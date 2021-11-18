На что живут стендап-комики в Екатеринбурге

Как устроен рабочий день комика-геодезиста

У меня есть основная работа — я геодезист (специалист по составлению карт местности, проведению расчетов, необходимых для описания рельефа местности. — Прим.ред.) на предприятии в Новоуральске и получаю 40 000 рублей в месяц, и все эти деньги идут на погашение ипотеки.

Со стендапом я обычно выступаю в пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому основная работа накладывается на работу стендап-комиком только в пятницу: я как обычно еду на работу к восьми утра и возвращаюсь домой в пять вечера. Затем еду из Новоуральска в Екатеринбург, участвую в выступлениях стендап-клуба Stand Up Spot и около часа ночи возвращаюсь домой. В месяц на такие поездки из города в город я трачу около 5 000 рублей.

По будням после работы я еду домой и пишу материал для будущих выступлений. В день уделяю минимум два часа написанию шуток, но на самом деле мысли к этому возвращаются в течение всего дня. Сначала пишу в заметки ситуации из жизни, затем обрабатываю это и пытаюсь превратить в шутки. Часто я показываю материал другим комикам и из-за их фидбека могу что-то убрать или добавить.

В тусовке комиков очень важна репутация — если ты хороший человек, то тебя чаще куда-то зовут, и наоборот — если сделал подлое, то реже помогают. Такая ситуация сложилась не только в екатеринбургском комьюнити — даже в книге «Не надевайте шорты на сцену» Роба Дарема про американский стендап есть фрагменты, где описана важность общения с другими комиками.

Еду на первую работу к восьми утра, а со второй возвращаюсь в час ночи

У екатеринбургских комиков есть чат, куда приходят сообщения с различными подработками на корпоративах и свадьбах. Также иногда ко мне обращаются лично после того, как увидели выступление. Обычно за десять минут заказанного выступления я получаю 7 000 рублей, но все зависит от обстоятельств. Если условия необычные, то могу запросить больше денег. Например, однажды мои знакомые приезжали выступать в сауну и рассказывали шутки не на сцене, а перед бассейном.

Возможно, я смогу зарабатывать только на стендапе, когда начну ездить в туры по городам России: отбивать за поездку 300 000 рублей, а следующие полгода на них жить. Для туров нужна аудитория в других городах, а значит много онлайн-контента. Последний год я был сосредоточен на отработке своих шуток, но раньше занимался и ютуб-каналом. Был опыт, когда я 90 дней подряд каждый вечер выпускал ролик с шутками про новости — каждый набирал по 200–300 просмотров и не приносил денег. В эти три месяца я тратил почти все свободное время на съемку и монтаж, поэтому почти не писал новый материал для выступлений.

Сейчас мы с комиками снова смотрим в сторону создания онлайн-контента, хотим попробовать новые форматы. Опыт помог мне осознать, что при работе с онлайном нужно писать в два раза больше шуток, чтобы зрители не знали все твои шутки заранее.