27 января, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости5 июля 2019

Во сколько обойдется билет на Hyperloop между Москвой и Петербургом? Проект смогли бы окупить только миллионеры

РедакторРоман Чернянский

Институт проблем естественных монополий оценил, во сколько обойдется строительство системы Hyperloop между Москвой и Санкт-Петербургом.

1 180 000 000 000

рублей придется потратить на строительство
Hyperloop между Москвой и Петербургом

В минимальной конфигурации с одной трубой Hyperloop выйдет даже дешевле высокоскоростной магистрали, проект которой активно обсуждают в правительстве с апреля и который оценивают в 1,5 триллиона рублей. При этом строительство двух труб Hyperloop потребует уже 3,25 триллиона рублей.

В то же время цена билета на Hyperloop окажется неподъемной для среднего пассажира даже при масштабной господдержке проекта.

16 100

рублей будет стоить самый дешевый билет
на Hyperloop между Москвой и Петербургом

Таким образом, минимальная стоимость билета составит 12,7 % от месячных доходов среднего москвича и 17,6 % — среднего петербуржца. При этом такая оценка заложена для проекта с двумя трубами и капсулой на 40 пассажиров.

Без господдержки самый дешевый билет обойдется уже в 27,5 тысячи рублей, а при строительстве только одной трубы с капсулой на 28 пассажиров — от 31,6 до 48,9 тысячи рублей в зависимости от наличия господдержки. Чтобы проект окупился, системой ежедневно должны пользоваться 2,4–7,6 % богатейших людей России, подсчитали эксперты.

Специалисты рассматривали проект, при котором скорость движения составит 1,2 тысячи километров в час, а общее время в пути — 33 минуты. Минимальный интервал движения — 6 минут, с которым предполагается отправлять по одной капсуле в обе стороны по двухтрубной магистрали и по три — по однотрубной.

Принцип Hyperloop — движение капсулы по рельсу в вакуумной трубе — предложил Илон Маск для участка между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско в 2012 году.

The Village рассказывал, как в мире пытаются воплотить в реальность проект сверхскоростного транспорта от Маска.

Share
4
скопировать ссылку

Читайте также:

Из Петербурга в Москву за 36 минут: Для чего нам Hyperloop
Из Петербурга в Москву за 36 минут: Для чего нам HyperloopThe Village изучил, как в мире пытаются воплотить в реальность проект сверхскоростного транспорта от Илона Маска
5
Из Петербурга в Москву за 36 минут: Для чего нам Hyperloop

Из Петербурга в Москву за 36 минут: Для чего нам Hyperloop The Village изучил, как в мире пытаются воплотить в реальность проект сверхскоростного транспорта от Илона Маска

По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса»

Пока компания тестирует пять машин

1

По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса» Пока компания тестирует пять машин

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

0

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

В Москве создадут сеть зарядных станций для электротранспорта

Около 300 точек появятся к 2023 году

0

В Москве создадут сеть зарядных станций для электротранспорта Около 300 точек появятся к 2023 году

Комментарии

4 комментария
Показать все
В
Влад

Уж лучше пару часов на каком нибудь японском, но за вменяемые деньги!

#
0
Комментировать

Тэги

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Самые интересные события грядущей недели

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Первая полоса

Самые интересные события грядущей недели
Самые интересные события грядущей неделиКинопоказы, выставки, лекции и концерты
1
Самые интересные события грядущей недели

Самые интересные события грядущей недели Кинопоказы, выставки, лекции и концерты

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
0
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?
Какие новые способы увольнения появились сейчас?Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте
0
Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Какие новые способы увольнения появились сейчас? Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова
0
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
0
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
0
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
1
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчасОт дизайнерской одежды до пельменей
2
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас От дизайнерской одежды до пельменей

Как приготовить рамен
Как приготовить раменГлавное блюдо японской кухни
0
Как приготовить рамен

Как приготовить рамен Главное блюдо японской кухни

Как начать вести совместный бюджет
Как начать вести совместный бюджетМожно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы
1
Как начать вести совместный бюджет

Как начать вести совместный бюджет Можно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы

Что смотреть в главных московских музеях
Что смотреть в главных московских музеяхОткрывшихся после локдауна
0
Что смотреть в главных московских музеях

Что смотреть в главных московских музеях Открывшихся после локдауна

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортажThe Village собрал самые яркие кадры акции в столице
1
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж The Village собрал самые яркие кадры акции в столице

Митинги в поддержку Алексея Навального
Митинги в поддержку Алексея НавальногоКак люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера
1
Митинги в поддержку Алексея Навального

Митинги в поддержку Алексея Навального Как люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодняТотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных
2
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня Тотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализмЧто читать, слушать и смотреть на этой неделе
0
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм Что читать, слушать и смотреть на этой неделе

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО
0
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
0
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
0
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета
Как готовят блюда для кулинарии супермаркетаОт проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине
0
Как готовят блюда для кулинарии супермаркета

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
0
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Подпишитесь на рассылку