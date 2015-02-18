Решение о приёме на работу принимается коллегиально: все участники процесса отбора собираются вместе и обсуждают шорт-лист кандидатов. Независимо от результатов сотрудники HR-департамента связываются со всеми претендентами на вакансию и сообщают о принятом решении. Впоследствии тот человек, которого не взяли на работу, может подойти на новую вакансию — важно оставить у всех приятное впечатление.

Организация работы

Рабочий день официально длится с 9 до 18 часов, но сотрудники не обязаны проводить его в офисе. Они могут работать удалённо, общаясь с коллегами с помощью программы Lync. Обмениваться файлами и назначать встречи здесь принято с помощью корпоративной соцсети Yammer. Некоторые сотрудники считают, что если у тебя не получается выполнять работу со смартфона, то ты работаешь не слишком эффективно. Самый популярный гаджет, разумеется, Lumia.

Для адаптации новых сотрудников есть программа NEO (New Employee Orientation). Она рассчитана на один день, в ходе которого перед новичками выступают руководители разных сегментов, — можно сразу понять, в какую сторону интересно развивать свою карьеру.

У всех сотрудников есть ключевые приоритеты на год. Раз в квартал менеджер обсуждает ход их выполнения с каждым. Специалисты по HR наблюдают за тем, как работники себя проявляют, и создают скамейку запасных для разных позиций из числа тех, кто может заменить руководителя сейчас или в течение трёх лет. Благодаря этому можно достаточно быстро закрыть вакансии за счёт внутренних резервов.