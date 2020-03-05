Олеся

использует приложения, чтобы освободить себя от домашних дел

Весь быт по клику

Я не только покупаю все онлайн, но и пользуюсь всеми возможными сервисами, которые могут облегчить мне жизнь. Я люблю поменьше выходить из дома и все делать буквально в один клик. Вещи сдаю в химчистку, заказываю уборку дома через приложение, продукты мне привозит «Самокат». Домашнюю еду заказываю в «Кухне на районе», но сейчас я стала пользоваться сервисом меньше, потому что придерживаюсь определенного рациона. В офис стараюсь брать еду из дома, я очень люблю перекус — сушеный «королек». Видимо, нравится он многим, потому что он очень быстро исчезает. Я даже написала в службу поддержки «Самоката»: «Закупите, пожалуйста, побольше сушеного „королька“!» Когда он появляется, я его заказываю впрок.

Если мне нужно куда-то доехать, я либо вызываю такси, либо пользуюсь сервисом аренды автомобиля по подписке Anytime Prime. У меня есть приложение Kidcut, чтобы парикмахер приехал на дом подстричь ребенка, и нам не приходится тратить время на дорогу и очереди. Даже няню я вызываю через приложение Kidsout. Я вообще считаю, что интернет нам сделал огромный подарок — позволил облегчить жизнь всеми сервисами, которые берут на себя наши дела.