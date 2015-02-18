Как работают в Microsoft Удалённая работа, фрукты на полдник и корпоративный Xbox — The Village узнал, как работают в московском офисе Microsoft
Российская штаб-квартира корпорации Microsoft занимает четыре этажа одного из корпусов бизнес-парка «Крылатские холмы». Здесь сидят специалисты по продвижению разных продуктов — для банков, телеком-сектора, небольших компаний, госзаказчиков и других. Есть также отдел маркетинга, департаменты финансов, PR, HR и служба поддержки. Кроме того, на втором этаже сидят евангелисты Microsoft, которые занимаются продвижением и развитием новых технологий. Все они могут работать как из офиса, так и удалённо. The Village выяснил, как устроен рабочий процесс в компании.
Найм сотрудников
В последние годы количество этапов собеседований в Microsoft заметно сократилось. Сейчас кандидат проходит четыре-пять интервью. Среди них — встреча с сотрудником отдела HR, непосредственным руководителем и менеджером из смежного подразделения. Общение с последним помогает лучше оценить перспективы карьерного роста человека. В компании не используют тесты. Компетенции кандидатов оценивают в ходе интервью. Для топ-менеджеров и интернов есть бизнес-кейсы. Они помогают выяснить, как поведёт себя человек в деле.
Microsoft
IT-компания
Количество сотрудников
в офисе: около 600 человек
Площадь помещения: 9 000 кв. м.
Решение о приёме на работу принимается коллегиально: все участники процесса отбора собираются вместе и обсуждают шорт-лист кандидатов. Независимо от результатов сотрудники HR-департамента связываются со всеми претендентами на вакансию и сообщают о принятом решении. Впоследствии тот человек, которого не взяли на работу, может подойти на новую вакансию — важно оставить у всех приятное впечатление.
Организация работы
Рабочий день официально длится с 9 до 18 часов, но сотрудники не обязаны проводить его в офисе. Они могут работать удалённо, общаясь с коллегами с помощью программы Lync. Обмениваться файлами и назначать встречи здесь принято с помощью корпоративной соцсети Yammer. Некоторые сотрудники считают, что если у тебя не получается выполнять работу со смартфона, то ты работаешь не слишком эффективно. Самый популярный гаджет, разумеется, Lumia.
Для адаптации новых сотрудников есть программа NEO (New Employee Orientation). Она рассчитана на один день, в ходе которого перед новичками выступают руководители разных сегментов, — можно сразу понять, в какую сторону интересно развивать свою карьеру.
У всех сотрудников есть ключевые приоритеты на год. Раз в квартал менеджер обсуждает ход их выполнения с каждым. Специалисты по HR наблюдают за тем, как работники себя проявляют, и создают скамейку запасных для разных позиций из числа тех, кто может заменить руководителя сейчас или в течение трёх лет. Благодаря этому можно достаточно быстро закрыть вакансии за счёт внутренних резервов.
В компании также есть система шедоуинга: потенциальный преемник, как тень, следует за руководителем, наблюдая, как тот ведёт дела. Это, с одной стороны, позволяет заранее подготовить замену менеджеру, с другой — даёт начальнику свежий взгляд на его работу. При этом для того, чтобы получить какую-либо должность, сотрудники должны пройти серию собеседований наравне с кандидатами извне. В Microsoft говорят, что это позволяет найти наиболее достойную кандидатуру.
Россияне также могут продолжить карьеру в одном из зарубежных офисов корпорации. Причём востребованы не только инженеры, но и специалисты по маркетингу. Можно также стать участником ротационной программы и на шесть недель поехать на стажировку в зарубежный офис.
Интерьер
Офис спланирован в формате оупенспейса. Помимо стандартных рабочих мест, есть рекреационные зоны, где также можно посидеть с ноутбуком. Для того чтобы сотрудники могли найти друг друга, разработана система навигации и цветового зонирования: например, можно назначить встречу на пятом этаже в красной зоне. В некоторые столы вмонтированы беспроводные зарядки для телефонов. Помимо стандартных переговорных для встреч, есть места для индивидуальной работы или разговоров по телефону.
Глава офиса сидит в кабинете со стеклянными стенами. В компании говорят, что он часто общается с сотрудниками: любой желающий может написать ему письмо или попасть на встречу.
В бизнес-центре есть две парковки. Узнать о наличии мест можно с помощью специального мобильного приложения, разработанного одним из сотрудников Microsoft. Летом большой популярностью пользуются велопарковки, а также места на балконе и лужайке возле офиса, где можно поработать с ноутбуком или пообщаться с коллегами.
Еда в офисе
С 9 до 10 утра в Windows-кафе на первом этаже наливают бесплатный кофе.
В офисном центре работает столовая — можно купить лапшу из вока, суши, пасту или борщ. На стенде висят советы о правильном питании, затраты на него сотрудникам компенсируются.
Несколько раз в день в офис приносят свежие фрукты. Особенной популярностью пользуются бананы: все знают, что их время — 16 часов.
Обучение и развлечения
Помимо обязательных тренингов о новых продуктах, в Microsoft есть курсы для сотрудников определённых отделов. Каждый квартал появляется новое расписание, и любой сотрудник может записаться на тренинг.
Microsoft компенсирует часть расходов на покупку абонементов в фитнес-клубы и выделяет деньги корпоративным командам по футболу, баскетболу и волейболу. Многие сотрудники также занимаются бегом после работы: у офисного центра есть выход к парку. Рядом также находится Крылатский велотрек, где можно кататься на велосипеде. В самом офисе можно поиграть в кикер или Xbox.
Праздники в Microsoft принято отмечать внутри отделов. Только в Новый год устраивается общий корпоратив с награждением отличившихся и выступлениями сотрудников. Здесь также проходит детский день, когда дети работников могут прийти в офис и узнать, куда же каждый день ходят их родители.
Фотографии: Иван Анисимов