Подписка
Личные финансы5 марта 2020

«Я все покупаю только онлайн» Люди, отказавшиеся от традиционного шопинга, — об экономии, неподошедших вещах и социофобии

Интернет-магазины стремительно отбирают аудиторию у обычных. В них сегодня можно купить все — от йогурта на завтрак до последнего айфона. Все больше людей хотят делать покупки дома за компьютером, а не тратить время и силы на походы в супермаркеты, общение с назойливыми консультантами и очереди. В Москве сейчас работает сразу несколько сервисов, доставляющих продукты на дом, а оборот онлайн-ретейлера Wildberries в 2019 году увеличился на 88 %, сделав его основательницу Татьяну Бакальчук самой богатой женщиной страны. Только во время прошлогодней «черной пятницы» российские покупатели потратили на онлайн-покупки 22,3 миллиарда рублей. Мы нашли людей, которые покупают в интернете почти все, и узнали, удается ли им сэкономить время и деньги.

Олеся

использует приложения, чтобы освободить себя от домашних дел

Весь быт по клику

Я не только покупаю все онлайн, но и пользуюсь всеми возможными сервисами, которые могут облегчить мне жизнь. Я люблю поменьше выходить из дома и все делать буквально в один клик. Вещи сдаю в химчистку, заказываю уборку дома через приложение, продукты мне привозит «Самокат». Домашнюю еду заказываю в «Кухне на районе», но сейчас я стала пользоваться сервисом меньше, потому что придерживаюсь определенного рациона. В офис стараюсь брать еду из дома, я очень люблю перекус — сушеный «королек». Видимо, нравится он многим, потому что он очень быстро исчезает. Я даже написала в службу поддержки «Самоката»: «Закупите, пожалуйста, побольше сушеного „королька“!» Когда он появляется, я его заказываю впрок.

Если мне нужно куда-то доехать, я либо вызываю такси, либо пользуюсь сервисом аренды автомобиля по подписке Anytime Prime. У меня есть приложение Kidcut, чтобы парикмахер приехал на дом подстричь ребенка, и нам не приходится тратить время на дорогу и очереди. Даже няню я вызываю через приложение Kidsout. Я вообще считаю, что интернет нам сделал огромный подарок — позволил облегчить жизнь всеми сервисами, которые берут на себя наши дела.

Весь ремонт дома я сделала с помощью онлайн-магазинов. Я всего один раз съездила в большой шоу-рум

У всех масс-маркет-магазинов одежды уже появилась удобная система доставки и возврата. Теперь не надо тратить время и ехать в Uniqlo за базовой футболкой, которую постоянно ношу. Я могу сразу заказать десять штук, и мне привезут их домой. Одежду люксового сегмента я покупаю онлайн, например на Aizel. Конечно, уходит тот самый опыт, когда ты можешь потрогать вещь перед покупкой, но я не такой шопоголик, чтобы наслаждаться временем, проведенным в магазинах. Даже когда пробую новые марки косметики, я все заказываю в интернете. Просто я обычно знаю, что хочу купить.

Весь ремонт дома я сделала с помощью онлайн-магазинов. Я всего один раз съездила в большой шоу-рум, посмотрела и потрогала там все материалы, босиком походила по покрытиям и поняла, что нужно. Так вышло намного дешевле, потому что онлайн-продавцы не платят за аренду помещений. В интернете я покупала и телефон, и макбук, только за кроватью и диваном мы ездили в обычные магазины: надо было сначала посидеть и полежать на них.

Развлечения в офлайне

Мой переход к онлайн-шопингу произошел сам собой: стало много работы, появился ребенок. Я поняла, что чем больше времени трачу на какие-то бытовые действия, тем меньше могу проводить с семьей, работать, путешествовать. Сейчас я могу пойти куда-то, потратить свое время только ради, например, определенного блюда в ресторане, особенно если оттуда нельзя оформить доставку. Иногда я выбираюсь в новые и модные места, встречаюсь с друзьями на бранч, но сейчас стараюсь проводить больше времени в домашнем формате и лучше приглашу гостей к себе. В винные магазины я пока тоже хожу, но пару раз пользовалась сервисом доставки наборов вина по подписке и осталась довольна. Такого, чтобы мы шли на шопинг всей семьей, не было очень давно. Мы лучше пойдем на каток, поедем за город.

