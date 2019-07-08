Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии» Адреса готовых объектов уральского фестиваля граффити и уличного искусства
С 5 по 7 июля в Екатеринбурге прошел десятый фестиваль граффити и уличного искусства «Стенограффия», в котором приняли участие русские райтеры и зарубежные художники. Фактически, фестиваль еще не закончился и над некоторыми работами продолжают трудиться авторы и волонтеры. Но большинство объектов уже готовы удивлять горожан и взрывать инстаграм. The Village публикует гид по работам, которые были закончены к 8 июля, и адресам, по которым до конца недели можно встретить художников.
Готовые работы
«Дисперсия #5»
Автор: Артем Стефанов
Адрес: ул. Шарташская, 9
Столичный художник и бывший участник Zuk Club Артем приехал еще до начала фестиваля и закончил свою стенку уже к официальному старту. Плавный и заглюченный переход из одного цвета в другой уже заставляет некоторых горожан отвлечься от смартфонов, проезжая мимо этого дома.
Киоск
Автор: Максим Реванш
Адрес: ул. Луначарского, 87
Рядом с работой Артема Стефанова уральский автор Максим Реванш продолжил серию городских паттернов. Его граффити можно увидеть только ночью или ранним утром, когда киоск закрыт.
YouTube
Автор: Ampparito
Адрес: ул. Краснолесья, 139
Взломщик общественного пространства Ampparito из Испании сделал работу, на которую хочется нажать, особенно если опубликовать ее фотографию с правильного ракурса. Работа этого же автора готова и на Сакко и Ванцетти, 102, но «Стенограффия» не спешит раскрывать, зачем автор захотел заглючить кусок дома.
Барельеф Донателло
Авторы: Мария Хардикова и Вячеслав Белов
Адрес: ул. 8 марта, 22/1
Художники из Ростова подарили городу огромный барельеф. Работа представляет собой фрагмент кантории Донателло с изображением пляшущих младенцев-ангелов. Проект реализован на стене с трещинами и сколами, что добавляет арт-объекту реалистичности.
Космические игрушки
Автор: Fanakapan
Адрес: ул. Попова, 9
Британский художник, который не любит показывать свое лицо, закончил свою работу еще в субботу, но в воскресенье решил отточить несколько деталей. Фанакапан рисует объем и смотрит на детали вокруг, создавая в своих рисунках естественное отражение. Перед вылетом автор внезапно решил сделать еще один рисунок и подарил горажанам более привычную для себя работу — воздушный шарик в форме цветка на прощание. Ее можно найти на огромном кубе на пересечении улиц Вайнера и Попова.
Стройте мосты, а не стены
Авторы: Benny Nast и команда Labor Fou
Адрес: ул. Кузнецова, 2Б
Звездная Исеть
Авторы: Команда «Стенограффии»
Адрес: Плотинка, городская набережная
Работы в процессе создания
Манифест Малевича
Автор: Покрас Лампас
Адрес: Площадь первой пятилетки
Каллигрофутурист продолжает перекрывать Уралмаш и должен закончить с минуты на минуту. Покрас пишет цитату из манифеста Казимира Малевича на поверхности в 6 686 квадратных метров, стилизуя ее под один из рисунков супрематиста, в чем ему помогают 20 волонтеров.
Пара
Автор: Zesar
Адрес: ул. Химиков, 4
Художник прилетел в Екатеринбург из Испании, для него это первый визит в Россию. Цезарь уже успел подружиться с горожанами, пройтись по заведениям города и даже отведать местной шаурмы, которая его вполне устроила. А работу свою он посвятил взаимоотношениям между людьми.
А еще
В рамках десятой «Стенографии» еще один киоск превратится в произведение искусства. В этом поможет давний друг фестиваля, самарский художник Денис Vertigo. Советуем прогуляться на Луначарского, 136 до торговой точки №73.
На Ленина, 49, во дворе Дома Печати, до вторника
фотографии: обложка, 26, 27, 34 – 40, 48 –51, 55 — Григорий Постников, 1, 2 — Олег Ковалюк, 3 – 25, 34 – 36, 41 – 43, 47 — Дмитрий Чабанов, 28 – 33, 44 – 46, 52 – 54 — Алексей Колчин