Средняя зарплата в Екатеринбурге и Свердловской области

Свердловскстат опубликовал новые данные по заработку в Екатеринбурге и области. По данным специалистов, за последний год на Урале среднемесячный заработок вырос на 8,5 %.

41 700 рублей в среднем получает

один работающий житель Екатеринбурга и области

Самая высокая средняя зарплата оказалсь у сотрудников финансовой и страховой сферы — 62 200 рублей, на втором месте — ученые, которые занимаются научными исследованиями и разработками со ставкой 60 400 рублей. Самая маленькая зарплата найдена на предприятиях общественного питания и в гостиницах — 24 200 рублей в месяц.

За прошедший год средняя зарплата упала только в сферах культуры и организации досуга, спорта и научных разработок — в остальных она осталась неизменной или выросла.