Если у меня случается негативный опыт использования онлайн-сервиса, я всегда даю обратную связь. Сейчас жалобы сразу отрабатывают и даже могут повернуть недовольство в приятный опыт взаимодействия с сервисом. Даже если мне доставят что-то не то, но потом по-человечески ответят, извинятся, дадут компенсацию, никакого плохого впечатления не останется.

Ксения

не любит супермаркеты и уловки маркетологов

Посмотреть в магазине, заказать в интернете

Поход в супермаркет никогда не доставлял мне удовольствия, как и посещение торговых центров — там слишком много людей. При стандартной пятидневке ты попадаешь в магазины именно в пиковые часы и в итоге не получаешь кайф от шопинга, а злишься, потому что приходится постоянно уворачиваться от людей, отскакивать от проезжающих мимо тележек или стоять в бесконечных очередях. Плохо обстоят дела и с самоконтролем: даже если знаешь маркетинговые уловки наизусть, все равно на них попадаешься. «Три по цене двух» — надо брать, а еще носки захватить в прикассовой зоне. Получается, что берешь больше и платишь дороже за ненужные товары.

Теперь я вообще не понимаю людей, которые тратят полдня на поездку в супермаркет

Переход на онлайн-покупки я начала с заказа продуктов. Я живу в центральной части Петербурга, где нет больших супермаркетов, а в магазинах у дома выбор ограничен. Сначала я воспользовалась сервисом, доставляющим продукты из нескольких супермаркетов, но это было русской рулеткой: то все хорошо, то ко мне приезжает уже размороженная брокколи. Потом я начала заказывать продукты напрямую из «Перекрестка», где качество стабильнее. Теперь я вообще не понимаю людей, которые тратят полдня на поездку в супермаркет, если можно сформировать заказ по дороге на работу, и уже вечером продукты приедут домой. Недавно впервые попробовала сервис доставки за 15 минут — очень удобно, когда ничего особо не нужно, но лень выходить из дома за молоком.

Сложнее всего было с одеждой: мой размер колеблется от XS до L в зависимости от типа одежды и лекал производителя, а обувь бывает неудобной. С первой покупкой я не угадала — пришлось перепродавать. А потом открыла для себя способы возврата и поняла, что это не так сложно. Со временем стала реже ошибаться — видимо, навык приходит с опытом.

Техника, косметика, одежда, средства для уборки дома и даже лекарства с самовывозом из ближайшей аптеки — я заказываю в интернете все. В магазины хожу, только когда хочу пощупать вещь или увидеть вживую — и то к походу тщательно готовлюсь, предварительно пролистав каталог. А иногда и вовсе примеряю в магазине, а потом заказываю онлайн в нужном цвете и с доставкой домой.

Изабель

покупает в интернете все, кроме косметики и мебели

Продукты быстро

Вот уже несколько лет почти все покупки я делаю в интернете. Для меня это не было каким-то осознанным решением, скорее переход от обычного к онлайн-шопингу произошел органически из-за того, что у меня было мало времени. Конечно, из-за того, что я живу одна, у меня нет таких сложностей, как у людей с семьями, но все равно я привыкла закупать продукты на неделю вперед. Обычно ради этого мне приходилось ехать в магазин, тратить там время, а еще был риск набрать того, что на самом деле не нужно, но в тот момент зачем-то понадобилось. На такие поездки у меня обычно уходило не меньше двух часов. В то же время в мобильном приложении те же самые продукты я могла заказать за десять минут. Я обычно покупаю сразу на большую сумму, потому доставка бывает или вообще бесплатной, или обходится в приемлемую сумму — мое время дороже.

Если раньше продукты привозили на следующий день, то сейчас время сократилось до часа. Уже появились сервисы, которые доставляют за 15 минут, но в моем районе они пока не запустились. Фрукты, овощи и другие скоропортящиеся продукты я заказываю через SaveTime, они привозят все из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса» за пару часов, а иногда даже быстрее. На Ozon могу купить продукты длительного хранения: воду, каши, соусы, макароны, а заодно еду для кошки и бытовую химию. На iHerb я заказываю всякие вкусные чаи.

