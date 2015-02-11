Новости о сокращении сотрудников в последнее время появляются всё чаще. Оптимизацией штата занимаются в «Трансмашхолдинге», АвтоВАЗе, информагентстве ТАСС, CTC Media, банке «ВТБ 24» и других компаниях. Наши читатели тоже рассказывали о сокращениях.

Чтобы узнать масштаб проблемы, сайт поиска работы Job.ru по нашей просьбе провёл опрос 2 500 пользователей. Ответы были такими.

Планирует ли ваша компания оптимизацию штата? Да, меня уже сократили 32 % Да, сокращения идут или планируются 27 % Да, идёт урезание премий и бонусов 19 % Нет, не планируются 6 % Перевод части сотрудников на неполный рабочий день 5 % Не работаю сейчас 11 %

The Village узнал у специалиста аудиторско-консалтинговой группы BDO Unicon, что делать сотрудникам, которых сокращают: на что обратить внимание и как отстаивать свои права.

Ольга Абашникова методолог отдела кадровых услуг BDO Unicon Outsourcing

Главная задача человека, который не хочет быть уволенным в сложные времена, — доказать работодателю, что именно он приносит наибольшую пользу организации. Но иногда компании сворачивают целые направления, которые в кризис оказываются нерентабельными, или сокращают численность персонала.

В таком случае у сотрудников зачастую нет возможности повлиять на решение работодателя. Но те, кто хорошо знает трудовое законодательство, оказываются в более выигрышной ситуации и порой даже могут отстоять своё место или получить другую должность в той же компании. Вот что должен знать работник, рискующий попасть под сокращение.

Изучите закон

Существует определённая категория работников, которых вообще нельзя уволить по сокращению. Они перечислены в статье 261 Трудового кодекса: это беременные женщины, матери детей до трёх лет, детей-инвалидов и другие. Стоит обратить внимание и на другие законодательные акты, например на постановление пленума Верховного Суда от 28 января 2014 г. N 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». В этом документе дано определение, кого суды могут признавать одинокими родителями, которых нельзя сокращать.

Посмотрите на дату

После получения уведомления о сокращении прежде всего сотруднику нужно проверить указанную в нём дату увольнения. Работодатель обязан уведомить работника не позднее, чем за два месяца до даты увольнения. Поэтому дату увольнения нужно отсчитывать от даты, когда работник подписал уведомление. Срок предупреждения может быть увеличен, если речь идёт о массовом сокращении. Массовость определяется в отраслевых и региональных соглашениях. Если в организации десять человек, а сокращению подлежат восемь человек, то указанные соглашения можно не искать. Без них понятно, что восемь из десяти — это массовое увольнение.

Узнайте вид сокращения

Необходимо понять, идёт ли речь о сокращении численности или штата работников. Разница — в процедуре оформления этих двух процессов. Сокращение штата — это ликвидация должности и увольнение всех занимающих её сотрудников. В случае сокращения численности из нескольких работников, занимающих одну должность, уволят не всех. Работодатель должен правильно определить, кого уволить, а кого оставить.

Согласно статье 179 Трудового кодекса работодатель сначала должен определить, у кого из работников по занимаемой должности самая низкая производительность труда. Определить это невозможно, если в организации не утверждены нормативы.

Предположим, что производительность всех работников оказалась одинаковой, либо уровень производительности определить невозможно. Тогда работодателю необходимо перейти ко второму этапу: определить, у кого из работников самая низкая квалификация.

И вот тут-то начинаются самые главные сложности для работодателя. Раньше ему достаточно было посмотреть дипломы об образовании и трудовые книжки работников. Но в настоящее время в Трудовом кодексе чётко дано определение квалификации. И определить её работодатель обязан только на основании профессиональных стандартов и по результатам аттестации.

Ищите вакансии в компании

Сотруднику, который всё-таки попал в чёрный список увольняемых, работодатель обязан предлагать все имеющиеся в организации вакансии. Но только по тем должностям, которые работник может выполнять в соответствии со своей квалификацией и состоянием здоровья. Если в период срока уведомления о предстоящем увольнении (два-три месяца) кто-то увольняется по собственному желанию, то освободившееся место должно быть предложено сокращаемому работнику. Он также может самостоятельно следить за ситуацией, если заинтересован в том, чтобы остаться в этой компании.

Если работник является членом профсоюза, то без мотивированного мнения последнего работодатель не имеет права его сократить.

Обращайтесь за компенсацией

Если же вас всё-таки сократили, не забудьте, что у вас есть право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка, которое вам полагается в день увольнения. Через два месяца приходите к работодателю со своей трудовой книжкой за вторым пособием, если на тот момент вы ещё не устроитесь на работу.

А если хотите получить пособие за третий месяц после увольнения, то не забудьте встать на учёт в органах службы занятости в течение двух недель после увольнения. Если этот орган не сможет вас трудоустроить, работодатель выплатит пособие и за третий месяц. Срок выплаты пособий увеличивается до шести месяцев для работников в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.