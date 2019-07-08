Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии»

В рамках десятой «Стенографии» еще один киоск превратится в произведение искусства. В этом поможет давний друг фестиваля, самарский художник Денис Vertigo. Советуем прогуляться на Луначарского, 136 до торговой точки №73.

На 8 марта, 8Б в воскресенье ночью запустили объект Данилы Шмелева, который творит в направлении гиперреализма. На поверхности будет нарисован полиэтилен, который почти невозможно будет отличить от реального.

На Ленина, 49, во дворе Дома Печати, до вторника продолжает творить екатеринбургская художница Наталья Пастухова. Вскоре она представит свою необычную работу под названием «Кошка в высокой траве», над созданием которой вы еще можете понаблюдать.

Неподалеку, на Ленина 19, авторская команда фестиваля SPEKTR заканчивает свою работу с динозаврами, празднующими день рождения.

Hot Singles in Your Area, команда, начавшая свою деятельность до старта фестиваля с работой «Эта надпись сделана легально, как и другие работы на фестивале Стенограффия» продолжает сейчас реализовывать свой проект по вырезанию объектов из реальности на Пролетарской, 1.