Одежда без ошибок

От продуктов я со временем перешла к одежде и обуви. Сначала у меня был некий стереотип, что одежду обязательно надо померить, потрогать ткань, обувь может оказаться мала. Хотя за последние два года я ни разу не покупала обувь в магазине, а только заказывала в интернете, и проблем с ней ни разу не было. На большинстве сайтов фото хорошего качества, и можно понять, из чего вещь сделана, или же я просто покупаю в уже проверенных местах.

С одеждой проблем у меня не возникает: я люблю оверсайз, так что, даже если вещь будет немного велика, это не страшно

Я часто заказываю в приложении H&M одежду из линейки Premium Quality, в которой используют качественные материалы. Обувь покупаю на Farfetch или ASOS, и кроссовки мне обходятся дешевле, чем в Москве. Можно дождаться большой распродажи и взять пару кроссовок за 7 тысяч вместо 20, а в Москве они обойдутся в 18 тысяч даже со скидкой. Вообще, если вещь мне нужна не срочно, я просто откладываю ее в корзину на сайте, а потом покупаю на распродаже. В обычном магазине так сделать не получится.

С одеждой проблем у меня не возникает: я люблю оверсайз, так что, даже если вещь будет немного велика, это не страшно. За последние два года мне только один раз не подошел размер кроссовок c ASOS, но мне быстро удалось отправить их назад, получить деньги, а потом заказать ту же модель, но уже в правильном размере. Еще с ASOS у меня однажды была ситуация сначала неприятная, а потом неловкая. Заказ оттуда я ждала к Новому году, но он никак не приходил, и служба доставки не могла сообщить, где же находится моя посылка. Тогда ASOS просто вернул мне деньги, и буквально на следующий день заказ все же пришел. Я начала писать: «Заберите деньги, посылка у меня!», но оказалось, что магазин ничего сделать не может.

Честные отзывы вместо навязчивых продавцов

Сейчас даже технику я заказываю онлайн, например на Ozon. Там есть реальные отзывы, потому что покупатели получают за них баллы. Обычно люди охотнее пишут о недостатках продукта, поэтому можно запросто увидеть комментарий «Получил пылесос, но на следующий день он сломался», и так ты понимаешь, что покупать его не надо. В магазине же продавцы тебе никогда не расскажут о проблемах, а только перечислят преимущества. Недавно я покупала кухонную плиту, перерыла весь сайт, прочитала все отзывы, и сейчас всем довольна.

Когда осознаешь все преимущества онлайн-шопинга, становится тяжело ходить по торговым центрам. За последнее время я была там только в порядке исключения — ради покупки косметики, которую действительно нужно подбирать. Здесь никак не обойтись без того, чтобы протестировать ее и увидеть, как она выглядит на твоей коже. Также не могу заказывать в интернете мебель, кроме икеевской. Я была в магазинах много раз и знаю, как там что выглядит. Вообще я не против того, чтобы пойти посмотреть все вживую, а потом вернуться домой и оформить онлайн-покупку.

Обложка: sebra – stock.adobe.com

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать

«Я потратил все деньги на распродажах»
«Я потратил все деньги на распродажах» Люди, поддавшиеся потребительскому азарту, — о шопоголизме, экономии на скидках и жизни без денег
«Я потратил все деньги на распродажах»

«Я потратил все деньги на распродажах»
Люди, поддавшиеся потребительскому азарту, — о шопоголизме, экономии на скидках и жизни без денег

Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить
Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить Простая еда, точки по всему городу и сбор пластиковой тары
Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить

Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить
Простая еда, точки по всему городу и сбор пластиковой тары

Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин
Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин IT-корпорация открывает склады по всему городу, чтобы продавать помидоры и кефир
Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин

Как «Яндекс.Лавка» отучает горожан ходить в магазин
IT-корпорация открывает склады по всему городу, чтобы продавать помидоры и кефир

Тэги

Новое и лучшее

«Я попробовал — у меня не получилось»: Истории людей, которые вернулись в Россию

Эксклюзив The Village: План Мариуполя до 2035 года, разработанный в Москве. Публикуем документ целиком

«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды

Теперь в кафе Les прощаются с любимыми. Репортаж The Village

Сыновьям Пескова и Мишустина позвонили с предложением явиться в военкомат

Первая полоса

Крупнейший рыбный завод в Петербурге отправил сотрудников в простой

Крупнейший рыбный завод в Петербурге отправил сотрудников в простой

Гид по магазинам Стамбула: От местного ЦУМа до винтажных лавочек
Гид по магазинам Стамбула: От местного ЦУМа до винтажных лавочек Реплики люксовых брендов, локальные дизайнеры и турецкий массмаркет
Гид по магазинам Стамбула: От местного ЦУМа до винтажных лавочек

