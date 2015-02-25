Как работают в «Яндексе» Массажный салон, кружок игры на арфе и возможность завести змею — The Village узнал, как работают разработчики российского поисковика
В 2001 году все сотрудники «Яндекса» умещались в двухэтажном здании на улице Вавилова. Потом компания снимала два офиса на Таганке и на Яузе. Сейчас она занимает несколько корпусов бизнес-центра «Красная роза» на улице Льва Толстого в районе «Парка культуры». Всего в «Яндексе» работает больше 6 тысяч человек, из них в Москве находятся около 4 тысяч. Здесь сидят разработчики разных сервисов, менеджеры проектов и поддерживающие службы. Некоторые команды полностью сосредоточены в столице, другие работают в нескольких городах. Например, поиск разрабатывают в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, браузером занимаются не только москвичи, но и люди из Новосибирска и Киева. Офисы компании во всех городах выглядят примерно одинаково, но у каждого сотрудника есть возможность оформить рабочее место по-своему. The Village узнал, как работается в компании.
«Яндекс»
IT-компания
Дата основания: 1997 год
Число сотрудников в офисе:
около 4 000 человек
Площадь помещений: 40 000 кв. м.
Наём
«Яндекс» постоянно ищет новых работников. Помимо разработчиков со знанием C++, Python и JavaScript, компании бывают нужны специалисты по big data, распознаванию речи или изображений, а также менеджеры проектов. Объявления о найме можно найти на корпоративном сайте и рекрутинговых порталах. Чтобы готовить кадры, «Яндекс» открыл школы менеджеров и анализа данных — их ученики и выпускники имеют шанс попасть на стажировку.
Кандидатам сначала предлагается решить тестовое задание, связанное с будущей работой. Так, претенденту на должность дизайнера интерфейсов «Яндекс.Телепрограммы» нужно представить, как могло бы выглядеть мобильное приложение сервиса. Если ответы устраивают компанию, человека приглашают на серию собеседований. Претендентов на должности разработчиков иногда знакомят сразу с несколькими командами, чтобы определить, с кем будет комфортнее и интереснее работать.
Адаптация новичков
В «Яндексе» есть специальные сотрудники, которые помогают освоиться новичкам. Процесс адаптации начинается ещё до выхода на работу. Для нового работника готовят ноутбук и назначают удобный день начала работы. Для этого в компании разработана специальная программа, интерфейс которой похож на «Яндекс.Пробки». Она показывает, в какие дни на работу выходит много новичков (они помечены красным), а в какие — почти никого (зелёный цвет).
Раньше руководители любили выводить новых людей на работу с понедельника. Но специалисты по адаптации «Яндекса» настоятельно этого не рекомендуют. В этот день здесь проходит так называемый хурал, общая встреча с руководством, на которой рассказывают последние новости, а также совещания внутри команд. Хорошо, если новый сотрудник пойдёт на них, а не будет тратить время на получение бейджа и компьютера. Поэтому новичкам часто предлагают прийти в офис в пятницу на полдня, подписать все документы, получить ноутбук, познакомиться с коллегами, а в понедельник начать полноценно работать.
В первые месяцы работы специалисты
по адаптации приглашают
сотрудника на чай
и выясняют,
как у него дела
Иногда новому человеку подбирают наставника, который помогает адаптироваться в компании и объясняет внутренние правила (такие сотрудники проходят специальный тренинг). В течение испытательного срока новички проходят ознакомительный курс. На нём выступают руководители компании, они рассказывают о её истории, принципах работы, технологиях и способах монетизации сервисов. В первые месяцы работы специалисты по адаптации приглашают сотрудника на чай и выясняют, как у него дела. Они также общаются с его начальником, чтобы понять, совпадает ли его видение работы с мнением подчинённого.
В компании также занимаются внутренней ротацией сотрудников. Если какой-то проект переходит в стадию поддержания, его разработчикам находят другие задачи, чтобы они не скучали.
Организация работы
Офис «Яндекса» работает без выходных 24 часа в сутки. Отделы финансов, HR и продаж работают по обычному для российских компаний графику, чтобы быть на связи в рабочее время. Разработчики же могут приходить, когда им удобно. Некоторые предпочитают работать по ночам и появляются в офисе в районе 8 вечера, чтобы успеть позавтракать до закрытия столовой. Компания специально не устанавливает в офисе кровати и гамаки, чтобы разработчики не жили на работе.
