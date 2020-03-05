«Я все покупаю только онлайн» Люди, отказавшиеся от традиционного шопинга, — об экономии, неподошедших вещах и социофобии
Интернет-магазины стремительно отбирают аудиторию у обычных. В них сегодня можно купить все — от йогурта на завтрак до последнего айфона. Все больше людей хотят делать покупки дома за компьютером, а не тратить время и силы на походы в супермаркеты, общение с назойливыми консультантами и очереди. В Москве сейчас работает сразу несколько сервисов, доставляющих продукты на дом, а оборот онлайн-ретейлера Wildberries в 2019 году увеличился на 88 %, сделав его основательницу Татьяну Бакальчук самой богатой женщиной страны. Только во время прошлогодней «черной пятницы» российские покупатели потратили на онлайн-покупки 22,3 миллиарда рублей. Мы нашли людей, которые покупают в интернете почти все, и узнали, удается ли им сэкономить время и деньги.
Олеся
использует приложения, чтобы освободить себя от домашних дел
Весь быт по клику
Я не только покупаю все онлайн, но и пользуюсь всеми возможными сервисами, которые могут облегчить мне жизнь. Я люблю поменьше выходить из дома и все делать буквально в один клик. Вещи сдаю в химчистку, заказываю уборку дома через приложение, продукты мне привозит «Самокат». Домашнюю еду заказываю в «Кухне на районе», но сейчас я стала пользоваться сервисом меньше, потому что придерживаюсь определенного рациона. В офис стараюсь брать еду из дома, я очень люблю перекус — сушеный «королек». Видимо, нравится он многим, потому что он очень быстро исчезает. Я даже написала в службу поддержки «Самоката»: «Закупите, пожалуйста, побольше сушеного „королька“!» Когда он появляется, я его заказываю впрок.
Если мне нужно куда-то доехать, я либо вызываю такси, либо пользуюсь сервисом аренды автомобиля по подписке Anytime Prime. У меня есть приложение Kidcut, чтобы парикмахер приехал на дом подстричь ребенка, и нам не приходится тратить время на дорогу и очереди. Даже няню я вызываю через приложение Kidsout. Я вообще считаю, что интернет нам сделал огромный подарок — позволил облегчить жизнь всеми сервисами, которые берут на себя наши дела.
Весь ремонт дома я сделала с помощью онлайн-магазинов. Я всего один раз съездила в большой шоу-рум
У всех масс-маркет-магазинов одежды уже появилась удобная система доставки и возврата. Теперь не надо тратить время и ехать в Uniqlo за базовой футболкой, которую постоянно ношу. Я могу сразу заказать десять штук, и мне привезут их домой. Одежду люксового сегмента я покупаю онлайн, например на Aizel. Конечно, уходит тот самый опыт, когда ты можешь потрогать вещь перед покупкой, но я не такой шопоголик, чтобы наслаждаться временем, проведенным в магазинах. Даже когда пробую новые марки косметики, я все заказываю в интернете. Просто я обычно знаю, что хочу купить.
Весь ремонт дома я сделала с помощью онлайн-магазинов. Я всего один раз съездила в большой шоу-рум, посмотрела и потрогала там все материалы, босиком походила по покрытиям и поняла, что нужно. Так вышло намного дешевле, потому что онлайн-продавцы не платят за аренду помещений. В интернете я покупала и телефон, и макбук, только за кроватью и диваном мы ездили в обычные магазины: надо было сначала посидеть и полежать на них.
Развлечения в офлайне
Мой переход к онлайн-шопингу произошел сам собой: стало много работы, появился ребенок. Я поняла, что чем больше времени трачу на какие-то бытовые действия, тем меньше могу проводить с семьей, работать, путешествовать. Сейчас я могу пойти куда-то, потратить свое время только ради, например, определенного блюда в ресторане, особенно если оттуда нельзя оформить доставку. Иногда я выбираюсь в новые и модные места, встречаюсь с друзьями на бранч, но сейчас стараюсь проводить больше времени в домашнем формате и лучше приглашу гостей к себе. В винные магазины я пока тоже хожу, но пару раз пользовалась сервисом доставки наборов вина по подписке и осталась довольна. Такого, чтобы мы шли на шопинг всей семьей, не было очень давно. Мы лучше пойдем на каток, поедем за город.
Если у меня случается негативный опыт использования онлайн-сервиса, я всегда даю обратную связь. Сейчас жалобы сразу отрабатывают и даже могут повернуть недовольство в приятный опыт взаимодействия с сервисом. Даже если мне доставят что-то не то, но потом по-человечески ответят, извинятся, дадут компенсацию, никакого плохого впечатления не останется.
Ксения
не любит супермаркеты и уловки маркетологов
Посмотреть в магазине, заказать в интернете
Поход в супермаркет никогда не доставлял мне удовольствия, как и посещение торговых центров — там слишком много людей. При стандартной пятидневке ты попадаешь в магазины именно в пиковые часы и в итоге не получаешь кайф от шопинга, а злишься, потому что приходится постоянно уворачиваться от людей, отскакивать от проезжающих мимо тележек или стоять в бесконечных очередях. Плохо обстоят дела и с самоконтролем: даже если знаешь маркетинговые уловки наизусть, все равно на них попадаешься. «Три по цене двух» — надо брать, а еще носки захватить в прикассовой зоне. Получается, что берешь больше и платишь дороже за ненужные товары.