Гид по магазинам Стамбула: От местного ЦУМа до винтажных лавочек
Реплики люксовых брендов, локальные дизайнеры и турецкий массмаркет

Высшая школа экономики будет сотрудничать с вузами «ЛНР»

Высшая школа экономики будет сотрудничать с вузами «ЛНР»

Baza: В базе российских пограничников находятся около миллиона человек

Baza: В базе российских пограничников находятся около миллиона человек

Финляндия построит забор на границе с Россией. Теперь уже точно

Финляндия построит забор на границе с Россией. Теперь уже точно

«Коммерсант»: Zara, Pull&Bear, Bershka и другие могут вернуться в Россию под другими названиями

«Коммерсант»: Zara, Pull&Bear, Bershka и другие могут вернуться в Россию под другими названиями

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе АрагацФоторепортаж The Village из Армении

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац

Mutabor на выезде: Как прошел Sensor — фестиваль на горе Арагац Фоторепортаж The Village из Армении

Правозащитник Кирилл Федоров крикнул «Нет *****» во время спектакля в МДТ. В полуметре от него сидел Беглов

Правозащитник Кирилл Федоров крикнул «Нет *****» во время спектакля в МДТ. В полуметре от него сидел Беглов

Химиотерапию за счет государства внезапно убрали из двух клиник в Петербурге
Химиотерапию за счет государства внезапно убрали из двух клиник в Петербурге А потом вернули
Химиотерапию за счет государства внезапно убрали из двух клиник в Петербурге

Химиотерапию за счет государства внезапно убрали из двух клиник в Петербурге
А потом вернули

Завод в Ленобласти потерял до 40 % работы после ухода IKEA. На нем производили фрикадельки для икеевского кафе

Завод в Ленобласти потерял до 40 % работы после ухода IKEA. На нем производили фрикадельки для икеевского кафе

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

«Шел третий месяц нищеты и безнадеги»: Как живет Тихвин, в котором из-за ***** встал градообразующий завод

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

«Раненые и убитые — это не „побочные следствия“ войны, а ее смысл и необходимость»
«Раненые и убитые — это не „побочные следствия“ войны, а ее смысл и необходимость» Отрывок из книги «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений»
«Раненые и убитые — это не „побочные следствия“ войны, а ее смысл и необходимость»

«Раненые и убитые — это не „побочные следствия“ войны, а ее смысл и необходимость»
Отрывок из книги «Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений»

«Я попробовал — у меня не получилось»: Истории людей, которые вернулись в Россию
«Я попробовал — у меня не получилось»: Истории людей, которые вернулись в Россию
«Я попробовал — у меня не получилось»: Истории людей, которые вернулись в Россию

«Я попробовал — у меня не получилось»: Истории людей, которые вернулись в Россию

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 2, октябрь
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 2, октябрь Смотреть балет и разбираться в себе
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 2, октябрь

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 2, октябрь
Смотреть балет и разбираться в себе

«Вихрь» Ноэ — губительный покой на разрезанном экране
«Вихрь» Ноэ — губительный покой на разрезанном экране Смиренная драма об увядании двух стариков
«Вихрь» Ноэ — губительный покой на разрезанном экране

«Вихрь» Ноэ — губительный покой на разрезанном экране
Смиренная драма об увядании двух стариков

Учительницу, из-за которой полицейский прикусил губу, приговорили к полутора годам лишения свободы условно

Учительницу, из-за которой полицейский прикусил губу, приговорили к полутора годам лишения свободы условно

В Ейске на жилую многоэтажку упал бомбардировщик. Погибли трое, еще 15 человек пострадали

Летчикам удалось катапультироваться. Они рассказали, что самолет упал из-за возгорания двигателя

В Ейске на жилую многоэтажку упал бомбардировщик. Погибли трое, еще 15 человек пострадали

NO W: Как украинские и российские художники открыли антивоенную выставку в Тбилиси
NO W: Как украинские и российские художники открыли антивоенную выставку в Тбилиси Флаги-портреты Олега Коронного и танцующие омоновцы Алексея Ковальчука
NO W: Как украинские и российские художники открыли антивоенную выставку в Тбилиси

