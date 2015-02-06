Через год после назначения кабинет гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы в штаб-квартире компании в городе Редмонд, штат Вашингтон, всё ещё кажется необжитым. Интерьер не изменился со времён его предшественника Стива Балмера: здесь висят те же полки из IKEA. Только коробка от iPad mini и бита для крикета, лежащие на столе, говорят о том, что теперь всё иначе.

Несмотря на то что в прошлом году выручка корпорации выросла на 12 %, до 86 миллиардов долларов, новому директору есть о чём беспокоиться. Число компьютеров и серверов, использующих операционную систему Windows, с каждым годом сокращается, конкуренты усиливают свои позиции. Как Сатья Наделла пытается решить эту проблему?

Трудности на рынке

В последние годы Microsoft пыталась догнать конкурентов и выпускала свои аналоги известных гаджетов. Так, MP3-плеер Zune появился в противовес iPod; планшет Surface был призван стать альтернативой iPad; в 2010 году корпорация выпустила мобильный телефон Kin, но продажи были невероятно малы. Покупатели выбирали гаджеты с более приятным дизайном и большим количеством приложений.

Одновременно пользователи стали массово переходить на мобильные девайсы, которые работали на операционных системах iOS и Android. Microsoft тоже выпустила свою мобильную платформу — Windows Phone, но она не смогла стать столь же популярной.

«Мы должны иметь смелость, чтобы посмотреть в лицо реальности», — эти слова Ницше процитировал Сатья Наделла на одном из совещаний вскоре после своего назначения гендиректором Microsoft в феврале 2014 года.

Программист из Индии

Он родился в индийском городе Хайдарабаде в 1967 году в семье госслужащего, окончил местную школу, а потом университет в Мангалоре. В конце 1980-х поехал учиться программированию в США, в 1990 году получил диплом, а через два года устроился в Microsoft.

Он занимался в корпорации разработками и постепенно рос по карьерной лестнице. При этом ему приходилось преодолевать семейные трудности: старший из трёх его детей, Зайн, был инвалидом с рождения. Позже Наделла рассказывал, что сначала всё время думал о том, почему это случилось именно с его семьёй. «А потом я понял, что дело не в нас, а в нём», — говорил он. Болезнь сына позволила ему взглянуть на вещи иначе и пересмотреть свой рабочий график так, чтобы общаться с ребёнком и при этом успевать сделать все дела. Фото Зайна сейчас стоит на столе в кабинете Наделлы.

Он признаётся, что проблемы в семье заставили его больше думать о том, как слова, которые он произносит, влияют на других людей. Впоследствии это умение не наживать себе врагов помогло Наделле продвинуться по карьерной лестнице и построить другую культуру в компании.

Три круга

Если его предшественник Стив Балмер считал, что Microsoft выпускает гаджеты и программы для них, то Наделла решил начать выпускать кроссплатформенные решения. Они могли работать на любой платформе, пусть даже сделанной конкурентами. Так пакет Office стал доступен для смартфонов и планшетов на iOS и Android, а производители небольших девайсов смогли бесплатно устанавливать на них Windows. Наделла начал сотрудничать с компаниями, которые раньше считались врагами Microsoft, а также проводить встречи с IT-стартаперами.

Новый гендиректор представляет себе корпорацию в виде трёх кругов. Самый большой, внешний — это концептуальные разработки, внутри него — возможности дизайнеров и разработчиков, необходимые для производства продуктов, самый маленький круг в центре — это культура. «Нужна фундаментальная культура, которая не противопоставляется новым разработкам и возможностям», — поясняет он.

Чистка рядов

Процесс реорганизации начал ещё Стив Балмер летом 2013 года. Тогда компанию разделили на кроссфункциональные команды, устранив для большей интеграции продуктовые дивизионы. Наделла упорядочил командную структуру и уволил

14 % сотрудников (это была самая большая волна увольнений в истории компании: всего работу потеряли 18 000 человек). Чтобы мотивировать оставшихся сотрудников, Наделла попросил основателя компании Билла Гейтса тратить 30 % его времени на работу технического консультанта корпорации. Гендиректору был нужен моральный авторитет предпринимателя в качестве инструмента управления. Несмотря на то что Гейтс не очень регулярно встречается с менеджерами компании, он общается с ведущими сотрудниками и оценивает их технические разработки.

Если раньше новые продукты сначала разрабатывались, а потом тестировались, то теперь эти процессы происходили одновременно: это должно было ускорить процесс выпуска новых продуктов. По той же причине Наделла заставил исследователей плотнее сотрудничать с разработчиками в других департаментах. Итогом такого сотрудничества стал Skype Translator, который переводит разговоры по Skype в реальном времени. Компания также собрала группу из 32 гаражных изобретателей, чтобы те тестировали новые идеи компании и предлагали свои решения.

Всё это принесло свои плоды: за год под руководством Наделлы акции Microsoft выросли на 14 %.

Игра продолжается

В сентябре Microsoft купила шведскую фирму Mojang, выпускающую знаменитую компьютерную игру Minecraft, за 2,5 миллиарда долларов. Глава Microsoft Сатья Наделла назвал Minecraft «больше чем великой игрой». Игроки в ней должны добывать природные ресурсы, чтобы строить замки и отбивать атаки врагов.

За пять лет существования Minecraft было продано более 54 миллионов копий игры. В купленной за такие деньги компании Mojang работали всего три десятка человек, включая основателей. После сделки предприниматели покинули проект, но нет сомнений в том, что игра будет продолжаться. И, вероятно, выйдет на новый уровень.

Виртуальный компьютер

Недавно Microsoft представила новую разработку — HoloLens. Это очки виртуальной реальности, позволяющие геймерам увидеть персонажей игры прямо в своей квартире. В этом смысле покупка Minecraft была явно неслучайной: у игры немало поклонников, так что желающих увидеть любимых героев у себя дома будет предостаточно.

Но в отличие от других очков дополненной реальности, HoloLens могут заинтересовать не только геймеров. В них можно работать с привычными программами Windows, звонить по Skype и даже сменить цвет стен в квартире или установить на них окно с видом на Эйфелеву башню.

Пока они существуют в качестве прототипа, о цене и дате старта продаж ничего неизвестно. Для успеха Наделле нужно будет применить всё своё умение ладить с людьми: успех зависит от того, станут ли компании разрабатывать программные продукты под HoloLens. Есть вероятность, что гаджет повторит судьбу Google Glass, которые сняли с продажи и отправили на доработку. Но гендиректор Microsoft сохраняет оптимизм. «Вы всегда переоцениваете то, что вы можете сделать за год, и недооцениваете то, чего можете добиться за десять лет», — повторяет он слова Билла Гейтса.

Источники: Wired, Businessweek, Forbes