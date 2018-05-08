Недавно Минфин предложил ввести с 2019 года специальный статус для самозанятых граждан. К ним можно отнести репетиторов, нянь и других работников, которые оказывают услуги частным лицам и компаниям, не являясь сотрудниками какой-либо фирмы. Предполагается, что они должны будут отдавать государству от 3 до 6 % своего заработка в качестве налога. Выдавать клиентам чеки они смогут через специальное мобильное приложение. Правда, пока не понятно, как вычислить всех самозанятых и мотивировать их платить налоги.

The Village уже публиковал инструкцию для фрилансеров, которые внештатно работают на компании. Чтобы избежать претензий налоговиков, выгоднее всего зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Но такой вариант не всегда удобен тем, кто работает с частными лицами, к примеру, занимается репетиторством. Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе рассказал The Village, как можно узаконить свою самозанятость.

Кто может считаться самозанятым