NO W: Как украинские и российские художники открыли антивоенную выставку в Тбилиси
Флаги-портреты Олега Коронного и танцующие омоновцы Алексея Ковальчука

С 24 февраля в Израиль уехали 26 000 российских евреев. Еще 35 000 оформляют документы для репатриации

С 24 февраля в Израиль уехали 26 000 российских евреев. Еще 35 000 оформляют документы для репатриации

Финляндия еще раз объяснила, кто из россиян может въехать в страну по туристической визе

Финляндия еще раз объяснила, кто из россиян может въехать в страну по туристической визе

«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды
«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды За моду взялись «настоящие патриоты»
«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды

«Один большой курьез»: Как прошла Московская неделя моды
За моду взялись «настоящие патриоты»

В России резко вырос спрос на препараты для потенции и противозачаточные

В России резко вырос спрос на препараты для потенции и противозачаточные

В Москве пройдет выставка-пристройство «неидеальных» кошек и собак

В Москве пройдет выставка-пристройство «неидеальных» кошек и собак

«Книгократия»: 8 книжных клубов Алматы
«Книгократия»: 8 книжных клубов Алматы Где и с кем почитать книги (в том числе на русском языке) в крупнейшем мегаполисе Казахстана
«Книгократия»: 8 книжных клубов Алматы

«Книгократия»: 8 книжных клубов Алматы
Где и с кем почитать книги (в том числе на русском языке) в крупнейшем мегаполисе Казахстана

Кыргызстанские банки Dos Credobank и «Бакай банк» перестали обслуживать карты «Мир»

Кыргызстанские банки Dos Credobank и «Бакай банк» перестали обслуживать карты «Мир»

«Мастер»: Кино Пола Томаса Андерсона про моряка с ПТСР
«Мастер»: Кино Пола Томаса Андерсона про моряка с ПТСР Фильм вышел в 2012-м. Как он смотрится сейчас?
«Мастер»: Кино Пола Томаса Андерсона про моряка с ПТСР

«Мастер»: Кино Пола Томаса Андерсона про моряка с ПТСР
Фильм вышел в 2012-м. Как он смотрится сейчас?

Лидер «Алисы» заступился за Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича. Все трое выступают против *****

Лидер «Алисы» заступился за Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича. Все трое выступают против *****

Беглов уволил ответственного за мобилизацию в Петербурге

Беглов уволил ответственного за мобилизацию в Петербурге

Финский торговый центр Zsar рядом с российской границей объявил о банкротстве

Финский торговый центр Zsar рядом с российской границей объявил о банкротстве

Учителям запрещают использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры

Учителям запрещают использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры

В Петербурге и Ленобласти объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Парки, сады и дамбу закрыли

В Петербурге и Ленобласти объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Парки, сады и дамбу закрыли

Роскомнадзор заблокировал сайты «Центра защиты прав СМИ» и проекта «Хочу жить»

Роскомнадзор заблокировал сайты «Центра защиты прав СМИ» и проекта «Хочу жить»

Белгородец наступил на мину, и ему оторвало ступню. В местных пабликах распространяют инструкцию, как распознать мину

Белгородец наступил на мину, и ему оторвало ступню. В местных пабликах распространяют инструкцию, как распознать мину

«Мой плакат — это посыл мужчинам спасти себя»
«Мой плакат — это посыл мужчинам спасти себя» Татьяна Хессо на инвалидной коляске провела пикет с плакатом «Хочешь как я?»
«Мой плакат — это посыл мужчинам спасти себя»

«Мой плакат — это посыл мужчинам спасти себя»
Татьяна Хессо на инвалидной коляске провела пикет с плакатом «Хочешь как я?»

