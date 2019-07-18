«Яндекс» запатентовал систему, которая определяет доход и профессию пользователей своих мобильных сервисов. На патент обратили внимание «Известия».

Заявку на регистрацию патента подали еще весной 2017 года, но Роспатент оформил его только в этом году. Как следует из документа, профессию пользователя можно определить по нескольким параметрам, таким как данные GPS, окружающие звуки и наличие сторонних приложений на мобильном устройстве.

Система может собирать данные как с помощью собственных сервисов «Яндекса», так и Google Maps, Uber, Gmail и других приложений. Согласно патенту, алгоритм способен вычислить, в частности, водителей такси, курьеров, художников и официантов. Строителей, к примеру, выдаст постоянный шум работ.



В компании заявили vc.ru, что не используют и не планируют использовать систему в своих сервисах. По словам представителей «Яндекса», в сфере ИТ часто патентуют технологии, которые потом остаются жить только на бумаге.