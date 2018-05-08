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Проще простого8 мая 2018

Как платить налоги тем, кто работает на себя Стоит ли рассказывать налоговой о том, что вы репетитор или няня

Недавно Минфин предложил ввести с 2019 года специальный статус для самозанятых граждан. К ним можно отнести репетиторов, нянь и других работников, которые оказывают услуги частным лицам и компаниям, не являясь сотрудниками какой-либо фирмы. Предполагается, что они должны будут отдавать государству от 3 до 6 % своего заработка в качестве налога. Выдавать клиентам чеки они смогут через специальное мобильное приложение. Правда, пока не понятно, как вычислить всех самозанятых и мотивировать их платить налоги.

The Village уже публиковал инструкцию для фрилансеров, которые внештатно работают на компании. Чтобы избежать претензий налоговиков, выгоднее всего зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Но такой вариант не всегда удобен тем, кто работает с частными лицами, к примеру, занимается репетиторством. Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе рассказал The Village, как можно узаконить свою самозанятость.

 Кто может считаться самозанятым

Статус самозанятых граждан могут получить лица, оказывающие услуги физическому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд. Сейчас к ним относится уход за больными и пожилыми людьми либо присмотр за детьми, уборка домов, репетиторство. Самозанятыми могут считаться как россияне, так и граждане других государств, живущие в России.

 Нужно ли для этого регистрироваться

Для получения статуса самозанятого нужно подать уведомление в ФНС. Это можно сделать в налоговой по месту жительства. Бланк уведомления можно скачать и заполнить в двух экземплярах — второй нужно оставить у себя как подтверждение постановки на учет.

 Какие налоги придется платить

Для этих граждан действуют налоговые каникулы, которые продлятся до 1 января 2019 года. Что будет потом — пока не понятно. Правила уплаты налогов и их ставка пока обсуждается. Если раньше речь шла о покупке патента, то теперь Минфин предлагает платить 3–6 % от заработка.

 Как действовать людям других специальностей

Если человек выполняет иные виды работ, то у него несколько вариантов. Во-первых, он может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. ИП может платить 6 % от полученных доходов, что обычно очень удобно для тех, кто работает на фрилансе. Также можно подать декларацию с указанием полученного дохода от имени физического лица. Но так редко кто делает, так как эффективных инструментов по выявлению фрилансеров у ФНС сейчас фактически нет.

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