После объявления мобилизации в России вдвое вырос спрос на чемоданы и рюкзаки

После объявления мобилизации в России вдвое вырос спрос на чемоданы и рюкзаки

Владельцев отелей и хостелов в Москве обязали предоставлять сведения о постояльцах-мужчинах

Владельцев отелей и хостелов в Москве обязали предоставлять сведения о постояльцах-мужчинах

Что известно о стрельбе на военном полигоне под Белгородом

Что известно о стрельбе на военном полигоне под Белгородом

Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за «участившихся нападений»

Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за «участившихся нападений»

Россияне должны государству более 85 миллионов рублей за «дискредитацию» армии

Россияне должны государству более 85 миллионов рублей за «дискредитацию» армии

Baza: Посещаемость столичных стриптиз-клубов упала из-за мобилизации

Baza: Посещаемость столичных стриптиз-клубов упала из-за мобилизации

Главврача петербуржского военкомата отправили в СИЗО. Его подозревают во взяточничестве

Главврача петербуржского военкомата отправили в СИЗО. Его подозревают во взяточничестве

Настоящее возрождение. Как в Сербии прошел фестиваль Changeover от создателей «Боли»

Настоящее возрождение. Как в Сербии прошел фестиваль Changeover от создателей «Боли»

Настоящее возрождение. Как в Сербии прошел фестиваль Changeover от создателей «Боли»

Настоящее возрождение. Как в Сербии прошел фестиваль Changeover от создателей «Боли»

В «Синергии» продавали справки для отсрочки от мобилизации. Прокуратура проводит проверку

В «Синергии» продавали справки для отсрочки от мобилизации. Прокуратура проводит проверку

В СПбГУ закрывают факультет Liberal Arts

The Village поговорил с участницей инициативной группы по спасению Факультета свободных искусств и наук

В СПбГУ закрывают факультет Liberal Arts

7 баров с крафтовым пивом в Алматы
7 баров с крафтовым пивом в Алматы Выбор редакции The Village Казахстан: вишневый ламбик, томатный сауэр и барливайн
7 баров с крафтовым пивом в Алматы

7 баров с крафтовым пивом в Алматы
Выбор редакции The Village Казахстан: вишневый ламбик, томатный сауэр и барливайн

Что делать в Ереване? Выпуск № 2, октябрь
Что делать в Ереване? Выпуск № 2, октябрь Слушать Кристину Агилеру и Sonic Death, играть во «Что? Где? Когда?» и смотреть постановку «Отелло» в баре
Что делать в Ереване? Выпуск № 2, октябрь

Что делать в Ереване? Выпуск № 2, октябрь
Слушать Кристину Агилеру и Sonic Death, играть во «Что? Где? Когда?» и смотреть постановку «Отелло» в баре

Катя Колпинец — о том, почему ваши фото из отпуска — это тоже империализм
Катя Колпинец — о том, почему ваши фото из отпуска — это тоже империализм
Катя Колпинец — о том, почему ваши фото из отпуска — это тоже империализм

Катя Колпинец — о том, почему ваши фото из отпуска — это тоже империализм

Сотовые операторы снижают стоимость роуминга, чтобы удержать уехавших клиентов

Сотовые операторы снижают стоимость роуминга, чтобы удержать уехавших клиентов

Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов
Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов Вид на обугленные руины, или При чем здесь Шушары
Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов

Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов
Вид на обугленные руины, или При чем здесь Шушары

Массовая облава на призывников в Москве и Петербурге. Собрали все, что известно
Массовая облава на призывников в Москве и Петербурге. Собрали все, что известно

Массовая облава на призывников в Москве и Петербурге. Собрали все, что известно

Очередная иллюстрация к «А что случилось?». Месячная очередь в петербургский ресторан Birch превратилась в однодневную

Очередная иллюстрация к «А что случилось?». Месячная очередь в петербургский ресторан Birch превратилась в однодневную

После объявления мобилизации в России подскочили продажи консервов и сахара

После объявления мобилизации в России подскочили продажи консервов и сахара

Утро в петербургской парадной началось с облавы на мужчин. Люди без формы перегородили вход и вручали повестки

Утро в петербургской парадной началось с облавы на мужчин. Люди без формы перегородили вход и вручали повестки

В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение
В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение Вуз поддержал его, студенты протестуют
В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение

В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение
Вуз поддержал его, студенты протестуют

В Грузии растет «индекс хачапури»

В Грузии растет «индекс хачапури»

Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь
Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь Слушать панк в цирке и изучать югославский театр
Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь

Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь
Слушать панк в цирке и изучать югославский театр

Тайвань и Марокко отменили ковидные ограничения для туристов

Тайвань и Марокко отменили ковидные ограничения для туристов

Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки в машине

Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки в машине

«Азбука вкуса» теряет покупателей из-за «массового отъезда целевой аудитории»

«Азбука вкуса» теряет покупателей из-за «массового отъезда целевой аудитории»