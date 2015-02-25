Наём

«Яндекс» постоянно ищет новых работников. Помимо разработчиков со знанием C++, Python и JavaScript, компании бывают нужны специалисты по big data, распознаванию речи или изображений, а также менеджеры проектов. Объявления о найме можно найти на корпоративном сайте и рекрутинговых порталах. Чтобы готовить кадры, «Яндекс» открыл школы менеджеров и анализа данных — их ученики и выпускники имеют шанс попасть на стажировку.

Кандидатам сначала предлагается решить тестовое задание, связанное с будущей работой. Так, претенденту на должность дизайнера интерфейсов «Яндекс.Телепрограммы» нужно представить, как могло бы выглядеть мобильное приложение сервиса. Если ответы устраивают компанию, человека приглашают на серию собеседований. Претендентов на должности разработчиков иногда знакомят сразу с несколькими командами, чтобы определить, с кем будет комфортнее и интереснее работать.

Адаптация новичков

В «Яндексе» есть специальные сотрудники, которые помогают освоиться новичкам. Процесс адаптации начинается ещё до выхода на работу. Для нового работника готовят ноутбук и назначают удобный день начала работы. Для этого в компании разработана специальная программа, интерфейс которой похож на «Яндекс.Пробки». Она показывает, в какие дни на работу выходит много новичков (они помечены красным), а в какие — почти никого (зелёный цвет).