperloop между Москвой и Петербургом? Проект смогли бы окупить только миллионеры
Институт проблем естественных монополий оценил, во сколько обойдется строительство системы Hyperloop между Москвой и Санкт-Петербургом.
1 180 000 000 000
рублей придется потратить на строительство
Hyperloop между Москвой и Петербургом
В минимальной конфигурации с одной трубой Hyperloop выйдет даже дешевле высокоскоростной магистрали, проект которой активно обсуждают в правительстве с апреля и который оценивают в 1,5 триллиона рублей. При этом строительство двух труб Hyperloop потребует уже 3,25 триллиона рублей.
В то же время цена билета на Hyperloop окажется неподъемной для среднего пассажира даже при масштабной господдержке проекта.
16 100
рублей будет стоить самый дешевый билет
на Hyperloop между Москвой и Петербургом
Таким образом, минимальная стоимость билета составит 12,7 % от месячных доходов среднего москвича и 17,6 % — среднего петербуржца. При этом такая оценка заложена для проекта с двумя трубами и капсулой на 40 пассажиров.
Без господдержки самый дешевый билет обойдется уже в 27,5 тысячи рублей, а при строительстве только одной трубы с капсулой на 28 пассажиров — от 31,6 до 48,9 тысячи рублей в зависимости от наличия господдержки. Чтобы проект окупился, системой ежедневно должны пользоваться 2,4–7,6 % богатейших людей России, подсчитали эксперты.
Специалисты рассматривали проект, при котором скорость движения составит 1,2 тысячи километров в час, а общее время в пути — 33 минуты. Минимальный интервал движения — 6 минут, с которым предполагается отправлять по одной капсуле в обе стороны по двухтрубной магистрали и по три — по однотрубной.
Принцип Hyperloop — движение капсулы по рельсу в вакуумной трубе — предложил Илон Маск для участка между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско в 2012 году.
The Village рассказывал, как в мире пытаются воплотить в реальность проект сверхскоростного транспорта от Маска.
Читайте также:
Из Петербурга в Москву за 36 минут: Для чего нам Hyperloop The Village изучил, как в мире пытаются воплотить в реальность проект сверхскоростного транспорта от Илона Маска
По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса»
Пока компания тестирует пять машин
По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса» Пока компания тестирует пять машин
Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий
Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good
Комментарии
Уж лучше пару часов на каком нибудь японском, но за вменяемые деньги!
Тэги
Бренды
Прочее