Средняя зарплата в Екатеринбурге и Свердловской области Свердловскстат поделился новыми данными по заработку на Урале
Свердловскстат опубликовал новые данные по заработку в Екатеринбурге и области. По данным специалистов, за последний год на Урале среднемесячный заработок вырос на 8,5 %.
41 700
рублей в среднем получает
один работающий житель Екатеринбурга и области
Самая высокая средняя зарплата оказалсь у сотрудников финансовой и страховой сферы — 62 200 рублей, на втором месте — ученые, которые занимаются научными исследованиями и разработками со ставкой 60 400 рублей. Самая маленькая зарплата найдена на предприятиях общественного питания и в гостиницах — 24 200 рублей в месяц.
За прошедший год средняя зарплата упала только в сферах культуры и организации досуга, спорта и научных разработок — в остальных она осталась неизменной или выросла.
Источник: Свердловскстат