Основное средство общения — почта. У «Яндекса» много внутренних рассылок про работу, хобби, увлечения и новости команд. Есть внутренний сервис блогов «Этушка» (от значка @), где сотрудники могут писать про жизнь и работу. Посты ранжируются по числу лайков, никакой цензуры нет, уверяют в компании. К примеру, если кто-то напишет, что его начальник плохой, и остальные поддержат пост лайками, он будет висеть и обсуждаться.
В офисе есть одно правило дресс-кода: приходить нужно в одежде. Говорят, его ввели после того, как однажды летом сотрудницы решили поработать на балконе в купальниках и деморализовали мужской коллектив. На форму одежды никто внимания не обращает — можно приходить в майке, с дредами, босиком и ездить по коридору на самокате.
Интерьер
Во многих оупенспейсах «Яндекса» стоят яркие кресла и пуфы, на стенах белые виниловые обои — на них можно записывать новые идеи, рисовать, строить графики. При всей универсальности дизайна рабочее место можно оформить под себя. К примеру, у одного работника была аллергия на местный ковролин и в его кабинете постелили другой. Все работники могут заказать себе лампу, шкаф или полку, а также выбрать комнатное растение, посоветовавшись с корпоративным флористом. У некоторых есть животные — тритоны, мышки, черепахи и даже змея.
Помимо рабочих мест, здесь есть зоны отдыха и библиотека без библиотекаря: можно взять книгу, приложив к ней рабочий бейдж.
Еда в офисе
На первом этаже главного корпуса «Яндекса» есть столовая, которая работает с 9 утра до 9 вечера. Позавтракать можно омлетом, кашей, варениками или запеканкой, пообедать или поужинать — блюдами разных стран мира: в меню можно найти и борщи с пампушками, и роллы.
Сотрудники также могут посещать некоторые кафе, расплачиваясь с помощью рабочего бейджа. Каждый месяц им на карту перечисляется фиксированная сумма на питание, и тратить её можно не только в столовой, но и, к примеру, в пабе «Джон Донн» или «Лавке Караваевых», которые находятся неподалёку.
Обучение и развлечения
Для повышения квалификации сотрудники могут зайти в раздел «Обучатор» на корпоративном портале и посмотреть видео с внутренних семинаров по обмену опытом и других мероприятий. В «Яндексе» есть команда тренеров, которые проводят курсы для сотрудников. К примеру, здесь популярны курсы по развитию навыков презентации: разработчикам иногда приходится выступать на внутренних встречах и конференциях.
В «Яндексе» нет обязательных к посещению тренингов, а также лимитов на обучение каждого сотрудника. Предполагается, что любой может заявить о необходимости посещения семинара или уйти с не слишком интересного тренинга, даже если компания его уже оплатила.
Сотрудники могут изучать иностранные языки, как для работы, с возможностью получения сертификатов, так и просто для души. Достаточно собрать группу желающих, и компания поможет с поиском преподавателя французского, английского, иврита или турецкого (у компании есть офис в Турции).
В офисе есть кружки игры на арфе и гитаре. Оттачивать мастерство можно в музыкальной комнате на чердаке
В офисе есть кружки игры на арфе, гитаре и других инструментах. Оттачивать мастерство можно в музыкальной комнате на чердаке. Пару раз в год проводятся Яндекс-джемы, на которых выступают музыкальные группы сотрудников. В честь праздников также устраиваются мастер-классы — по рисованию, арабской вязи, жонглированию и даже по стрижке бороды и усов.
Привести себя в форму можно не выходя из офиса: тут есть тренажёры, массажный салон, а также зал для йоги и танцев. Кроме того, компания помогает договориться о скидках с фитнес-клубами. В офисе также висят турники — у одной из команд есть традиция подтягиваться перед обедом. Летом многие работники пересаживаются на велосипеды: для них в «Яндексе» есть велопарковка на более чем 300 мест и душевые.
Фотографии: Иван Анисимов