Теперь я вообще не понимаю людей, которые тратят полдня на поездку в супермаркет
Переход на онлайн-покупки я начала с заказа продуктов. Я живу в центральной части Петербурга, где нет больших супермаркетов, а в магазинах у дома выбор ограничен. Сначала я воспользовалась сервисом, доставляющим продукты из нескольких супермаркетов, но это было русской рулеткой: то все хорошо, то ко мне приезжает уже размороженная брокколи. Потом я начала заказывать продукты напрямую из «Перекрестка», где качество стабильнее. Теперь я вообще не понимаю людей, которые тратят полдня на поездку в супермаркет, если можно сформировать заказ по дороге на работу, и уже вечером продукты приедут домой. Недавно впервые попробовала сервис доставки за 15 минут — очень удобно, когда ничего особо не нужно, но лень выходить из дома за молоком.
Сложнее всего было с одеждой: мой размер колеблется от XS до L в зависимости от типа одежды и лекал производителя, а обувь бывает неудобной. С первой покупкой я не угадала — пришлось перепродавать. А потом открыла для себя способы возврата и поняла, что это не так сложно. Со временем стала реже ошибаться — видимо, навык приходит с опытом.
Техника, косметика, одежда, средства для уборки дома и даже лекарства с самовывозом из ближайшей аптеки — я заказываю в интернете все. В магазины хожу, только когда хочу пощупать вещь или увидеть вживую — и то к походу тщательно готовлюсь, предварительно пролистав каталог. А иногда и вовсе примеряю в магазине, а потом заказываю онлайн в нужном цвете и с доставкой домой.
Изабель
покупает в интернете все, кроме косметики и мебели
Продукты быстро
Вот уже несколько лет почти все покупки я делаю в интернете. Для меня это не было каким-то осознанным решением, скорее переход от обычного к онлайн-шопингу произошел органически из-за того, что у меня было мало времени. Конечно, из-за того, что я живу одна, у меня нет таких сложностей, как у людей с семьями, но все равно я привыкла закупать продукты на неделю вперед. Обычно ради этого мне приходилось ехать в магазин, тратить там время, а еще был риск набрать того, что на самом деле не нужно, но в тот момент зачем-то понадобилось. На такие поездки у меня обычно уходило не меньше двух часов. В то же время в мобильном приложении те же самые продукты я могла заказать за десять минут. Я обычно покупаю сразу на большую сумму, потому доставка бывает или вообще бесплатной, или обходится в приемлемую сумму — мое время дороже.
Если раньше продукты привозили на следующий день, то сейчас время сократилось до часа. Уже появились сервисы, которые доставляют за 15 минут, но в моем районе они пока не запустились. Фрукты, овощи и другие скоропортящиеся продукты я заказываю через SaveTime, они привозят все из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса» за пару часов, а иногда даже быстрее. На Ozon могу купить продукты длительного хранения: воду, каши, соусы, макароны, а заодно еду для кошки и бытовую химию. На iHerb я заказываю всякие вкусные чаи.
Одежда без ошибок
От продуктов я со временем перешла к одежде и обуви. Сначала у меня был некий стереотип, что одежду обязательно надо померить, потрогать ткань, обувь может оказаться мала. Хотя за последние два года я ни разу не покупала обувь в магазине, а только заказывала в интернете, и проблем с ней ни разу не было. На большинстве сайтов фото хорошего качества, и можно понять, из чего вещь сделана, или же я просто покупаю в уже проверенных местах.
С одеждой проблем у меня не возникает: я люблю оверсайз, так что, даже если вещь будет немного велика, это не страшно
Я часто заказываю в приложении H&M одежду из линейки Premium Quality, в которой используют качественные материалы. Обувь покупаю на Farfetch или ASOS, и кроссовки мне обходятся дешевле, чем в Москве. Можно дождаться большой распродажи и взять пару кроссовок за 7 тысяч вместо 20, а в Москве они обойдутся в 18 тысяч даже со скидкой. Вообще, если вещь мне нужна не срочно, я просто откладываю ее в корзину на сайте, а потом покупаю на распродаже. В обычном магазине так сделать не получится.
С одеждой проблем у меня не возникает: я люблю оверсайз, так что, даже если вещь будет немного велика, это не страшно. За последние два года мне только один раз не подошел размер кроссовок c ASOS, но мне быстро удалось отправить их назад, получить деньги, а потом заказать ту же модель, но уже в правильном размере. Еще с ASOS у меня однажды была ситуация сначала неприятная, а потом неловкая. Заказ оттуда я ждала к Новому году, но он никак не приходил, и служба доставки не могла сообщить, где же находится моя посылка. Тогда ASOS просто вернул мне деньги, и буквально на следующий день заказ все же пришел. Я начала писать: «Заберите деньги, посылка у меня!», но оказалось, что магазин ничего сделать не может.
Честные отзывы вместо навязчивых продавцов
Сейчас даже технику я заказываю онлайн, например на Ozon. Там есть реальные отзывы, потому что покупатели получают за них баллы. Обычно люди охотнее пишут о недостатках продукта, поэтому можно запросто увидеть комментарий «Получил пылесос, но на следующий день он сломался», и так ты понимаешь, что покупать его не надо. В магазине же продавцы тебе никогда не расскажут о проблемах, а только перечислят преимущества. Недавно я покупала кухонную плиту, перерыла весь сайт, прочитала все отзывы, и сейчас всем довольна.
Когда осознаешь все преимущества онлайн-шопинга, становится тяжело ходить по торговым центрам. За последнее время я была там только в порядке исключения — ради покупки косметики, которую действительно нужно подбирать. Здесь никак не обойтись без того, чтобы протестировать ее и увидеть, как она выглядит на твоей коже. Также не могу заказывать в интернете мебель, кроме икеевской. Я была в магазинах много раз и знаю, как там что выглядит. Вообще я не против того, чтобы пойти посмотреть все вживую, а потом вернуться домой и оформить онлайн-покупку.
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