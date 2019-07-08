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Фоторепортаж8 июля 2019

Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии» Адреса готовых объектов уральского фестиваля граффити и уличного искусства

Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии»
РедакторАлексей Шахов

С 5 по 7 июля в Екатеринбурге прошел десятый фестиваль граффити и уличного искусства «Стенограффия», в котором приняли участие русские райтеры и зарубежные художники. Фактически, фестиваль еще не закончился и над некоторыми работами продолжают трудиться авторы и волонтеры. Но большинство объектов уже готовы удивлять горожан и взрывать инстаграм. The Village публикует гид по работам, которые были закончены к 8 июля, и адресам, по которым до конца недели можно встретить художников.

Готовые работы

«Дисперсия #5»

Автор: Артем Стефанов

Адрес: ул. Шарташская, 9

Столичный художник и бывший участник Zuk Club Артем приехал еще до начала фестиваля и закончил свою стенку уже к официальному старту. Плавный и заглюченный переход из одного цвета в другой уже заставляет некоторых горожан отвлечься от смартфонов, проезжая мимо этого дома.

Киоск

Автор: Максим Реванш

Адрес: ул. Луначарского, 87

Рядом с работой Артема Стефанова уральский автор Максим Реванш продолжил серию городских паттернов. Его граффити можно увидеть только ночью или ранним утром, когда киоск закрыт.

YouTube

Автор: Ampparito

Адрес: ул. Краснолесья, 139

Взломщик общественного пространства Ampparito из Испании сделал работу, на которую хочется нажать, особенно если опубликовать ее фотографию с правильного ракурса. Работа этого же автора готова и на Сакко и Ванцетти, 102, но «Стенограффия» не спешит раскрывать, зачем автор захотел заглючить кусок дома.

Барельеф Донателло

Авторы: Мария Хардикова и Вячеслав Белов

Адрес: ул. 8 марта, 22/1

Художники из Ростова подарили городу огромный барельеф. Работа представляет собой фрагмент кантории Донателло с изображением пляшущих младенцев-ангелов. Проект реализован на стене с трещинами и сколами, что добавляет арт-объекту реалистичности.

Космические игрушки

Автор: Fanakapan

Адрес: ул. Попова, 9

Британский художник, который не любит показывать свое лицо, закончил свою работу еще в субботу, но в воскресенье решил отточить несколько деталей. Фанакапан рисует объем и смотрит на детали вокруг, создавая в своих рисунках естественное отражение. Перед вылетом автор внезапно решил сделать еще один рисунок и подарил горажанам более привычную для себя работу — воздушный шарик в форме цветка на прощание. Ее можно найти на огромном кубе на пересечении улиц Вайнера и Попова.

Стройте мосты, а не стены

Авторы: Benny Nast и команда Labor Fou

Адрес: ул. Кузнецова, 2Б

На одной из будок Орджоникидзевского района можно увидеть рисунок-посвящение дружбе от немецких художников, которая гласит: «Build bridges not walls». Benny Nast и его команда Labor Fou вложили душу в свой арт-объект, нарисовав свои впечатления об Уралмаше на стене, и теперь ждут осенью команду уральского фестиваля к себе в Дюссельдорф.

Звездная Исеть

Авторы: Команда «Стенограффии»

Адрес: Плотинка, городская набережная

В субботний вечер команда фестиваля с жителями Екатеринбурга запустила звезды в Исеть около Музея Изобразительных искусств. Волонтеры фестиваля весь день создавали светодиодные звездочки, чтобы каждый горожанин мог загадать желание и запустить его в реку. После перформанса команда фестиваля почистила водное пространство.

Работы в процессе создания

Манифест Малевича

Автор: Покрас Лампас

Адрес: Площадь первой пятилетки

Каллигрофутурист продолжает перекрывать Уралмаш и должен закончить с минуты на минуту. Покрас пишет цитату из манифеста Казимира Малевича на поверхности в 6 686 квадратных метров, стилизуя ее под один из рисунков супрематиста, в чем ему помогают 20 волонтеров.

Пара

Автор: Zesar

Адрес: ул. Химиков, 4

Художник прилетел в Екатеринбург из Испании, для него это первый визит в Россию. Цезарь уже успел подружиться с горожанами, пройтись по заведениям города и даже отведать местной шаурмы, которая его вполне устроила. А работу свою он посвятил взаимоотношениям между людьми.

А еще

 В рамках десятой «Стенографии» еще один киоск превратится в произведение искусства. В этом поможет давний друг фестиваля, самарский художник Денис Vertigo. Советуем прогуляться на Луначарского, 136 до торговой точки №73.

 На 8 марта, 8Б в воскресенье ночью запустили объект Данилы Шмелева, который творит в направлении гиперреализма. На поверхности будет нарисован полиэтилен, который почти невозможно будет отличить от реального.

 На Ленина, 49, во дворе Дома Печати, до вторника продолжает творить екатеринбургская художница Наталья Пастухова. Вскоре она представит свою необычную работу под названием «Кошка в высокой траве», над созданием которой вы еще можете понаблюдать.

 Неподалеку, на Ленина 19, авторская команда фестиваля SPEKTR заканчивает свою работу с динозаврами, празднующими день рождения. 

 Hot Singles in Your Area, команда, начавшая свою деятельность до старта фестиваля с работой «Эта надпись сделана легально, как и другие работы на фестивале Стенограффия» продолжает сейчас реализовывать свой проект по вырезанию объектов из реальности на Пролетарской, 1.

 На Учителей, 1, жители близлежащих домов помогали художникам украшать трансформаторную будку, и ее раскраска ведется до сих пор. 

фотографии: обложка, 26, 27, 34 – 40, 48 –51, 55 — Григорий Постников, 1, 2 — Олег Ковалюк, 3 – 25, 34 – 36, 41 – 43, 47 — Дмитрий Чабанов, 28 – 33, 44 – 46, 52 – 54 — Алексей Колчин

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