На что живут стендап-комики в Екатеринбурге «В регионах не получается жить только за счет стендапа»
The Village продолжает рассказывать про разные способы заработка и модели потребления. В новом выпуске рубрики «Личный счет» — уральский стендап-комик. Он рассказал нам, как стать стендапером, почему мечтает уехать в тур по России, а также получается ли жить у региональных стендаперов на 20 000 рублей в месяц.
Профессия
стендап-комик
Доход
20 000 — 30 000 рублей
Расходы
8 000 рублей
коммунальные услуги
10 000 рублей
продукты
5 000 рублей
транспорт
5 000 рублей
развлечения
Как ушел от образа гопника в стендап
Я живу и работаю в Новоуральске, а с 2013 года начал заниматься стендапом. До этого полтора года играл в КВН: мне нравилось писать шутки, но на сцене у меня было мало слов, к тому же мы выступали только пять раз в год. Поэтому когда задумался о возможности выступать чаще, а также готовить длинные монологи, загорелся идеей стать стендапером. Стендап отличает и то, что можно просто быть собой, а в КВН есть рамки, и на сцене нужно соответствовать образу команды. Например, мы были гопниками из Новоуральска.
В 2013 году стендап в России был непопулярным — только начали переводить видео зарубежных комиков, к примеру Луи Си Кей. На всю Москву было около 10 комиков, а мероприятия проходили два-три раза в неделю. Мой новоуральский знакомый построил на заброшенном молокозаводе площадку для репетиций своей группы. Впервые в качестве стендапера я выступил именно здесь. Мы подготовили выступления, позвали знакомых и провели на сцене по 10 минут каждый. Тогда казалось, что все сделано прикольно, но на самом деле за каждое выступление зрители посмеялись около пяти раз.
Казалось, что все сделано прикольно, но на самом деле за все выступление зрители посмеялись около пяти раз
Вскоре я узнал, что в Екатеринбурге есть движение комиков «Стендап жив» и стал приходить на их открытые микрофоны — в первый раз все прошло не очень, потому что я плохо подготовился, но после следующих двух меня стали звать на другие мероприятия клуба. Вечеринки с выступлениями комиков проходили редко — раз в две недели. Каждый раз мы с другими комиками писали новые монологи и получали по 2 000 рублей за десятиминутное выступление.
Как за пять лет увеличил заработок в 10 раз
Сначала я зарабатывал на комедии 2 000-4 000 рублей в месяц. Заработок зависит от количества мероприятий, а на них выбирают людей, основываясь на их опыте. Так у моего более опытного знакомого в 2015 году получалось зарабатывать 20 000 рублей в месяц только на стендапе. А я еще год назад не мог представить, что смогу зарабатывать столько же на шутках. В регионах у комиков не получается жить только за счет стендапа из-за небольшого количество мероприятий. Правда, все зависит от потребностей — я знаю стендаперов, которые зарабатывают 20 000 и живут только на них — половину отдают за квартиру, а оставшуюся сумму тратят на еду.
Раньше комикам приходилось кантоваться по барам города, но год назад в Екатеринбурге появился стендап-клуб Stand Up Spot, где мы ежедневно собираем аудиторию, поэтому появилась стабильность и я стал получать больше денег. Заработок с мероприятий в клубе зависит от их формата, поэтому я получаю от 500 до 4 000 рублей за выступление. В среднем за месяц я зарабатываю на мероприятиях в клубе около 20 000 рублей, при чем участвую в них только по выходным.
Как устроен рабочий день комика-геодезиста
У меня есть основная работа — я геодезист (специалист по составлению карт местности, проведению расчетов, необходимых для описания рельефа местности. — Прим.ред.) на предприятии в Новоуральске и получаю 40 000 рублей в месяц, и все эти деньги идут на погашение ипотеки.
Со стендапом я обычно выступаю в пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому основная работа накладывается на работу стендап-комиком только в пятницу: я как обычно еду на работу к восьми утра и возвращаюсь домой в пять вечера. Затем еду из Новоуральска в Екатеринбург, участвую в выступлениях стендап-клуба Stand Up Spot и около часа ночи возвращаюсь домой. В месяц на такие поездки из города в город я трачу около 5 000 рублей.
По будням после работы я еду домой и пишу материал для будущих выступлений. В день уделяю минимум два часа написанию шуток, но на самом деле мысли к этому возвращаются в течение всего дня. Сначала пишу в заметки ситуации из жизни, затем обрабатываю это и пытаюсь превратить в шутки. Часто я показываю материал другим комикам и из-за их фидбека могу что-то убрать или добавить.
В тусовке комиков очень важна репутация — если ты хороший человек, то тебя чаще куда-то зовут, и наоборот — если сделал подлое, то реже помогают. Такая ситуация сложилась не только в екатеринбургском комьюнити — даже в книге «Не надевайте шорты на сцену» Роба Дарема про американский стендап есть фрагменты, где описана важность общения с другими комиками.
Еду на первую работу к восьми утра, а со второй возвращаюсь в час ночи
У екатеринбургских комиков есть чат, куда приходят сообщения с различными подработками на корпоративах и свадьбах. Также иногда ко мне обращаются лично после того, как увидели выступление. Обычно за десять минут заказанного выступления я получаю 7 000 рублей, но все зависит от обстоятельств. Если условия необычные, то могу запросить больше денег. Например, однажды мои знакомые приезжали выступать в сауну и рассказывали шутки не на сцене, а перед бассейном.
Возможно, я смогу зарабатывать только на стендапе, когда начну ездить в туры по городам России: отбивать за поездку 300 000 рублей, а следующие полгода на них жить. Для туров нужна аудитория в других городах, а значит много онлайн-контента. Последний год я был сосредоточен на отработке своих шуток, но раньше занимался и ютуб-каналом. Был опыт, когда я 90 дней подряд каждый вечер выпускал ролик с шутками про новости — каждый набирал по 200–300 просмотров и не приносил денег. В эти три месяца я тратил почти все свободное время на съемку и монтаж, поэтому почти не писал новый материал для выступлений.
Сейчас мы с комиками снова смотрим в сторону создания онлайн-контента, хотим попробовать новые форматы. Опыт помог мне осознать, что при работе с онлайном нужно писать в два раза больше шуток, чтобы зрители не знали все твои шутки заранее.