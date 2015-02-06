Типичный случай №2:

Истеричка

Пятница, 23:30, звонок с рабочего телефона, переадресованный на мобильный. Я подняла трубку и услышала требовательный женский голос: «Где мой муж? Что вы молчите? Где мой муж?!» Оказалось, звонит жена кандидата, который проходил собеседование в тот вечер:

— Где мой муж, почему он не вернулся домой? Мы взломали его почту, увидели там приглашение от вас на интервью, он к вам должен был в 17:00 подойти, а сейчас 23:30!

— Если вы взломали его почту и прочитали письмо, то должны были узнать, что интервью у нас длится три часа, плюс ко всему ваш муж опоздал на час.

— Мне всё равно! Где он? Я не могу до него дозвониться.

— Вы не можете дозвониться, потому что у него сел телефон, он мне об этом сказал, когда объяснял, почему не смог предупредить, что задерживается.

— Позовите его к телефону.

— Не могу. Я уже дома.

— А почему вы не на работе? Вы же проводите интервью.

— Опять же, если вы читали его почту, то там написано, что с ним общаются технические специалисты, ребята из проекта.

Волноваться за мужа — вполне нормально. Но, к сожалению, я не могу передать все интонации, непечатные слова и претензии, которые я услышала в свой адрес. Я не очень удивилась, когда узнала вердикт руководителя проекта: кандидат был технически грамотный, но совершенно не способный принимать решения. Он не только не отстаивал свою точку зрения, но и боялся её произнести.

Вывод: Звонки по поводу потерявшихся сотрудников от их жён, мужей, родителей — частое дело. По мере сил мы стараемся помогать: подсказываем, звоним, находим (но не просите нас подтвердить или создать алиби). Однако нестандартное поведение супруги — это важный сигнал. Конечно, в первую очередь мы оцениваем профессиональные качества соискателя. Но работа команды разработчиков строится на общении, и нам очень важно, как новый сотрудник впишется в коллектив.